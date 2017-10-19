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Пельо Бильбао продолжит выступать в «Астане»

Пельо Бильбао продолжит выступать в «Астане»

 

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  Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о продлении контракта с испанским гонщиком Пельо Бильбао, который проводит дебютный сезон в составе казахстанского проекта. Новое соглашение с гонщиком рассчитано на два следующих сезона (2018 и 2019). 

 

- Продление контракта с «Астаной» - это лучшая новость, которую я мог бы получить. В течение всего сезона я ясно понимал, что хотел бы продолжить выступать в этой команде. Я встретил здесь замечательных людей, с которыми приятно работать. Весь персонал команды – это настоящие профессионалы, так что я чувствую себя здесь, как дома. Также, у нас фантастический коллектив гонщиков. Несмотря на трудные моменты в течение сезона, мы все время старались преодолевать их вместе, сохраняя мотивацию на высоком уровне. Во второй части сезона мы продемонстрировали, что у нас очень сильная команда. Мне хотелось продлить контракт с этой великолепной командой, и теперь я счастлив, что это произошло. В новом сезоне я продолжу работать, продолжу совершенствоваться. Я чувствую доверие со стороны команды, и для меня это очень важно, - рассказал Пельо Бильбао.

 

   Пельо Бильбао (27 лет) пришел в команду «Астана» в текущем сезоне. Среди основных результатов этого года можно отметить 4-е место на этапе «Джиро д’Италия» и 10-е место в общем зачете «Тура Швейцарии». Кроме того, Бильбао на очень высоком уровне провел «Вуэльту Испании», где поддерживал двух лидеров команды, Фабио Ару и Мигеля Анхеля Лопеса, а также, внес существенный вклад в победу «Астаны» в общекомандной классификации испанского Гранд-тура.

 

- Пельо хорошо проявил себя в этом году. Да, первая половина сезона прошла достаточно сложно, гонщику понадобилось время для адаптации в новой команде. Но, затем, Бильбао на высоком уровне провел вторую часть года, особенно, «Вуэльту Испании». Поэтому, мы с радостью продлеваем контракт, и надеемся, что в новом сезоне Пельо значительно прибавит, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Пельо Бильбао Александр Винокуров Astana Pro Team трансферы

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Четвёртая победа Фернандо Гави ... (2)
    ДимаЛел-Фото

    ЧМ был полгода назад, материалы есть на сайте

  • f16
    Бауке Моллема в 2018 году скон ... (2)
    f16-Фото

    максимум в пятерке, а так в 10-ку реально

  • VeloVelo
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    когда человек минусует даже совершенно нейтральные сообщения, не содержащие никакой оценки, в том числе сообщение просто со временем телевизионной трансляции


    Да, именно так.

  • VeloVelo
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Ян Бакелантс. Дружище Ян. Здоровья тебе!!! И завязывай со спортом.
    Семья ДОРОЖЕ!!! 

  • andrew
    Трансферные новости пелотона-2 ... (79)
    andrew-Фото

    Юрий Трофимов присоединился к Егору Силину. Прям как в Катюше некоторое время тому назад будут вместе гоняться. Вот только календарь у португальской команды скромный.

  • Cha
    Четвёртая победа Фернандо Гави ... (2)
    Cha-Фото
    Наштамповал себе и в команду итак на победы в сезоне богатую. Молодец! А почем на велолайве по ЧМ трек никаких материалов? Есть же что обсудить. Так за итальянок болела в командной гонке преследования! Хрупкая молодость против здоровячек.
  • rude_rider
    Бауке Моллема в 2018 году скон ... (2)
    rude_rider-Фото

    толку то

     

    хотя что еще делать в команде где нет генеральщика.пока не пришел условный Контадор можно и на тур пытаться

  • rude_rider
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (9)
    rude_rider-Фото

     о каком самосохранении идет речь интересно?

    то есть вы будите знать что конкретно этот юзер не здоров и что он вам сделает тут? заминусит ,?

     

    помнится сами попросили администрацию поставить такую опцию как + -

    можно попросить убрать и жить спокойно

     

    мне конечно до лампочки кто кому минусит но честное слово последнее сообщение просто не в тему

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (27)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Гуанси-2017 у России 0 очков

  • Виктор Сироткин
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну это уже ни в какие ворота не лезет - проехать скутером по ногам переломанного лежащего на носилках. Итальянцы там на совсем чтоли солнцем перегретые? Пора уже организовывать специальную группу сопровождения пелотона, где все прошли соответствующие экзамены и тесты на адекватность, и пусть она обслуживает гонки.

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