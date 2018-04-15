Антван Толук подписал двухлетний контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Антван Толук переходит в велокоманду Trek-Segafredo

27-летний нидерландский велогонщик Антван Толук (Antwan Tolhoek) с 2022 года будет выступать в велокоманде Trek-Segafredo, с которой подписал двухлетний контракт. Последние пять сезонов Антван Толук выступал в команде Jumbo, куда пришёл в 2017 году из проконтинентальной команды Roompot - Oranje Peloton.

У Антвана Толука одна победа – этап Тура Швейцарии-2019. Выступая в команде Jumbo-Visma, Толук принял участие в четырёх Гранд-турах, входил в состав команды на Джиро д’Италия-2019, где Примож Роглич занял 3-е место.

Photo (с) Tim de Waele/Getty Images/Trek-Segafredo Team

Первой спортивной любовью Антвана Толука были коньки, популярные в его родных Нидерландах. До 2014 года он не принимал занятия велоспортом всерьёз, используя велосипед как средство тренировки к конькобежному спорту. В 2015 году Тулук получил место в велокоманде Rabobank Development Team, той самой структуре, где начинали Бауке Моллема и Кун де Корт. В качестве стажёра Антван Толук пришёл в августе 2015 года в команду Tinkoff-Saxo, где работал с нынешним спортивным директором команды Trek-Segafredo Стевеном де Йонгом (Steven de Jongh).

Стевен де Йонг: «Когда я работал в команде «Tinkoff», мы увидели, что Антван довольно талантлив, поэтому дали ему место стажёра. Тогда Антван был ещё молод, на велосипеде выступал всего года два с половиной. Он был слишком неопытным для выступления на уровне Мирового тура, поэтому я позвонил другу, который работал в команде Roompot. Они взяли его на следующий сезон. В первый год в профессионалах Антван выиграл горную майку на Туре Швейцарии, и ему предложили контракт с командой Lotto NL Jumbo.

Антван очень вежливый парень, но он жаждет выступать, наслаждается атаками из отрывов, в целом едет гонку в атакующем стиле. Так как мы занялись поиском гонщиков, которые могут уезжать в отрывы и охотиться за этапами, думаю, его профиль нам подходит. На горных этапах и в коротких многодневных гонках, а также на Арденнских классиках он может сыграть важную роль.

Надеюсь, с нами он сможет выиграть одну из недельных гонок. Какой бы ни была его программа на Гранд-туры, думаю, он сможет выполнять те же задачи, что и Кенни Элиссонде на Вуэльте. Антван – очень талантливый горняк».

Антван Толук: «Очень счастлив, что в ближайшие два года буду выступать в команде Trek-Segafredo. С нетерпением жду выступления на Гранд-турах, хочу бороться за победу на этапе. Некоторые опытные гонщики уже показали, что с этой командой могут уезжать в отрывы и бороться за этапы. Это моя мечта. Надеюсь воплотить эту мечту в ближайшие два года с Trek-Segafredo».