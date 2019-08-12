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Харольд Техада – новый молодой гонщик в составе «Астаны»

Харольд Техада – новый молодой гонщик в составе «Астаны»


   Молодой колумбийский гонщик Харольд Техада Канакуэ присоединится к команде Мирового Тура «Астана» с 1 января 2020 года. Соглашение с нео-профессиональным гонщиком рассчитано на два года.

 


   - Для меня предложение от команды «Астана» - это сон, который стал явью. С ранних лет я болею за эту команду и всегда мечтал стать ее гонщиком. Я благодарю Александра Винокурова и все руководство команды за этот шанс, за то, что поверили в меня. Я прихожу в великолепную команду, в которой выступают многие большие гонщики, настоящие звезды. Я безумно счастлив стать частью этой спортивной семьи. Со своей стороны, я сделаю все возможное для того, чтобы проявить себя наилучшим образом, чтобы доказать, что во мне не ошиблись. Я готов к этому шагу вперед, - рассказал Харольд Техада.


   Харольд Техада Канакуэ, 22 года, переходит в казахстанскую команду «Астана» из континентальной команды Medellin. В этом году он выиграл обе гонки, индивидуальную и групповую на молодежном чемпионате Колумбии. Также, он стал победителем в молодежном зачете «Вуэльты Доминиканской Республики», заняв 4-е место в общем зачете. Кроме того, он занял 6-е и 8-е место на молодежном Пан-Американском чемпионате в индивидуальной и групповой гонках, соответственно. На профессиональном уровне Техада принимал участие в «Туре Колумбии», где финишировал в Топ-20 общего зачета.
Через несколько дней Харольд Техада дебютирует на «Тур де л’Авенир» в составе сборной Колумбии.


- Харольд Техада – гонщик с большим потенциалом, и нам интересно, какой прогресс он сможет продемонстрировать на уровне Мирового Тура. Он впечатлил нас в этом году на чемпионате Колумбии, а также, на «Туре Колумбии», который выиграл наш Мигель Анхель Лопес. Техада неплохо выглядит и в «разделках», и в горах, так что мы готовы поработать с ним в течение следующих двух сезонов. Я хочу пожелать Харольду удачи на «Тур де л’Авенир», важной гонке для всех молодых гонщиков, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».

 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: трансферы в велоспорте Астана Про Тим Астана Astana Pro Team Харольд Техада Канакуэ Harold Tejada Canacue

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