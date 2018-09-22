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Виктор де ла Парте подписал контракт с командой Continuum Sports (BMC/CCC)

Виктор де ла Парте подписал контракт с командой Continuum Sports (BMC/CCC) на 2019 год

 

  32-летний испанский гонщик Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte) подписал контракт на 2019 год с командой Continuum Sports, которая в следующем году объединит силы команд BMC и ССС. В польской проконтинентальной команде CCC Sprandi Polkowice Виктор де ла Парте выступал в 2016 году, а два последних сезона провёл в команде Movistar. Начав карьеру в 2011 году, испанский гонщик одержал 4 победы, в том числе выиграл два этапа и общий зачёт Тура Австрии в 2015.

 

 

 

Photo @ChrisAuldPhoto

 

 

  Джим Очович, генеральный менеджер Continuum Sports: «Мы рады приветствовать Виктора де ла Парте в нашей команде в 2019 году. Хотя у 32-летнего Виктора относительно короткая карьера в профессиональном велоспорте, мы считаем, что сможем помочь ему раскрыть у нас весь свой потенциал. Он будет играть роль ключевого помощника своих товарищей по команде, а также сможет использовать свои шансы.

 

  За последние несколько лет Виктор впечатлил нас стабильным выступлением на многодневных гонках и в разделках. В этом году он занял 3-е место в разделке на 4-м этапе Settimana Internazionale Coppi e Bartali, показав свой потенциал в этой дисциплине. Так как мы фокусируемся на разделках, и у нас есть эксперт в этой области Марк Пинотти, а также командные успехи, мы сможем помочь Виктору прогрессировать в 2019 году».

 

  Виктор де ла Парте: «Я считаю  Continuum Sports одним из крупнейших проектов в велоспорте, со звёздными гонщиками и многочисленными победами. Для меня огромное удовольствие стать частью этой семьи. Сезон 2016 года стал важным в моей карьере, за что я всегда буду благодарен команде  CCC Sprandi Polkowice. Очень рад, что бренд CCC теперь будет в Мировом туре. Эта компания много лет присутствует в велоспорте, думаю, это фантастика, что они станут титульным спонсором  Continuum Sports. Надеюсь сыграть важную роль в команде и продолжу наслаждаться моей карьерой, учиться и прогрессировать».

 

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Теги к статье: Виктор де ла Парте Continuum Sports BMC CCC

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Комментарии

  • VeloVelo
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Он доказал, что никогда не поздно сделать то, к чему ты стремился всю жизнь.
    И Спасибо ему за это.
    Удачи Мэтту во всех его Хороших делах!

  • Starch27
    Николас Роч и Роберт Пауэр под ... (1)
    Starch27-Фото

    Радует, что усиливают горный состав для Димули. Пауэр так вообще отличное подписание.

  • M-07
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (14)
    M-07-Фото

    Опять про допинг запели, да все употребляют, мне Йейтс не нравится, но у него по карьере ничего такого нет, в отличие от Фрума, который из лузера, ничего и нигде не выигрываюзего даже на второсортных гонках, даже на подиум нигде не попадавший к 26 годам, вдруг чуть не выиграл Вуэльту и дальше начал всех деклассировать, что продолжается до сих пор. Вот к этому очень много вопросов, что ему такое дали. Если бы это длилось недолго, после Вуэльты той исчез бы, как Кобо, то вопросов бы не было, у любого может быть гонка всей жизни. К Томасу и Уиггинсу тоже особо вопросов нет, у них наблюдалось постепенное развитие по ходу карьеры, у Фрума такого нет.

  • Александра
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Александра-Фото

    Это была прекрасная гонка - Рубе 2016!

    Есть гонщики разных классов и разных специализаций, но бывает так, что кто-то из них стоит в стронке, чьи победы просто не хочется сравнивать и сопоставлять с другими. Таков для меня Метью Хейман. Гонщик и чемпион.

  • Sm1T
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Sm1T-Фото

    Фан Зуммерен И ХЭЙМАН! красавчики. я до сих пор на плеере слушаю запись видеоролика, который Орика сделала после его победы.
    лушчий



    давайте еще раз вспомним как это было:

    https://www.youtube.com/watch?v=8zxnA4asj44

  • Hammill
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Hammill-Фото

    Надо признать, что велоспорт отнюдь не часто награждает трудолюбивых и целеустремлённых просто обычных парней. Гораздо больше примеров, когда за долю секунды рушится вся подготовка, весь сезон. В этом плане вело - настоящий Ад в мире спорта.

     

    Но то Рубэ будет навсегда отпечатано в моей памяти, и как бы я ни болел за Бонена, победа Мэттью - круче.

  • Hammill
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Hammill-Фото

    Нашёл повод)))

  • Серафим
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Серафим-Фото

      С такими способностями нечего ему делать в отстойной конюшне. Просто заездят, ему надо себя показывать, а где? Нужны перспективы.

  • Серафим
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Серафим-Фото

      Настоящий профессионал, с большой буквы. С таким отношением к своему делу он найдет себя в любой деятельности, какую-бы для себя ни выбрал в будущем. Удачи ему во всем.

  • kimi
    Трульс Корсет завершает профес ... (1)
    kimi-Фото

    в целом хорошее было впечателение от него

    трудно сказать жаль что его не будет в команде. немного жаль что и правда очень еще молодой парень заканчивает карьеру едва ее начав. немного тревожно это потому что уходит из шоссе от астаны. как бы завтра что-нибудь не прилетело, хотя с виду все чинно и благородно

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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