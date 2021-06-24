Велогонщик команды Trek-Segafredo Кун де Корт получил серьёзную травму руки

Кун де Корт лишился трёх пальцев на руке после дорожного инцидента

Велокоманда Trek-Segafredo сообщила, что 38-летний нидерландский велогонщик Кун де Корт (Koen de Kort) потерял третий, четвёртый и пятый палец на правой руке после инцидента, не связанного с велосипедом, когда находился за рулём внедорожника.

В пресс-релизе команды говорится: «Наш опытный дорожный капитан уже несколько лет живёт в Андорре. К сожалению, он попал в инцидент в районе Пиреней и получил серьёзное повреждение правой руки. Из-за тяжести травмы его пришлось транспортировать на вертолёте в госпиталь города Сабадель (провинция Барселона). Врачи, оценив его состояние как тяжёлое, приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция длилась три часа, но, несмотря на все усилия врачей, не удалось избежать ампутации трёх пальцев».

Врач команды Trek-Segafredo Мануэль Родригес Алонсо: «К сожалению, Кун потерял третий, четвёртый и пятый пальцы правой руки. Их ампутировали полностью. Доктор Хорхе Серрано, проводивший операцию, которого мы благодарим за его работу, сказал мне, что рука сможет функционировать благодаря тому, что остались указательный и большой пальцы. Указательный палец тоже серьёзно повреждён, но врачи смогли спасти его от ампутации.

Учитывая, что вокруг раны было большое количество земли, остаётся риск инфекции, но врачи назначили самую подходящую для этого случая терапию антибиотиками. Конечно, Кун останется в больнице следующие несколько дней».

Доктор Родригес Алонсо смог поговорить с гонщиком команды Trek-Segafredo до и после операции и сообщил, что Кун хорошо себя чувствует как физически, так и морально.