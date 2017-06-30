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Дарио Катальдо подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Дарио Катальдо - новый велогонщик команды Trek-Segafredo

 

 

  Дарио Катальдо (Dario Cataldo) подписал контракт на 2022 год с велокомандой Trek-Segafredo. Для 36-летнего итальянского велогонщика Trek-Segafredo станет шестой командой в карьере после велокоманд Liquigas, QuickStep, Sky, Astana и последние два сезона -  Movistar.

 

  За 15 лет карьеры Дарио Катальдо принял участие в 23 Гранд-турах, из которых 19 проехал до конца, утвердил себя в качестве ценного для командной работы гонщика, помощника и дорожного капитана. На личном счету Дарио Катальдо 5 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании и Джиро д’Италия, он дважды входил в топ-15 общего зачёта итальянского Гранд-тура, в топ-10 Тура Польши, Вуэльты Каталонии.

 

Дарио Катальдо подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы подписали Катальдо, потому что нуждаемся в опытном, подготовленном и надёжном гонщики, чтобы укрепить состав, в котором есть несколько молодых и подающих надежды гонщиков. Мы уверены в его качествах командного игрока и гонщика мирового уровня, а также умении помогать лидерам, особенно на Гранд-турах, и растущим нео-про. Он внесёт ценный вклад в наш спортивный проект».

 

  Дарио Катальдо: «Я присоединюсь к команде Trek-Segafredo после нескольких лет в роли дорожного капитана и верного доместика. Считаю, что идеально подхожу для этой работы, так как у меня большой опыт выступления в великолепных командах с сильными лидерами. Считаю, что мой многолетний опыт профессионального велогонщика будет важен команде. Ключевой фактор в гонках – умение управлять ситуацией, разбираться в динамике пелотона, создавать гармонию для слаженной работы разных людей. В командном лагере нас ещё будет время обсудить точные цели и программу, но я уже с нетерпением жду старта.

  С большим энтузиазмом ожидаю получить новый опыт. Знаю, что приду в крепкую и хорошо экипированную команду, которая всегда компетентна и дальновидна. Давно знаком с Лукой, два года мы вместе работали в команде Quick Step. Очень его уважаю и как человека, и как менеджера. Во время нашего разговора он проявил огромную уверенность в проекте Trek-Segafredo. Хочу отдать должное команде своим выступлением.

  В команде Trek-Segafredo со мной будет выступать мой друг и партнёр по тренировкам, земляк из Абруццо Джулио Чикконе. Я видел его первые шаги в велоспорте в то время, когда я начинал гоняться. Мой отец был одним из его первых тренеров. Мы хорошо знаем друг друга,  с удовольствием буду выступать с ним теперь в одной команде в ключевой период его карьеры».

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Теги к статье: Дарио Катальдо Trek-Segafredo Dario Cataldo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Надо менять Груздева на Катальдо. В придачу отдать Захарова и Мартинелли впридачу. Если это не устроит Трек Сегафредо, еще и Антонио Нибали прицепом. Ему и вещи собирать не потребуется для переезда. Классно же?)))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Дарио Катальдо подписал контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Надо менять Груздева на Катальдо. В придачу отдать Захарова и Мартинелли впридачу. Если это не устроит Трек Сегафредо, еще и Антонио Нибали прицепом. Ему и вещи собирать не потребуется для переезда. Классно же?)))
  • VeloVelo
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Бедная жена! )
  • VeloVelo
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Бедная жена! 

  • reforg34
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (6)
    reforg34-Фото

    Ему надо в первую очередь спасибо сказать UCI, ибо те всех нормальных генеральщиков и тех, кто способен в горах ездить, массово "побанили" оставив только молодых ребят, вроде датчанина или словенца, которые должны побеждать на гонках типа Тур Л'Авенир, а не на грандтурах типа ТДФ.

    Вон уже даже коммюнити прыжков с трамплина вовсю смеются над велоспортом, мол такая халява, что не самый сильный прыгун с трамплина(тоже словенец) Роглич спокойно берет несколько грандтуров с первой попытки.

    ЮСИ с этими дисквалификациями опустили уровень до плинтуса. А ведь раньше, велоспорт считался элитным спортом для настоящих сильных спортсменов.

  • Ice
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Достоевщина какая-то или стивенкинговщина, кому что ближе) 
     
    Я посмотрела ролик. С детства много философствований, мечт, которые нужно сбыть, и звезд, которые нужно достать. Дневники с фотками и записями красной пастой. 
     
    Хорошо, что устоял на земле, благодаря поддержке близких людей. История спорта знает много примеров, когда потеряв себя в спорте или по завершении карьеры, люди уходят во все тяжкие и иногда не возвращаются. 

    Тут скорее в голове тараканы рисовали разного рода сюжеты, по факту все было неплохо в целом. Но для антуража можно и приукрасить впоследствии, все так делают)))

  • GTX
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (6)
    GTX-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Astanaforever
    А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

     
    Чем меньше TDF едет по дорогам Франции, тем больше у Роглича шансов) 
    Как по мне ему нужно ехать и брать Джиро, 32 года уже как никак, на Туре с Погачаром и тотальным невезением французских дорог очень сложно для словенца стать первым
  • Shalam s Urala
    Серхио Игита нарушил правила, ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    и команда права и Игиту жалко. точно немало и нелишние потеряет

    пусть Спеш по-тихому вась-вась компенсирует )

  • svenfischer
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (1)
    svenfischer-Фото

    1й и последний из представленных этапов - тепи4ные горные

  • SportSpirit
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Достоевщина какая-то или стивенкинговщина, кому что ближе) 

     

    Я посмотрела ролик. С детства много философствований, мечт, которые нужно сбыть, и звезд, которые нужно достать. Дневники с фотками и записями красной пастой. 

     

    Хорошо, что устоял на земле, благодаря поддержке близких людей. История спорта знает много примеров, когда потеряв себя в спорте или по завершении карьеры, люди уходят во все тяжкие и иногда не возвращаются. 

  • M-07
    Серхио Игита нарушил правила, ... (3)
    M-07-Фото

    Думаю не такая великая потеря для него, по сути только зарплата за два месяца (о штрафе или неустойке не писали).

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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