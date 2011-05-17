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Петер Саган переходит в велокоманду TotalEnergies

Петер Саган подписал двухлетний контракт с командой TotalEnergies

 

 

  Трёхкратный чемпион мира, обладатель 7 зелёных маек Тур де Франс, победитель классик – Монументов Париж-Рубэ и Тур Фландрии  Петер Саган подписал двухлетний контракт (на 2022-2023 год) с французской профессиональной континентальной командой  TotalEnergies, куда переходит после пяти лет выступления в команде Bora-hansgrohe.

 

Вместе с 31-летним словацким велогонщиком в команду TotalEnergies переходят 36-летний польский гонщик Мацей Боднар (Maciej Bodnar) и 34-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss).

 

Петер Саган переходит в велокоманду TotalEnergies

 

  Калифорнийский производитель велосипедов Specialized становится партнёром команды TotalEnergies, и будет поставлять не только велосипеды, но и шлемы, велотуфли и шины, компоненты и колёса Roval. Спонсором, обеспечивающим команду спортивной одеждой, будет компания Sportful.

 

  Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau), генеральный менеджер команды TotalEnergies: «Подписание Петера Сагана наполняет нас невероятной гордостью. Он, без сомнения, самый популярный велогонщик мира. Его исключительный талант изменит наш размах. Его подписание, главным образом, показатель спортивных амбиций.

 

Все знают, что Петер – величайший спортсмен, мы рассчитываем, что, прежде всего, он принесёт нам победы. Приход в команду такого чемпиона и таких партнёров как Specialized и Sportful ускорят развитие нашего спортивного проекта и привлекут внимание будущих талантов.

 

Петер будет ключевым гонщиком нашей группы на классиках и Тур де Франс. Он внесёт большой спортивный вклад также благодаря своему опыту,  поможет нам двигаться вперёд».

 

 Петер Саган: «Впереди очень увлекательное новое приключение. Жан-Рене – менеджер, который хочет изменить траекторию развития команды в велоспорте. Надеюсь, смогу помочь добиться этого, а также одержать много побед в новых цветах. Пока что, конечно, я фокусируюсь на завершающей части сезона с моей нынешней командой. К новой команде присоединюсь с победным настроем зимой!»

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe TotalEnergies

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В тему:

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 17.05.2015

    Ну что же... У того, кто достиг вершины, остается один путь - вниз... Конечно, он тоже  может быть увлекательным, но главные достижения - уже позади.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Он достиг всего почти. Почему бы не расслабиться и не заработать еще денег? Ему будет комфортно в проконти, без упреков в свой адрес. Он вовремя понял, что форма пошла на убыль и карьера под закат. А уходить на пенсию о@осранным в топовой команде не камильфо имхо четырехкратному чемпиону моря. Он просто еще и великий теоретик, а не только сильный педальщик как все думают. Молодец Петя.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:09 | Регистрация: 4.07.2013

      трехкратному

  3. lazhu

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 14.03.2021

    Вся команда на спеши пересядет? Вряд ли Петя станет на вильерах кататься biggrin

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:07 | Регистрация: 4.07.2013

      Читайте внимательней.

  4. Nathan

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 11.09.2016

    Достиг он конечно много, особенно на Туре и его победы на ЧМ...но вот на классиках, конечно не добрал серьезно. После эпичных выступлений Спартака и Тома, от Пети ожидали примерно того же, а вместо этого, "всего" по разу взял Фладрию и Рубэ. Для гонщика такого таланта как-то маловато вышло. Но в любом случае удачи в новой команде, может еще хлопнет дверью.

  5. Имя: Ирина

    AmLoket

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 17.05.2011

    Цитата: Astanaforever
    Он достиг всего почти. Почему бы не расслабиться и не заработать еще денег?Ему будет комфортно в проконти, без упреков в свой адрес. Он вовремя понял, что форма пошла на убыль и карьера под закат. А уходить на пенсию о@осранным в топовой команде не камильфо имхо четырехкратному чемпиону моря. Он просто еще и великий теоретик, а не только сильный педальщик как все думают. Молодец Петя.
    Кэв вот не забоялся в пенсионерском возрасте перейти в Квик Степ и опозориться. В итоге россыпь побед и равнение на Меркса.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо, что напомнили причину, по которой Беннет ушел из Боры. Теперь становится понятнее. Аккерман не потянул и Беннета решили заманить обратно.
  • VeloVelo
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Вы не в теме.
  • VeloVelo
    Петер Саган переходит в велоко ... (7)
    VeloVelo-Фото
    трехкратному
  • VeloVelo
    Петер Саган переходит в велоко ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Читайте внимательней.
  • Astanaforever
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, но Петер не взял с собой брата Юрая .Черная кошка?
  • VeloVelo
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Это что-то невероятное. Бундесмашина в действии! 
    Видно, что немецкие девчонки Огромный объем тренировок съели и переварили! 

  • SportSpirit
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Мой респект Земану за эти слова:

     

    "Том преподал очень важный урок, и мы продолжаем работать в этом направлении. Хороший менеджер каждый день учится, и я многому научился после случая с Томом. Нет одинаковых спортсменов, все разные, и если хочешь раскрывать потенциал, к каждому нужен свой подход. Это сущность нашей работы. Мы ставим спортсмена в центр.

     

    Мы это выучили, Том – доказательство, что в нашей команде спортсмены независимы и делают свой выбор."

     

    Менеджмент JV неоднократно "пускал пенки" в тактике по гонкам с тех пор, как они стали на виду. Но с другой стороны, пожалуй, в этой команде самый гибкий и психологически комфортный подход к спортсменам. Индивидуальный, человеческий. Хотя непростых и неординарных ситуаций у них на каждом шагу: Груневеген, Дюмолан, падающий Роглич, амбициозный ван Арт, растущий Вингегор. Не удивлюсь, если у них и Деннис начнет выигрывать.

     

     

  • AmLoket
    Петер Саган переходит в велоко ... (7)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Он достиг всего почти. Почему бы не расслабиться и не заработать еще денег?Ему будет комфортно в проконти, без упреков в свой адрес. Он вовремя понял, что форма пошла на убыль и карьера под закат. А уходить на пенсию о@осранным в топовой команде не камильфо имхо четырехкратному чемпиону моря. Он просто еще и великий теоретик, а не только сильный педальщик как все думают. Молодец Петя.
    Кэв вот не забоялся в пенсионерском возрасте перейти в Квик Степ и опозориться. В итоге россыпь побед и равнение на Меркса.
  • Nathan
    Петер Саган переходит в велоко ... (7)
    Nathan-Фото
    Достиг он конечно много, особенно на Туре и его победы на ЧМ...но вот на классиках, конечно не добрал серьезно. После эпичных выступлений Спартака и Тома, от Пети ожидали примерно того же, а вместо этого, "всего" по разу взял Фладрию и Рубэ. Для гонщика такого таланта как-то маловато вышло. Но в любом случае удачи в новой команде, может еще хлопнет дверью.
  • SportSpirit
    Кун де Корт продолжит работать ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Отличная новость!

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