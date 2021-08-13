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Лука Гуэрчилена временно оставляет пост генерального менеджера команды Trek-Segafredo

Лука Гуэрчилена временно оставляет обязанности генерального менеджера команды Trek-Segafredo

Лука Гуэрчилена временно оставляет пост генерального менеджера команды Trek-Segafredo

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что генеральный менеджер, 48-летний Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) берёт перерыв в работе из-за болезни. Лука Гуэрчилена работает в команде Trek с момента основания в 2011 года, с 2019 года стал также менеджером женской велокоманды Trek-Segafredo.

 

На сайте велокоманды Trek-Segafredo Лука Гурэчилена написал:

 

  «Я много лет ездил по всему миру вместе с командой, следуя за гонками. Настало время взять перерыв. Несколько дней назад я начал борьбу с сильным врагом – лимфомой, что требует всех моих сил, тепла семьи, близких друзей и товарищей по команде Trek-Segafredo.

 

Мне понадобится время, но я со спокойным сердцем оставляю Команду в очень надёжных руках опытных людей, которые будут руководить командой до моего возвращения.

 

До скорой встречи, Лука».

 

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Теги к статье: Лука Гуэрчилена Luca Guercilena Trek-Segafredo

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Комментарии

  • AlexanderS
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (2)
    AlexanderS-Фото
    Зато этот вечер можно посвятить другим делам, домашним, например. А завтра спокойно посмотреть всю гонку. Перерывы нужны, даже болельщикам:)
  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: close2you
    Просто громит все и вся. Аюсо сошёл, конкурентов нет ...

    Аюзо и так не конкурент был. На момент падения он отставал почти на две минуты, причем, что более важно, ловил отставание на каждом этапе, где десятки секунд, где сразу минуту, Он был совсем не в форме.

    Ардила вон в Эмиратах совсем заглох.

    Завтра королевский этап. Надеюсь, что Изоар все-таки попадет в трансляцию.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Отсутствие комментов говорит о крайне не популярной развязке этапа спринта у любителей велоспорта. Монотонно и уныло. Его смотреть можно только за 3 км до финиша. И все.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    shekn-Фото
    Честно говоря, я думаю , что Роглич здесь возьмёт этап . Если конечно опять отрыв не отпустят. Павлу желаю в отрыв отобраться
  • close2you
    Перелом ключицы у Алехандро Ва ... (3)
    close2you-Фото
    Будет в порядке к ЧМ, после лечения у всех обычно пруха ))
  • close2you
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    close2you-Фото
    Просто громит все и вся. Аюсо сошёл, конкурентов нет ...
  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 8 (3)
    velodoctor-Фото

    Кажется мне уно-х хорошо заработают на норвежце, талант  на лицо, не дело ему в проконти гоняться. Я только сейчас обратил внимание, он и на беби джиро вторым был. 



    Удивительно, что так неоткуда такой талант появился в этом сезоне. 

  • AvA
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    AvA-Фото

    была там неровность, или ямка, или трещина в асфальтном покрытии

    Бобби её с левой стороны по краю объехал, а Алехандро ровно по центру, обеими колёсами....(((

    плюс скорость немаленькая и поворот/наклон

  • Shega
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    Shega-Фото
    Под переднее колесо попала змея.((
  • lazhu
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (7)
    lazhu-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Может он непроизвольно вначале использовал тормоз переднего колеса?

    Заднего. Видно, как у него правая рука соскользнула, когда переднее подскочило. По-моему там все-таки какая-то трещина была

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