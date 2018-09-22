Виктор де ла Парте подписал контракт с командой Continuum Sports (BMC/CCC) на 2019 год

32-летний испанский гонщик Виктор де ла Парте (Víctor de la Parte) подписал контракт на 2019 год с командой Continuum Sports, которая в следующем году объединит силы команд BMC и ССС. В польской проконтинентальной команде CCC Sprandi Polkowice Виктор де ла Парте выступал в 2016 году, а два последних сезона провёл в команде Movistar. Начав карьеру в 2011 году, испанский гонщик одержал 4 победы, в том числе выиграл два этапа и общий зачёт Тура Австрии в 2015.

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Джим Очович, генеральный менеджер Continuum Sports: «Мы рады приветствовать Виктора де ла Парте в нашей команде в 2019 году. Хотя у 32-летнего Виктора относительно короткая карьера в профессиональном велоспорте, мы считаем, что сможем помочь ему раскрыть у нас весь свой потенциал. Он будет играть роль ключевого помощника своих товарищей по команде, а также сможет использовать свои шансы.

За последние несколько лет Виктор впечатлил нас стабильным выступлением на многодневных гонках и в разделках. В этом году он занял 3-е место в разделке на 4-м этапе Settimana Internazionale Coppi e Bartali, показав свой потенциал в этой дисциплине. Так как мы фокусируемся на разделках, и у нас есть эксперт в этой области Марк Пинотти, а также командные успехи, мы сможем помочь Виктору прогрессировать в 2019 году».

Виктор де ла Парте: «Я считаю Continuum Sports одним из крупнейших проектов в велоспорте, со звёздными гонщиками и многочисленными победами. Для меня огромное удовольствие стать частью этой семьи. Сезон 2016 года стал важным в моей карьере, за что я всегда буду благодарен команде CCC Sprandi Polkowice. Очень рад, что бренд CCC теперь будет в Мировом туре. Эта компания много лет присутствует в велоспорте, думаю, это фантастика, что они станут титульным спонсором Continuum Sports. Надеюсь сыграть важную роль в команде и продолжу наслаждаться моей карьерой, учиться и прогрессировать».