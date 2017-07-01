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Дарио Катальдо остается в команде «Астана»

Дарио Катальдо остается в команде «Астана»

 Итальянский гонщик Дарио Катальдо (32 года) следующие два года также проведет в команде Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение между командой и гонщиком было подписано на 2018 и 2019 годы.

 

- Я очень рад продлить контракт с командой «Астана». Это замечательная команда, которая развивается и совершенствуется год за годом, всегда ставя перед собой самые высокие цели на Гранд-турах. Мне это очень нравится, и я нахожу дополнительную мотивацию в своем постоянном прогрессе в качестве гонщика и в том, что выступаю за такую успешную команду с очень серьезными амбициями, - рассказал Дарио Катальдо.

 

 

Катальдо проводит в «Астане» свой 3-й сезон. Он перешел в команду в 2015 году, став одним из гонщиков, которые помогали Фабио Ару на пути к красной майке победителя «Вуэльты Испании». Недавно, Дарио прекрасно проявил себя на «Джиро д’Италия», где занял 14-е место в итоговой генеральной классификации.

 

- Мне нравится стиль и спортивный характер Дарио. Он настоящий боец в гонке, который может быть как прекрасным помощником для лидера, так и гонщиком, который способен взять инициативу на себя. Мы видели это на «Джиро» всего несколько недель назад. Я рад предложить Дарио новый контракт. Его прогресс хорошо заметен, и в ближайшем будущем он может добиться высоких результатов, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

 

В эти дни Дарио Катальдо готовится дебютировать на «Тур де Франс».

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Дарио Катальдо Александр Винокуров Astana Pro Team Астана

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    будет минимум доезжающих отрывов.


    Можете обосновать?

  • Camel
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (6)
    Camel-Фото
    Немного раньше за подобное предположение меня закидали лаптями )) Берегитесь!
  • Camel
    Премиальные и бонусы Тур де Фр ... (1)
    Camel-Фото

    Дискриминация! Каждой майке в итоге по 25000, а самому молодому 20000. Он что, этот самый молодой, несовершеннолетний, что ли?

  • sashaney
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    sashaney-Фото
    Пантано будет дана свобода только в случае схода сами знаете кого. Так что маловероятно.
  • sashaney
    Состав команды Sunweb на Тур д ... (1)
    sashaney-Фото

    После того, как Том выиграл Джиро, этой команде надо будет решать в каком направлении двигаться. И Мэттьюс не кажется мне более перспективным и предпочительным. Так что в след. году ожидаю рокировку. А на Тур команда собрана ниочём - "буду ловить колёса". Двое убитых доместика, Баргий - сам за себя, Арндт - такой же универсал как и Мэттьюс. Кто там кого возить то будет?

  • RS
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    RS-Фото
    Да без конкуренции с Саганом... Борьба за майку скучна будет... Как раз стабильность 2-х мест Пети... Убивает всю интригу

    ОТобрать у Сагана майку сможет только спринтер доминант.... А такого похоже не будет
  • pac1ent
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    pac1ent-Фото

    И ни слова о Тибо? Странно, после Джиро за генерал он бороться не будет, а вот за горох почему бы и нет, пассажиром ехать смысла нет...

  • Alya
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Alya-Фото

    Екимов:Здесь обязательно, кровь из носу, нужен заезд с участием 5-7 тысяч велосипедистов. Провести его, думаю, нужно в субботу, в промежутке между гонками чемпионата. Большинство велоэнтузиастов наверняка останутся здесь, чтобы посмотреть, поболеть, пообщаться с лучшими гонщиками страны.


    Чтобы велоэнтузиасты стали общаться с со спортсменами и хотеть смотреть гонку - надо чтобы и ФВСР и сами велосипедисты профи перестали стоять в позиции - я элита, а вы ничего не понимаете. ДЛя этого нужно, чтобы финансирование сопртсменов шло не от государства, а от спонсоров. А россискому велосопрту до этого как до луны ползком.
    Я считаю, что момент когда проф спорт и любители могли слиться в любовном экстазе, упущен и довольно давно. Идет спад массовых мероприятий и простым велозаездом собрать 5-7 тыс человек уже не выйдет.

    По идее мы должны думать о том, что подобные соревнования в таких городах, как Воронеж и Саранск, не должны стоить федерации ни копейки. Люди должны брать всё на себя, эксплуатировать имидж элитного чемпионата и тем самым не только популяризировать велоспорт, но и строить вокруг этих состязаний бизнес. На мой взгляд, это правильный подход. Потому что другие европейские федерации собирают деньги с тех городов, где они проводят свои чемпионаты.


    Любимая позиция россиского профессиональго велосопрта. Дайте и ничего с нас не требуйте. Смотрим в соцсети ФВСР и на их сайт. Где посты о спонсорах? Где хоть какая то реклама партнеров? Дайте и отойдите!!!

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Николай Парилин-Фото
    Аля, это хороший вопрос! Жаль, не могу на него ответить. Возможно, это сделает кто-нибудь из сотрудников федерации, тем более что обе части этого репортажа на официальном сайте ФВСР размещены. Лично я целиком и полностью согласен с прославленными Анатолием Яркиным и Иваном Мищенко - на национальных чемпионатах гонщики должны отстаивать честь своих регионов.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    Андрон-Фото

     У меня сомнения, что Мэтьюз сможет стабильно добывать очки на протяжении трех недель.  Надо ведь не только хорошо начать, что у него часто неплохо получается, но и всю длинную дистанцию держать нос по ветру, нигде не дать слабину, контролировать конкурентов. Если сможет - я буду рад, что конкуренция в этой номинации обострится.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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