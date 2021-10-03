VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Михаэль Шварцман переходит в велокоманду Lotto Soudal

Велокоманда Lotto Soudal подписала контракт с Михаэлем Шварцманом

 

 

  30-летний немецкий велогонщик Михаэль Шварцман (Michael Schwarzmann) подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal. С 2010 года, с самого начала карьеры,  Михаэль Шварцман выступал в команде Bora- hansgrohe (NetApp/NetApp – Endura/Bora - Argon 18), где был развозящим Паскаля Акермана, Сэма Беннетта и Петера Сагана.

 

Photo (c) Bora - hansgrohe

 

  Михаэль Шварцман: «После более десяти лет выступления в команде под флагом Германии, где у меня была возможность вырасти как гонщику, настало время для нового вызова. Когда я получил предложение присоединиться к интересному проекту команды Lotto Soudal, не раздумывал ни минуты. В конце концов, не важно, выступаешь под бельгийским или немецким флагом. Для профессионального велогонщика более важно окружение.

 

  Lotto Soudal – великолепная команда. Сбылась мечта выступать в бельгийской команде. Я работал со многими сильными лидерами, такими, как Акерман, Беннетт, Саган. В следующем году это будет Калеб Юэн. Мой опыт подсказывает, что у этих топовых гонщиков есть общая черта – желание побеждать. Почти все они на одном уровне, разницу между победой и поражением определяют детали. Атмосфера команды и принятие решения в правильный момент – решающие факторы. Калеб – один из самых быстрых спринтеров мира, я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом с ним и командой.

 

  Хотя я из Германии, мои качества можно сравнить со швейцарским боевым ножом. С одной стороны я могу помогать ребятам в развозящем поезде. С другой – я немного легче остальных развозящих, поэтому могу быть полезен на разных рельефах, например, в среднегорье. Я смогу использовать свой опыт, чтобы мотивировать ребят и стать хорошим товарищем по команде, что является одной из моих целей на ближайшие два года.

 

  Если будет возможность, стану бороться за свой успех. В прошлом я показывал, что если лидера команды нет, то я могу добиться высоких результатов. В команде Lotto Soudal хочу повышать свой уровень гонщика, а стиль ведения гонок команды в этом поможет. Не могу дождаться нового старта!»

 

  Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Михаэль Шварцман усилит команду. В ближайшие два года Михаэль будет делиться с командой большим опытом, который он получил, выступая с топовыми спринтерами, такими, как Петер Саган, Паскаль Акерман и Сэм Беннетт.

 

  Михаэль – многоплановый гонщик. Он сможет интегрироваться в развоз вместе с Яспером Де Бёйстом, Роджером Клюге, Рюдигером Зелигом, Фредериком Фризоно и Гарри Суини. Кроме того, Михаэль обладает сильным рывком в конце гонки, что позволило ему добиться нескольких высоких результатов на однодневных и недельных гонках. Кроме того, он преданный товарищ по команде, командный боец, который сможет поделиться знаниями с молодыми спринтерами, такими, как Арно де Ли Arnaud De Lie), который переходит в нашу команду из андеровской команды Lotto Soudal U23».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Михаэль Шварцман Michael Schwarzmann Bora- hansgrohe Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (32)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо )
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен о ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Кто вам сказал, что Ремко виноват? Откуда вы это взяли?

    Ремко - Выдающийся талант!
    Я за ним слежу уже 4 года.

    С того самого ЧМ по юниорам,
    где он всех уделал в разделке
    (на 2 с лишним минуты!!!) и в групповой гонке.

  • VeloVelo
    Михаэль Вальгрен – бронзовый п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...У нашей команды был не лучший день. Нам не повезло с падениями. Педерсен падал дважды, второй раз вместе с Андреасом Кроном, потом Миккель Оноре тоже упал. У Асгрена нога шла не лучшим образом, а у Магнуса рано начались судороги. Я подумал: «Чёрт, теперь всё дело за мной». К счастью, я здесь с бронзовой медалью, так что в какой-то степени спас день для национальной сборной...."

    good

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о выступлении с ... (23)
    VeloVelo-Фото
    Не надо недооценивать танкистов )
    У нас в танке такие же данные.
    Да, попросил атаковать.
    И что сделал Ремко? Он попер во все тяжкие, не разбирая что к чему.

    Плохо проехал Ремко, что еще тут рассуждать.
    Скакал аки конь железный и бесполезный.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Да, Ремко был силен - это факт.
    Он был сильнейшим из бельгийцев - это факт.

    Но, ставить на него в такой гонке было бы безрассудно.

    Жеребца сначало надо укротить,
    а потом уже фаворитом в гонку ставить.
  • serghi
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (11)
    serghi-Фото
    Полностью согласен, когда Жулиан защищал свою жёлтую майку в 2019, это было как дежа вю с ТДФ 2011 (если не изменяет память), на котором Тома, вопреки всему, почти полгонки проехал в жёлтом. Всем было понятно, что чуда не будет, но сколько прекрасных эмоций они подарили зрителям, не на один ГТ. Вот такие герои, иногда заслуживают большего уважения, чем 3-х, 4-х, 5-ти и т.д. кратные...
  • serghi
    Ремко Эвенепул о выступлении с ... (23)
    serghi-Фото

    Может уже хватит «не любителям» Ремко, в т.ч. Мерксу, бубнить про его эгоизм и прочую хрень. Всё, пора признать, что пришёл новый герой, нравится вам он или нет. Он реально силён, а то что не очень контролирует свои эмоции, так это вполне нормально, для его юных лет. Как по мне, такой максимализм лучше подленького кидалова команды, с которой была договорённость и обязательства по контракту.

  • Адриен
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    Адриен-Фото

     Стейвен рассказывает, что у бельгийцев был только план А - это изо всех сил работать ради победы ван Арта. И когда тот не потянул - сил, "снарядов", как сказал Лефевр, и не осталось, всё израсходовали. А значит - была стопроцентная уверенность в Ваута. И план Б даже не рассматривался... Но с другой стороны - вряд ли и у французов был другой победный вариант - кроме Алафилиппа. Так что выиграй гонку ван Арт - все бы считали тактику бельгийцев правильной. Но - не пошло... И такое частенько случалось с тем же Алафилиппом. Раз на раз не приходится. Если бы в бой был брошен Эвенепул и ПРОИГРАЛ - тот же Лефевр укорял бельгийцев в том, что они не поставили на ван Арта ...

  • serghi
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    serghi-Фото

    Да, согласен, если бы Ремко не тратил себя на бездарную тактику своей сборной, и в своём стиле пошел за победой, километров за 50 до финиша, Алафилиппу было бы затруднительно защитить свой титул. Но теперь об этом можно много рассуждать. Ясно одно, что хозяева ошиблись тактически, и ставить надо было на Ремко. Было видно, что у парня силы были на это. Но всё равно, очень рад за Жулиана, заслуженная победа, на 100 процентов.

  • RVL
    Патрик Лефевр о тактике сборно ... (5)
    RVL-Фото

    Патрик может тут смело дискутировать с многими, кто про тактику Бельгии и ремко )))

    Велкам. Лично я согласен

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 сентября

Michael Schar (Ag2r - Citroen)

Laurens De Vreese (Alpecin-Fenix)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck - Quick Step)

Alex Jaime (Equipo Kern Pharma)

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Team TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (168)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)