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Иван Рамиро Соса подписал контракт с командой Trek-Segafredo

Иван Рамиро Соса переходит в команду Trek-Segafredo

 

 

  Иван Рамиро Соса (Ivan Ramiro Sosa) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo. 20-колумбийский гонщик пришёл в профессиональный велоспорт в прошлом году, начав выступать в проконтинентальной команде Джанни Савио  Androni – Sidermec. В этом сезоне Соса одержал 6 побед, выиграв в том числе этап и общий зачёт Вуэльты Бургоса, где в генеральной классификации опередил Мигеля Анхеля Лопеса (Astana) и Давида де ла Круса (Sky). На недавно завершившемся Туре де л’Авенир-2018 Иван Соса выиграл этап и занял 6-е место в генеральной классификации.

 

 

 

Photo © @bettiniphoto

 

 

  Иван Соса: «Я не привык много говорить, но очень, очень счастлив присоединиться к команде Trek-Segafredo. Я всегда хотел выступать в гонках на самом высоком уровне, в Мировом туре. Считаю, что это цель каждого молодого профессионального велосипедиста. Поэтому я очень мотивирован выступать на уровне Мирового тура в 2019 году. Думаю, Trek-Segafredo – идеальная для меня команда, где я буду расти и учиться. Надеюсь принести этой команде хорошие результаты в следующем году».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Без сомнения Иван  - ценный гонщик для нашей команды. Он исключительно талантливый горняк, который быстро прогрессирует, став профессионалом в 2017 году. Мы следили за его выступлениями. Я очень рад, что мы смогли подписать с ним контракт. Несмотря на молодость, он доказал, что умеет бороться за высоком уровне. Этому  научила его нынешняя команда, известная агрессивным стилем ведения гонки. Я рад, что мы смогли прийти к соглашению и можем дать Ивану новую возможность сделать следующий шаг в карьере. Будем развивать дальше его талант в  команде Trek-Segafredo».

 

  Джанни Савио, генеральный менеджер команды  Androni Giocattoli – Sidermec: «Эти два года мы позволяли Ивану расти постепенно. Мы не давили на него. Хотя и вразрез с интересами нашей команды, мы не взяли его в  состав на такую тяжёлую гонку как Джиро д’Италия. Это было сделано ради его блага,  потому что он ещё недостаточно созрел физически и психологически. Иван принёс нам победы на гонках  Adriatica Ionica Race, Sibiu Cycling Tour и Вуэльте Бургоса. Он заслужил шанс  проявит ь себя в великолепной команде Мирового тура. Мы рады, что он переходит в Trek-Segafredo, где его качества отличного горняка  могут раскрыться полностью».

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Теги к статье: Иван Рамиро Соса Иван Соса Ivan Ramiro Sosa Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Адриен
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    Адриен-Фото
    Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?
  • AAA
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    AAA-Фото

    Даешь Ланду?!!!!!

  • veloster
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    veloster-Фото
    А зачем? У Порта и Денниса контракты на будущий год уже подписаны и лежат в кармане. Если будет возможность, Порт поедет в какой-нибудь отрыв на горном этапе. А Деннису достаточно спокойно доехать до разделки.
  • ironharley
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    ironharley-Фото
    и Хруневеген
  • LLL
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    LLL-Фото

    Я что-то пропустила. Почему Ричи Порт в общем зачете занимает 167 место с огромным отставанием? Сегодня поймал 9 минут. Что произошло?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    А вот Gorka правильно произносить "Горка".

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да потому что так правильно произносить.
    Послушайте на  forvo.
    https://ru.forvo.com/search/Thomas%20de%20Gendt/

  • ktilp-12
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (10)
    ktilp-12-Фото

     Для приема Ланды готовы, Винокуров говорит, что если в этом 2019г не получится, будет ждать 2020г.

    В Астану 6 гонщиков пришли, пока трое официально уходят, а кто остальные?

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Rokka-Фото
    У Курдюкова пропадает буква Г из его диалекта. Хорка Изагирре, Томас де Хендт! Улыбнуло)
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Серафим-Фото

      Коллективный разум пелотона сказал - нет, упираться не будем ни при каких вводных. Все рассосется само, ну и с помощью Кв-Ст.        Саган 3-й, не ожидал от него и третьего места сейчас. Набирает потихоньку. Посмотрел - в первой половине гонки под него этапов немало.

     Слава богу, без завалов и почти без падений сегодня. Так бы всегда.

     

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