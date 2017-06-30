Дарио Катальдо подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Дарио Катальдо - новый велогонщик команды Trek-Segafredo

Дарио Катальдо (Dario Cataldo) подписал контракт на 2022 год с велокомандой Trek-Segafredo. Для 36-летнего итальянского велогонщика Trek-Segafredo станет шестой командой в карьере после велокоманд Liquigas, QuickStep, Sky, Astana и последние два сезона - Movistar.

За 15 лет карьеры Дарио Катальдо принял участие в 23 Гранд-турах, из которых 19 проехал до конца, утвердил себя в качестве ценного для командной работы гонщика, помощника и дорожного капитана. На личном счету Дарио Катальдо 5 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании и Джиро д’Италия, он дважды входил в топ-15 общего зачёта итальянского Гранд-тура, в топ-10 Тура Польши, Вуэльты Каталонии.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы подписали Катальдо, потому что нуждаемся в опытном, подготовленном и надёжном гонщики, чтобы укрепить состав, в котором есть несколько молодых и подающих надежды гонщиков. Мы уверены в его качествах командного игрока и гонщика мирового уровня, а также умении помогать лидерам, особенно на Гранд-турах, и растущим нео-про. Он внесёт ценный вклад в наш спортивный проект».

Дарио Катальдо: «Я присоединюсь к команде Trek-Segafredo после нескольких лет в роли дорожного капитана и верного доместика. Считаю, что идеально подхожу для этой работы, так как у меня большой опыт выступления в великолепных командах с сильными лидерами. Считаю, что мой многолетний опыт профессионального велогонщика будет важен команде. Ключевой фактор в гонках – умение управлять ситуацией, разбираться в динамике пелотона, создавать гармонию для слаженной работы разных людей. В командном лагере нас ещё будет время обсудить точные цели и программу, но я уже с нетерпением жду старта.

С большим энтузиазмом ожидаю получить новый опыт. Знаю, что приду в крепкую и хорошо экипированную команду, которая всегда компетентна и дальновидна. Давно знаком с Лукой, два года мы вместе работали в команде Quick Step. Очень его уважаю и как человека, и как менеджера. Во время нашего разговора он проявил огромную уверенность в проекте Trek-Segafredo. Хочу отдать должное команде своим выступлением.

В команде Trek-Segafredo со мной будет выступать мой друг и партнёр по тренировкам, земляк из Абруццо Джулио Чикконе. Я видел его первые шаги в велоспорте в то время, когда я начинал гоняться. Мой отец был одним из его первых тренеров. Мы хорошо знаем друг друга, с удовольствием буду выступать с ним теперь в одной команде в ключевой период его карьеры».