Петер Саган переходит в велокоманду TotalEnergies

Петер Саган подписал двухлетний контракт с командой TotalEnergies

Трёхкратный чемпион мира, обладатель 7 зелёных маек Тур де Франс, победитель классик – Монументов Париж-Рубэ и Тур Фландрии Петер Саган подписал двухлетний контракт (на 2022-2023 год) с французской профессиональной континентальной командой TotalEnergies, куда переходит после пяти лет выступления в команде Bora-hansgrohe.

Вместе с 31-летним словацким велогонщиком в команду TotalEnergies переходят 36-летний польский гонщик Мацей Боднар (Maciej Bodnar) и 34-летний итальянский гонщик Даниэль Осс (Daniel Oss).

Калифорнийский производитель велосипедов Specialized становится партнёром команды TotalEnergies, и будет поставлять не только велосипеды, но и шлемы, велотуфли и шины, компоненты и колёса Roval. Спонсором, обеспечивающим команду спортивной одеждой, будет компания Sportful.

Жан-Рене Бернадо (Jean-René Bernaudeau), генеральный менеджер команды TotalEnergies: «Подписание Петера Сагана наполняет нас невероятной гордостью. Он, без сомнения, самый популярный велогонщик мира. Его исключительный талант изменит наш размах. Его подписание, главным образом, показатель спортивных амбиций.

Все знают, что Петер – величайший спортсмен, мы рассчитываем, что, прежде всего, он принесёт нам победы. Приход в команду такого чемпиона и таких партнёров как Specialized и Sportful ускорят развитие нашего спортивного проекта и привлекут внимание будущих талантов.

Петер будет ключевым гонщиком нашей группы на классиках и Тур де Франс. Он внесёт большой спортивный вклад также благодаря своему опыту, поможет нам двигаться вперёд».

Петер Саган: «Впереди очень увлекательное новое приключение. Жан-Рене – менеджер, который хочет изменить траекторию развития команды в велоспорте. Надеюсь, смогу помочь добиться этого, а также одержать много побед в новых цветах. Пока что, конечно, я фокусируюсь на завершающей части сезона с моей нынешней командой. К новой команде присоединюсь с победным настроем зимой!»