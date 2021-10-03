Михаэль Шварцман переходит в велокоманду Lotto Soudal

Велокоманда Lotto Soudal подписала контракт с Михаэлем Шварцманом

30-летний немецкий велогонщик Михаэль Шварцман (Michael Schwarzmann) подписал двухлетний контракт с командой Lotto Soudal. С 2010 года, с самого начала карьеры, Михаэль Шварцман выступал в команде Bora- hansgrohe (NetApp/NetApp – Endura/Bora - Argon 18), где был развозящим Паскаля Акермана, Сэма Беннетта и Петера Сагана.

Photo (c) Bora - hansgrohe

Михаэль Шварцман: «После более десяти лет выступления в команде под флагом Германии, где у меня была возможность вырасти как гонщику, настало время для нового вызова. Когда я получил предложение присоединиться к интересному проекту команды Lotto Soudal, не раздумывал ни минуты. В конце концов, не важно, выступаешь под бельгийским или немецким флагом. Для профессионального велогонщика более важно окружение.

Lotto Soudal – великолепная команда. Сбылась мечта выступать в бельгийской команде. Я работал со многими сильными лидерами, такими, как Акерман, Беннетт, Саган. В следующем году это будет Калеб Юэн. Мой опыт подсказывает, что у этих топовых гонщиков есть общая черта – желание побеждать. Почти все они на одном уровне, разницу между победой и поражением определяют детали. Атмосфера команды и принятие решения в правильный момент – решающие факторы. Калеб – один из самых быстрых спринтеров мира, я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом с ним и командой.

Хотя я из Германии, мои качества можно сравнить со швейцарским боевым ножом. С одной стороны я могу помогать ребятам в развозящем поезде. С другой – я немного легче остальных развозящих, поэтому могу быть полезен на разных рельефах, например, в среднегорье. Я смогу использовать свой опыт, чтобы мотивировать ребят и стать хорошим товарищем по команде, что является одной из моих целей на ближайшие два года.

Если будет возможность, стану бороться за свой успех. В прошлом я показывал, что если лидера команды нет, то я могу добиться высоких результатов. В команде Lotto Soudal хочу повышать свой уровень гонщика, а стиль ведения гонок команды в этом поможет. Не могу дождаться нового старта!»

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Михаэль Шварцман усилит команду. В ближайшие два года Михаэль будет делиться с командой большим опытом, который он получил, выступая с топовыми спринтерами, такими, как Петер Саган, Паскаль Акерман и Сэм Беннетт.

Михаэль – многоплановый гонщик. Он сможет интегрироваться в развоз вместе с Яспером Де Бёйстом, Роджером Клюге, Рюдигером Зелигом, Фредериком Фризоно и Гарри Суини. Кроме того, Михаэль обладает сильным рывком в конце гонки, что позволило ему добиться нескольких высоких результатов на однодневных и недельных гонках. Кроме того, он преданный товарищ по команде, командный боец, который сможет поделиться знаниями с молодыми спринтерами, такими, как Арно де Ли Arnaud De Lie), который переходит в нашу команду из андеровской команды Lotto Soudal U23».