Кун де Корт продолжит работать в команде Trek-Segafredo после завершения карьеры велогонщика

Кун де Корт – менеджер команды Trek-Segagfedo после завершения карьеры велогонщика

38-летний Кун де Корт (Koen de Kort) объявил о завершении 19-летней карьеры профессионального велогонщика, но он остаётся в велоспорте в качестве спортивного директора велокоманды Trek-Segafredo.

В июне Кун де Корт лишился трёх пальцев на правой руке после инцидента на дороге. Однако ещё до происшествия нидерландский велогонщик готовился начать новую главу карьеры как спортивный директор и обсуждал этот вопрос с командой в начале сезона. Кун де Корт изучал биомеханику, два года назад начал учиться по программе подготовки спортивных менеджеров.

Кун де Корт начал карьеру велогонщика в 2005 году в команде Liberty Seguros - Würth Team, выступал в командах Astana, Skil – Shimano (Giant-Alpecin), в 2017 году пришёл в команду Trek-Segafredo. За карьеру Кун де Корт, который был надёжным грегари, одержал две победы, принял участие в 18 Гранд-турах, из которых 17 проехал полностью.

Возможность остаться в команде Trek-Segafredo особенно значима для Куна де Корта после поддержки, которую он получил от команды во время инцидента.

Кун де Корт: «Конечно, трудно заканчивать карьеру в велоспорте вот так. Я бы предпочёл поставить точку на интересной гонке, чтобы меня ждали друзья и семья, чтобы устроить вечеринку, чтобы отметить переход на следующий уровень в велоспорте. А получилось, что закончил тяжёлым происшествием. Но мне 38 лет, у меня, конечно, была хорошая карьера. Могу ею гордиться.

Чемпионат Нидерландов неожиданно стал моей последней гонкой. Но с другой стороны я с нетерпением смотрю вперёд. Очень рад, что продолжу работать в команде, только уже в другой роли, как менеджер по поддержке.

От каждого члена команды, от каждого гонщика я получал сообщения с поддержкой. Каждый раз, когда я нуждался в помощи, команда, включая Луку Гуэрчилену и Эльке Вейландт, мне помогала. Поэтому моё желание остаться в команде стало ещё сильнее. Здесь чувствую себя как в настоящей семье, хотя, возможно, звучит избито, но я на самом деле так себя ощущаю в команде».

Как сообщается в пресс-релизе команды Trek-Segafredo, Кун де Корт будет связующим звеном между гонщиками и компанией Trek, будет сообщать о нуждах спортсменов, руководить тестированием последних продуктов Trek. Он также будет координатором по оборудованию и материалам, используемыми гонщиками во время выступлений (одежда, обувь, шлемы, очки).