Никита Стальнов остается в команде «Астана»





Казахстанский гонщик Никита Стальнов проведет в команде Мирового Тура «Астана» еще один сезон. Новое соглашение на 2019 год было подписано на днях.

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- После первого сезона в «Астане», в этом году я почувствовал, что вышел на новый уровень, что проделанная работа дает первые плоды. Конечно, многое еще нужно сделать, чтобы достичь тех целей, которые я перед собой поставил, но после «Вуэльты Испании» у меня прибавилось уверенности в себе и своих силах. К тому же, весь проведенный сезон подарил мне новую мотивацию и желание продолжать двигаться вперед. Я очень рад, что продлил контракт с командой «Астана» - это наша казахстанская команда, и для меня большая честь выступать в цветах лучшей команды в мире, - рассказал Никита Стальнов.



Никита Стальнов (27 лет) проводит свой второй сезон в составе «Астаны». В прошлом году Стальнов занял второе место в индивидуальной гонке чемпионата Казахстана и дебютировал на «Вуэльте Испании». В этом сезоне успел отметиться серебром в групповой гонке национального чемпионата и 2-м местом на четвертом этапе «Вуэльты Испании», где он остановился в шаге от заветной большой победы.



- На «Вуэльте Испании» Никита Стальнов продемонстрировал свой потенциал, доказал, что у него есть сила и характер для того, чтобы добиваться успеха в профессиональном велоспорте. Ему еще не достает опыта, но динамика последних двух лет говорит о том, что гонщик серьезно прогрессирует. Я надеюсь, что в новом году Стальнову удастся сделать важный шаг вперед, который позволит ему достичь желаемых результатов, - рассказал Александр Винокуров.







Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM