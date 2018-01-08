Родриго Контрерас станет новым гонщиком команды «Астана»

Команда Мирового Тура «Астана» подписала однолетнее соглашение с молодым колумбийским гонщиком Родриго Контрерасом, который присоединится к команде с 1 января 2019 года

- Это огромная возможность, которую дарит мне жизнь. Я вступаю на новый путь, который поведет меня к осуществлению долгожданной мечты и достижению новых целей. В первую очередь, я надеюсь, что смогу показать свой максимум для того, чтобы помочь «Астане» добиться новых побед и триумфов. Я ожидаю от самого себя ежедневной работы над собой для того, чтобы стать сильным спортсменом и настоящим профессиональным гонщиком. Стать частью такой команды, как «Астана» - большая честь для меня, - говорит Родриго Контрерас.

Родриго Контрерас (24 года) – молодой гонщик, который уже успел продемонстрировать большие способности в гонках на время. Так, совсем недавно, он выиграл пролог и «разделку» на 42 км на «Вуэльте Колумбии». Также, в течение сезона, Контрерас выиграл две индивидуальные гонки, на Играх Центральной Америки и Карибских островов и на Южноамериканских Играх. На национальном уровне, Родриго выиграл две гонки в общем зачете: «Вуэльту Валье-дель-Каука» и «Вуэльту Толимы».

В 2017 году Родриго завоевал две серебряные медали – на национальном чемпионате Колумбии и Панамериканских Играх, оба раза – в «разделке».

- Мы знаем Родриго Контрераса, как молодого гонщика с большим потенциалом в гонках на время. Пока что, он продемонстрировал высокие результаты на континентальном уровне, и мы рассчитываем, что он сможем продолжить развиваться и в Мировом Туре. По крайней мере, в нашей команде он получит все необходимые условия для своего развития шаг за шагом. Я с оптимизмом смотрю на появление Контрераса в команде «Астана», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team