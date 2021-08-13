Лука Гуэрчилена временно оставляет пост генерального менеджера команды Trek-Segafredo

Лука Гуэрчилена временно оставляет обязанности генерального менеджера команды Trek-Segafredo

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Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что генеральный менеджер, 48-летний Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) берёт перерыв в работе из-за болезни. Лука Гуэрчилена работает в команде Trek с момента основания в 2011 года, с 2019 года стал также менеджером женской велокоманды Trek-Segafredo.

На сайте велокоманды Trek-Segafredo Лука Гурэчилена написал:

«Я много лет ездил по всему миру вместе с командой, следуя за гонками. Настало время взять перерыв. Несколько дней назад я начал борьбу с сильным врагом – лимфомой, что требует всех моих сил, тепла семьи, близких друзей и товарищей по команде Trek-Segafredo.

Мне понадобится время, но я со спокойным сердцем оставляю Команду в очень надёжных руках опытных людей, которые будут руководить командой до моего возвращения.

До скорой встречи, Лука».