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Кун де Корт продолжит работать в команде Trek-Segafredo после завершения карьеры велогонщика

Кун де Корт – менеджер команды Trek-Segagfedo после завершения карьеры велогонщика

 

  38-летний Кун де Корт (Koen de Kort) объявил о завершении 19-летней карьеры профессионального велогонщика, но он остаётся в велоспорте в качестве спортивного директора велокоманды Trek-Segafredo.

 

Кун де Корт продолжит работать в команде Trek-Segafredo после завершения карьеры велогонщика

 

 

  В июне Кун де Корт лишился трёх пальцев на правой руке после инцидента на дороге. Однако ещё до происшествия нидерландский велогонщик готовился начать новую главу карьеры как спортивный директор и обсуждал этот вопрос с командой в начале сезона. Кун де Корт изучал биомеханику, два года назад начал учиться по программе подготовки спортивных менеджеров.

 

 

  Кун де Корт начал карьеру велогонщика в 2005 году в команде Liberty Seguros - Würth Team,  выступал в командах Astana,  Skil – Shimano (Giant-Alpecin), в 2017 году пришёл в команду Trek-Segafredo.  За карьеру Кун де Корт, который был надёжным грегари, одержал две победы, принял участие в 18 Гранд-турах, из которых 17 проехал полностью.

 

Возможность остаться в команде Trek-Segafredo  особенно значима для Куна де Корта после поддержки, которую он получил от команды во время инцидента.

 

  Кун де Корт: «Конечно, трудно заканчивать карьеру в велоспорте вот так. Я бы предпочёл поставить точку на интересной гонке, чтобы меня ждали друзья и семья, чтобы устроить вечеринку, чтобы отметить переход на следующий уровень в велоспорте. А получилось, что закончил тяжёлым происшествием. Но мне 38 лет, у меня, конечно, была хорошая карьера. Могу ею гордиться.

 

Чемпионат Нидерландов неожиданно стал моей последней гонкой. Но с другой стороны я с нетерпением смотрю вперёд. Очень рад, что продолжу работать в команде, только уже в другой роли, как менеджер по поддержке.

 

От каждого члена команды, от каждого гонщика я получал сообщения с поддержкой. Каждый раз, когда я нуждался в помощи, команда, включая Луку Гуэрчилену и Эльке Вейландт, мне помогала. Поэтому моё желание остаться в команде стало ещё сильнее. Здесь чувствую себя как в настоящей семье, хотя, возможно, звучит избито, но я на самом деле так себя ощущаю в команде».

 

  Как сообщается в пресс-релизе команды Trek-Segafredo, Кун де Корт будет связующим звеном между гонщиками и компанией Trek, будет сообщать о нуждах спортсменов, руководить тестированием последних продуктов Trek. Он также будет координатором по оборудованию и материалам, используемыми гонщиками во время выступлений (одежда, обувь, шлемы, очки).

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Теги к статье: Кун де Корт Koen de Kort Trek-Segafredo

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 15.04.2018

    Удачи ему! Очень тяжёлая травма,конечно ! Команда молодцы

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