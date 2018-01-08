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Родриго Контрерас станет новым гонщиком команды «Астана»

Родриго Контрерас станет новым гонщиком команды «Астана»

 

  Команда Мирового Тура «Астана» подписала однолетнее соглашение с молодым колумбийским гонщиком Родриго Контрерасом, который присоединится к команде с 1 января 2019 года

 

Астана

 

- Это огромная возможность, которую дарит мне жизнь. Я вступаю на новый путь, который поведет меня к осуществлению долгожданной мечты и достижению новых целей. В первую очередь, я надеюсь, что смогу показать свой максимум для того, чтобы помочь «Астане» добиться новых побед и триумфов. Я ожидаю от самого себя ежедневной работы над собой для того, чтобы стать сильным спортсменом и настоящим профессиональным гонщиком. Стать частью такой команды, как «Астана» - большая честь для меня, - говорит Родриго Контрерас.

 

Родриго Контрерас (24 года) – молодой гонщик, который уже успел продемонстрировать большие способности в гонках на время. Так, совсем недавно, он выиграл пролог и «разделку» на 42 км на «Вуэльте Колумбии». Также, в течение сезона, Контрерас выиграл две индивидуальные гонки, на Играх Центральной Америки и Карибских островов и на Южноамериканских Играх. На национальном уровне, Родриго выиграл две гонки в общем зачете: «Вуэльту Валье-дель-Каука» и «Вуэльту Толимы».

 

В 2017 году Родриго завоевал две серебряные медали – на национальном чемпионате Колумбии и Панамериканских Играх, оба раза – в «разделке».

- Мы знаем Родриго Контрераса, как молодого гонщика с большим потенциалом в гонках на время. Пока что, он продемонстрировал высокие результаты на континентальном уровне, и мы рассчитываем, что он сможем продолжить развиваться и в Мировом Туре. По крайней мере, в нашей команде он получит все необходимые условия для своего развития шаг за шагом. Я с оптимизмом смотрю на появление Контрераса в команде «Астана», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Астана Родриго Контрерас Astana Pro Team

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  1. Имя: Саят

    Найман

    Сегодня, 12:19 | Регистрация: 8.01.2018

    Интересное подписание

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Комментарии

  • Brodyazhnik
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (10)
    Brodyazhnik-Фото

    Поддержка действительно лучше чем на ТДФ. И это радует. Но если бы он ехал Джиро+Вуэльта, было бы попроще.

  • Найман
    Родриго Контрерас станет новым ... (1)
    Найман-Фото
    Интересное подписание
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 4 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sergejdriver
    Не сказал ни слова про голландцев. А там есть за кем следить. Прошлогодний юниор Аренсман занял 3 место на этапе, хотя в начале сезона ломал ключицу. Он успешно выступал в велокроссе, брал этап кубка мира по юниорам. У парня и разделка и горы едет неплохо. 
    о некоторых молчу боюсь сглазить . тьфу тьфу. Суеверие...
  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (17)
    Krakk-Фото

    Несколько странно, что уже на 2-м этапе финиш в подъемчик. и 1й по-настоящему горный этап тоже слишком рано. Нет никакого смысла ставить горы на первой неделе, пусть спринтеры тешатся, а вот разделку лучше было бы пораньше провести, да покороче сделать.

    В остальном - классический вуэльтовский маршрут, добротный, но далеко не экстремально сложный. Даже у слабеньких горняков Закарина и Келдермана вновь будет шансик на подиум.

  • чемпион-шоссе
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 4 (4)
    чемпион-шоссе-Фото

    Да, в Норвегии велошоссе развивается, а в России загибается. Дорог, по которым можно тренироваться практически нет (особенно в регионах где нет трека). 

  • Найман
    Состав команды Astana на Вуэль ... (10)
    Найман-Фото
    Я за бильбао буду болеть
  • sergejdriver
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 4 (4)
    sergejdriver-Фото

    Не сказал ни слова про голландцев. А там есть за кем следить. Прошлогодний юниор Аренсман занял 3 место на этапе, хотя в начале сезона ломал ключицу. Он успешно выступал в велокроссе, брал этап кубка мира по юниорам. У парня и разделка и горы едет неплохо. 

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (17)
    litxaa-Фото

    Что, Уважаемые, главный вопрос "Кому из Британский атлетов тот-кого-здесь-не-будет передасть свой волшебный балончик?angel

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (17)
    rude_rider-Фото

    че за привычка ставить горы не на финише)))

     

    ну че битва горняков

  • Дмитрий В.В.
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (10)
    Дмитрий В.В.-Фото
    да ему молиться надо на свою команду (спасибо за поддержу российского спонсора)! В качестве капитана его возьмут раз что в российскую команду. В остальных местах - только грегари.

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