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Евгений Гидич и Карл Патрик Лаук присоединятся к команде «Астана» в качестве стажеров

Евгений Гидич и Карл Патрик Лаук присоединятся к команде «Астана» в качестве стажеров

 

С 1 августа 2017 года два молодых гонщика, казахстанец Евгений Гидич и эстонец Карл Патрик Лаук присоединятся к команде Мирового Тура «Астана» в качестве стажеров.

 

- Одна из основных целей команды «Астана» - поиск и развитие молодых талантов. Именно поэтому, каждый год мы стараемся просматривать молодых гонщиков в качестве стажеров. Этот сезон не исключение, с 1-го августа мы пригласили в команду двух талантливых ребят – Евгения Гидича и Карла Патрика Лаука. Оба гонщика проводят яркий сезон, у обоих уже есть результаты, которые говорят о многом. В «Астане» у ребят появится шанс проехать серию гонок на профессиональном уровне, где они смогут проявить себя, а мы сможем оценить их потенциал, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Евгений Гидич (21 год) в текущем сезоне выступает в континентальной команде Vino – Astana Motors. За последние два года Евгений добился ряда серьезных результатов, среди которых победа на этапе и в общем зачете «Тура Тайланда» (2017), три победы на этапах «Тура озера Цинхай» (2016, 2017), победа на этапе «Тура Болгарии» (2016), победа на этапе «Тура Ирана» (2016), 2-е место в общем зачете «Тура Филиппин» (2016), 2-е место в групповой гонке чемпионата Азии до 23 лет (2017), 3-е место в общем зачете «Тура Кореи» (2017).

В составе команды «Астана» Евгений Гидич выступит в следующих гонках: «Арктическая Гонка Норвегии», «Велосипедная классика Брюсселя», «Гран-при Фурми», «Тур Дании» и «Тур Турции».

 

Карл Патрик Лаук (20 лет) в нынешнем сезоне выступает за французскую любительскую команду Pro Immo Nicolas Roux. На счету Карла Патрика серия побед и призовых мест в гонках национального французского календаря, а также победа на этапе и в общем зачете многодневной гонки категории 2.1 «Тур Эстонии» (2017).

В составе «Астаны» Карл Патрик Лаук примет участие в следующих гонках: «Сиклассикс Гамбург», «Бретань Классик», «Гран-при Бруно Бегелли» и «Тур Гуанси».

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Astana Pro Team Евгений Гидич Карл Патрик Лаук Александр Винокуров

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Вуэльта Бургоса

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BinckBank Tour (Энеко Тур)

10 - 13 августа 2017

Арктическая гонка Норвегии

19 августа - 10 сентября 2017

Вуэльта Испании


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Комментарии

  • velo-guru
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    velo-guru-Фото
    Всё по советски, те ломали тысячелетние традиции, а тут хотят поломать столетнюю, эх-хе-хе!
  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото
    мысль понятна, но и без гор никуда ;)
  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото
    Евроспорт 1
  • Gorn9k
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    Gorn9k-Фото
    На Евроспорте показывают.
  • levonardo
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    levonardo-Фото

    Господа, а подскажите где вы трансляции смотрите, если не затруднит.

  • tim147
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    tim147-Фото

    Наслаждаясь финишем сегодняшнего этапа, поймал себя на крамольной мысли - а нужны ли сегодня т.н. эпические горы на гранд-турах? По-моему, после того как в силу ряда причин в современном велоспорте не стало гонщиков, способных привозить конкурентам в горах по несколько минут, наблюдать за коллективными заездами  на всякие АльпДюэзы, Ковадонги, Дзонколаны, Стельвио и т.д., становится неинтересным и даже скучным. А вот подобрать на каждый ГТ по 6-7 этапов, аналогичных сегодняшнему,  это несомненно с одной стороны прибавило бы зрелищности, а с другой стороны нивелировало бы возможность тотального диктата той или иной команды, что в конечном счете сделало бы борьбу за генерал более открытой! Только умоляю Вас  не закидывать меня за эту идею каменьями! 

  • aksbor
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    aksbor-Фото

    Какая-то странная атака Закарина. Неужели работал на Шпилака? В итоге Закарин капнул на последнем километре,а Шпилак и вовсе в первую группу не отобрался... 

  • motte
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    motte-Фото

    Ай да Петер!

    Силен и чуть чуть, но...но верим, что заберешь ты третью маечку да радужную, раскатившись на этом туре.

  • Adriano
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (8)
    Adriano-Фото

    У гонщиков с западной Украины есть талант пробиватся в хорошие команды.

  • RVL
    Тур Польши-2017. Этап 3 (9)
    RVL-Фото

    Петруха конечно демон спринта!

    на такой горе малость не хватило..

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2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
3 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2071
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