Иван Рамиро Соса подписал контракт с командой Trek-Segafredo

Иван Рамиро Соса переходит в команду Trek-Segafredo

Иван Рамиро Соса (Ivan Ramiro Sosa) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo. 20-колумбийский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в прошлом году, начав выступать в проконтинентальной команде Джанни Савио Androni – Sidermec. В этом сезоне Соса одержал 6 побед, выиграв в том числе этап и общий зачёт Вуэльты Бургоса, где в генеральной классификации опередил Мигеля Анхеля Лопеса (Astana) и Давида де ла Круса (Sky). На недавно завершившемся Туре де л’Авенир-2018 Иван Соса выиграл этап и занял 6-е место в генеральной классификации.

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Иван Соса: «Я не привык много говорить, но очень, очень счастлив присоединиться к команде Trek-Segafredo. Я всегда хотел выступать в гонках на самом высоком уровне, в Мировом туре. Считаю, что это цель каждого молодого профессионального велосипедиста. Поэтому я очень мотивирован выступать на уровне Мирового тура в 2019 году. Думаю, Trek-Segafredo – идеальная для меня команда, где я буду расти и учиться. Надеюсь принести этой команде хорошие результаты в следующем году».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Без сомнения Иван - ценный гонщик для нашей команды. Он исключительно талантливый горняк, который быстро прогрессирует, став профессионалом в 2017 году. Мы следили за его выступлениями. Я очень рад, что мы смогли подписать с ним контракт. Несмотря на молодость, он доказал, что умеет бороться за высоком уровне. Этому научила его нынешняя команда, известная агрессивным стилем ведения гонки. Я рад, что мы смогли прийти к соглашению и можем дать Ивану новую возможность сделать следующий шаг в карьере. Будем развивать дальше его талант в команде Trek-Segafredo».

Джанни Савио, генеральный менеджер команды Androni Giocattoli – Sidermec: «Эти два года мы позволяли Ивану расти постепенно. Мы не давили на него. Хотя и вразрез с интересами нашей команды, мы не взяли его в состав на такую тяжёлую гонку как Джиро д’Италия. Это было сделано ради его блага, потому что он ещё недостаточно созрел физически и психологически. Иван принёс нам победы на гонках Adriatica Ionica Race, Sibiu Cycling Tour и Вуэльте Бургоса. Он заслужил шанс проявит ь себя в великолепной команде Мирового тура. Мы рады, что он переходит в Trek-Segafredo, где его качества отличного горняка могут раскрыться полностью».