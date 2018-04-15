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Антван Толук подписал двухлетний контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Антван Толук переходит в велокоманду Trek-Segafredo

 

 

  27-летний нидерландский велогонщик Антван Толук (Antwan Tolhoek) с 2022 года будет выступать в велокоманде Trek-Segafredo, с которой подписал двухлетний контракт. Последние пять сезонов Антван Толук выступал в команде Jumbo, куда пришёл в 2017 году из проконтинентальной команды Roompot - Oranje Peloton.

 

У Антвана Толука одна победа – этап Тура Швейцарии-2019. Выступая в команде Jumbo-Visma, Толук принял участие в четырёх Гранд-турах, входил в состав команды на Джиро д’Италия-2019, где Примож Роглич занял 3-е место.

 

Антван Тулук подписал двухлетний контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

Photo (с) Tim de Waele/Getty Images/Trek-Segafredo Team

 

  Первой спортивной любовью Антвана Толука были коньки, популярные в его родных Нидерландах. До 2014 года он не принимал занятия велоспортом всерьёз, используя велосипед как средство тренировки к конькобежному спорту. В 2015 году Тулук получил место в велокоманде Rabobank Development Team, той самой структуре, где начинали Бауке Моллема и Кун де Корт. В качестве стажёра Антван Толук пришёл в августе 2015 года в команду Tinkoff-Saxo, где работал с нынешним спортивным директором команды Trek-Segafredo Стевеном де Йонгом (Steven de Jongh).

 

  Стевен де Йонг: «Когда я работал в команде «Tinkoff», мы увидели, что Антван довольно талантлив, поэтому дали ему место стажёра. Тогда Антван был ещё молод, на велосипеде выступал всего года два с половиной. Он был слишком неопытным для выступления на уровне Мирового тура, поэтому я позвонил другу, который работал в команде Roompot. Они взяли его на следующий сезон. В первый год в профессионалах Антван выиграл горную майку на Туре Швейцарии, и ему предложили контракт с командой Lotto NL Jumbo.

 

  Антван очень вежливый парень, но он жаждет выступать, наслаждается атаками из отрывов, в целом едет гонку в атакующем стиле. Так как мы занялись поиском гонщиков, которые могут уезжать в отрывы и охотиться за этапами, думаю, его профиль нам подходит. На горных этапах и в коротких многодневных гонках, а также на Арденнских классиках он может сыграть важную роль.

 

  Надеюсь, с нами он сможет выиграть одну из недельных гонок. Какой бы ни была его программа на Гранд-туры, думаю, он сможет выполнять те же задачи, что и Кенни Элиссонде на Вуэльте. Антван – очень талантливый горняк».

 

  Антван Толук: «Очень счастлив, что в ближайшие два года буду выступать в команде Trek-Segafredo. С нетерпением жду выступления на Гранд-турах, хочу бороться за победу на этапе. Некоторые опытные гонщики уже показали, что с этой командой могут уезжать в отрывы и бороться за этапы. Это моя мечта. Надеюсь воплотить эту мечту в ближайшие два года с Trek-Segafredo».

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Теги к статье: Antwan Tolhoek Trek-Segafredo Антван Толук

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  1. MVDP

    Сегодня, 13:57 | Регистрация: 3.10.2020

    Толхук же он вроде.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 15:46 | Регистрация: 15.04.2018

    Ожидания были больше от него! Немного не дотягивает до сильного грегари

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    BlAr-Фото

    Чисто по-человечески, по-простому - правильно он тогда этому дураку морду начистил! Хотя, конечно, с точки зрения профессионала такая реакция недопустима.

  • Бакеша
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважение
  • velodoctor
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    velodoctor-Фото

    Унсуэ сказал, что речь может идти даже о расторжении контракта, после того как Лопес не пришел на командный ужин по окончании Вуэльты. 

    Мигелито извинился же, он сошел до финального этапа, что ему этот ужин. На травлю похоже, или они пытаются на него управу найти таким способом.



    Еще если вспомнить, что Солер говорил в этом году, не все там гладко у них в мувистаре.

  • Серафим
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Серафим-Фото

      А мне его жаль. Да, поступил плохо для команды. Не научился спрввляться с эмоциональными перегрузками. Когда появился в профессионалах, многие рисовали ему сказочные перспективы - вот будущий мультичемпион. Он и правда в это верил, а реальность оказалась несколько другой.

      Просто планка несколько завышена, когнитивное искажение.

     

  • Arciv
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    Arciv-Фото
    Ожидания были больше от него! Немного не дотягивает до сильного грегари
  • error
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    error-Фото

    Приятно почитать очень грамотного и культурного человека.

  • nightbuster33
    Андрей Зейц о Вуэльте Испании- ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Умный,культурный и интелегентный человек.Его высказывания о товарищах и соперниках заслуживает всяческой похвалы в пример многим гощикам и комментаторам "Велолайв". 

  • Kitsune-taichou
    Генеральный менеджер команды M ... (22)
    Kitsune-taichou-Фото
    вот да. тогда уже показал характер. но все сказали: нормальная человеческая реакция, понять и простить. вот он снова по-человечески реагирует. чо б нет.
  • MVDP
    Антван Толук подписал двухлетн ... (2)
    MVDP-Фото

    Толхук же он вроде.

  • cmap_nep
    Адам Йейтс и Эган Берналь о Ву ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Облажались индейцы.

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