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Велогонщик команды Trek-Segafredo Кун де Корт получил серьёзную травму руки

Кун де Корт лишился трёх пальцев на руке после дорожного инцидента

 

Велогонщик команды Trek-Segafredo Кун де Корт получил серьёзную травму руки

 

 

 Велокоманда Trek-Segafredo сообщила, что 38-летний нидерландский велогонщик Кун де Корт (Koen de Kort) потерял третий, четвёртый и пятый палец на правой руке после инцидента, не связанного с велосипедом, когда находился за рулём внедорожника.

 

  В пресс-релизе команды говорится: «Наш опытный дорожный капитан уже несколько лет живёт в Андорре. К сожалению, он попал в инцидент в районе Пиреней и получил серьёзное повреждение правой руки. Из-за тяжести травмы его пришлось транспортировать на вертолёте в госпиталь города Сабадель (провинция Барселона). Врачи, оценив его состояние как тяжёлое, приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция длилась три часа, но, несмотря на все усилия врачей, не удалось избежать ампутации трёх пальцев».

 

  Врач команды Trek-Segafredo Мануэль Родригес Алонсо: «К сожалению, Кун потерял третий, четвёртый и пятый пальцы правой руки. Их ампутировали полностью. Доктор Хорхе Серрано, проводивший операцию, которого мы благодарим за его работу, сказал мне, что рука сможет функционировать благодаря тому, что остались указательный и большой пальцы. Указательный палец тоже серьёзно повреждён, но врачи смогли спасти его от ампутации.

 

Учитывая, что вокруг раны было большое количество земли, остаётся риск инфекции, но врачи назначили самую подходящую для этого случая терапию антибиотиками. Конечно, Кун останется в больнице следующие несколько дней».

 

Доктор Родригес Алонсо смог поговорить с гонщиком команды Trek-Segafredo до и после операции и сообщил, что Кун хорошо себя чувствует как физически, так и морально.

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Теги к статье: Кун де Корт Koen de Kort Trek-Segafredo

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Комментарии

  • nightbuster33
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Думаю,кто под Вино копал все последние 10-12лет "что у меня нет таких денег,чтобы нанять адвокатов,как унего",то,"что он выкупил победу в гонке" и последние годы"команда съедает народные деньги и уж совсем последнее , почему Казахстан содержит иностранных велосипедистов",тот и может прийдти на место Винокурова. Его надо искать среди бывшего окружения Вино.Именно он-то и был зачинателем всех этих дрязг. Так,что ищите кому это выгодно.

  • VeloVelo
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Да причем здесь эта Яна? Она всего лишь винтик, исполняет роль переходного менеджера. Копайте глубже - кому и зачем это было надо. Причина, как всегда, в деньгах.
    Кому-то нужно слить проект "Астана", потому что он стал невыгодным по какой-то причине.
    Кому именно - вам лучше знать.

    Очень жаль Астану. 

  • uran
    Тренер Марка Кэвендиша о его ф ... (8)
    uran-Фото
    Может как "пушечное ядро"?
  • uran
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    uran-Фото
    Цитата: Адриен
    Следующим решением будет переименование команды в Premier Tech - Astana. Затем будет просто - Premier Tech и смена "гражданства". На радость многим комментаторам VeloLive ...
    Не мешайте отношение к астанафанам и к команде.
  • Гонщик
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Видимо канадцам он не нравится,  результаты у команды хорошие, для такого состава гонщиков. 
    Скорее эскортница кому-то из руководства сильно запала , как  заремба в Спартаке .

  • s75
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    s75-Фото
    учитывая поставленные цели - наоборот, очень грамотно
  • s75
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    s75-Фото

    зимой прострелили себе оба колена, теперь контрольный в голову, браво

  • rude_rider
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    rude_rider-Фото
    Цитата: motte
    Пффф
    Не обращаем внимания. Девушка не в себе.
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021: Гороховая м ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Судьба гороховой майки определиться на 17-18 этапах, оба этапа на мой взгляд не подходят под отрыв ( в любом случае все будет зависить от того как будет развиваться гонка , в целом и на этих этапах ) Если генеральщики будут идти впритык в генеральной таблицы ,то скорее всего гороховая майка достанеться победителю тура.

    Возможен и другой вариант то что написал Виктор выше 

    Цитата: EL-Fenomeno
    Французы всегда заточены под горох (ибо не могут взять главную желтую майку), поэтому к перечисленным велогонщикам в обзоре добавлю ещё и капитана КОФИДИСа Г.Мартина. А ещё есть чуйка (хотелось бы), что горох возьмёт тур тру горняк - Саймон Йейтс, либо кто то из отборных  и доблестных МОВИСТАРовцев.
     

    По поводу Фрайле я не уверен и опять вставлю свои 20 коп за Изагирре ,ему эта роль больше подойдет.

  • bambuk1970
    Александр Винокуров покинет по ... (19)
    bambuk1970-Фото

    Несложно было это предположить с первого же дня объявления о появлении канадского титульного спонсора. Та же история, что и с "Катюшей"... Через год ничего русского, пардон, казахского в команде не останется! Позорище...((

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