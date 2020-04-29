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Команда Trek-Segafredo соблюдает условия контрактов и ждёт нового календаря гонок

Лука Гуэрчилена: «Собираемся разделить команду на три группы в зависимости от гонок»

 

 

  В то время как некоторые велокоманды Мирового тура объявили об урезании зарплаты велогонщикам и о сокращении персонала, команда Trek-Segafredo продолжает полностью выплачивать заработную плату.

 

  Сейчас генеральный менеджер команды Лука Гуэрчилена ждёт решения Международного союза велосипедистов (UCI) относительно нового календаря гонок, чтобы затем начать разработку плана действий на вторую часть сезона. Об этом Лука Гуэрчилена рассказал в интервью Cyclingnews.

 

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  Лука Гуэрчилена: «Мы всё ещё ждём от UCI официального календаря гонок, потому что без него очень трудно составлять программу. Нам надо понять, каким будет новый календарь, проанализировать его и решить, какие типы протоколов должны использовать. В зависимости от этого будем ставить цели для каждого гонщика.

 

  Нам придётся создать две или три разных группы гонщиков, базируясь на типе предстоящих гонок. Это означает, что мы не сможем менять составы от гонки к гонке, как делали обычно. Это сложно, хотя сначала надо получить в руки календарь гонок.

 

  Если велогонщики будут работать в маленьких группах, это очень поможет в вопросах логистики и переездов. Мы сможем лучше контролировать состояние их здоровья.

 

  Конечно, у нас достаточно лидеров для всех гонок, но необходимо видеть календарь, после чего решим, что делать. Возможно, поделим гонки на итальянский календарь гонок, франко-бельгийский, испанский. Поэтому имеет смысл разделить команду на три группы. Оборудуем места, где они смогут жить и проводить большую часть времени.

 

  Понимаем, что решающее слово в отношении того, что будет дальше и какие гонки будут проведены, за ответственными лицами, но в то же время нам необходимо создать планы и программы. Мы должны быть готовы.

 

  Мы выполняем обязательства по всем контрактам. Хотим провести анализ дальнейшей части сезона. Считаю, что если позже в этом году мы сможем представить всех наших спонсоров в гонках, тогда имеет смысл анализировать ситуацию, но не сейчас. Наша цель – соблюдать условия контрактов мужской и женской велокоманд на 100%».

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Теги к статье: Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена

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