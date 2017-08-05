Евгений Гидич и Карл Патрик Лаук присоединятся к команде «Астана» в качестве стажеров

С 1 августа 2017 года два молодых гонщика, казахстанец Евгений Гидич и эстонец Карл Патрик Лаук присоединятся к команде Мирового Тура «Астана» в качестве стажеров.

- Одна из основных целей команды «Астана» - поиск и развитие молодых талантов. Именно поэтому, каждый год мы стараемся просматривать молодых гонщиков в качестве стажеров. Этот сезон не исключение, с 1-го августа мы пригласили в команду двух талантливых ребят – Евгения Гидича и Карла Патрика Лаука. Оба гонщика проводят яркий сезон, у обоих уже есть результаты, которые говорят о многом. В «Астане» у ребят появится шанс проехать серию гонок на профессиональном уровне, где они смогут проявить себя, а мы сможем оценить их потенциал, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Евгений Гидич (21 год) в текущем сезоне выступает в континентальной команде Vino – Astana Motors. За последние два года Евгений добился ряда серьезных результатов, среди которых победа на этапе и в общем зачете «Тура Тайланда» (2017), три победы на этапах «Тура озера Цинхай» (2016, 2017), победа на этапе «Тура Болгарии» (2016), победа на этапе «Тура Ирана» (2016), 2-е место в общем зачете «Тура Филиппин» (2016), 2-е место в групповой гонке чемпионата Азии до 23 лет (2017), 3-е место в общем зачете «Тура Кореи» (2017).

В составе команды «Астана» Евгений Гидич выступит в следующих гонках: «Арктическая Гонка Норвегии», «Велосипедная классика Брюсселя», «Гран-при Фурми», «Тур Дании» и «Тур Турции».

Карл Патрик Лаук (20 лет) в нынешнем сезоне выступает за французскую любительскую команду Pro Immo Nicolas Roux. На счету Карла Патрика серия побед и призовых мест в гонках национального французского календаря, а также победа на этапе и в общем зачете многодневной гонки категории 2.1 «Тур Эстонии» (2017).

В составе «Астаны» Карл Патрик Лаук примет участие в следующих гонках: «Сиклассикс Гамбург», «Бретань Классик», «Гран-при Бруно Бегелли» и «Тур Гуанси».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team