Пельо Бильбао продолжит выступать в «Астане»

Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о продлении контракта с испанским гонщиком Пельо Бильбао, который проводит дебютный сезон в составе казахстанского проекта. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на два следующих сезона (2018 и 2019).

- Продление контракта с «Астаной» - это лучшая новость, которую я мог бы получить. В течение всего сезона я ясно понимал, что хотел бы продолжить выступать в этой команде. Я встретил здесь замечательных людей, с которыми приятно работать. Весь персонал команды – это настоящие профессионалы, так что я чувствую себя здесь, как дома. Также, у нас фантастический коллектив гонщиков. Несмотря на трудные моменты в течение сезона, мы все время старались преодолевать их вместе, сохраняя мотивацию на высоком уровне. Во второй части сезона мы продемонстрировали, что у нас очень сильная команда. Мне хотелось продлить контракт с этой великолепной командой, и теперь я счастлив, что это произошло. В новом сезоне я продолжу работать, продолжу совершенствоваться. Я чувствую доверие со стороны команды, и для меня это очень важно, - рассказал Пельо Бильбао.

Пельо Бильбао (27 лет) пришел в команду «Астана» в текущем сезоне. Среди основных результатов этого года можно отметить 4-е место на этапе «Джиро д’Италия» и 10-е место в общем зачете «Тура Швейцарии». Кроме того, Бильбао на очень высоком уровне провел «Вуэльту Испании», где поддерживал двух лидеров команды, Фабио Ару и Мигеля Анхеля Лопеса, а также, внес существенный вклад в победу «Астаны» в общекомандной классификации испанского Гранд-тура.

- Пельо хорошо проявил себя в этом году. Да, первая половина сезона прошла достаточно сложно, гонщику понадобилось время для адаптации в новой команде. Но, затем, Бильбао на высоком уровне провел вторую часть года, особенно, «Вуэльту Испании». Поэтому, мы с радостью продлеваем контракт, и надеемся, что в новом сезоне Пельо значительно прибавит, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team