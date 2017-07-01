Дарио Катальдо остается в команде «Астана»

Итальянский гонщик Дарио Катальдо (32 года) следующие два года также проведет в команде Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение между командой и гонщиком было подписано на 2018 и 2019 годы.

- Я очень рад продлить контракт с командой «Астана». Это замечательная команда, которая развивается и совершенствуется год за годом, всегда ставя перед собой самые высокие цели на Гранд-турах. Мне это очень нравится, и я нахожу дополнительную мотивацию в своем постоянном прогрессе в качестве гонщика и в том, что выступаю за такую успешную команду с очень серьезными амбициями, - рассказал Дарио Катальдо.

Катальдо проводит в «Астане» свой 3-й сезон. Он перешел в команду в 2015 году, став одним из гонщиков, которые помогали Фабио Ару на пути к красной майке победителя «Вуэльты Испании». Недавно, Дарио прекрасно проявил себя на «Джиро д’Италия», где занял 14-е место в итоговой генеральной классификации.

- Мне нравится стиль и спортивный характер Дарио. Он настоящий боец в гонке, который может быть как прекрасным помощником для лидера, так и гонщиком, который способен взять инициативу на себя. Мы видели это на «Джиро» всего несколько недель назад. Я рад предложить Дарио новый контракт. Его прогресс хорошо заметен, и в ближайшем будущем он может добиться высоких результатов, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

В эти дни Дарио Катальдо готовится дебютировать на «Тур де Франс».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team