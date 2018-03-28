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Каспер Асгрен – новый велогонщик команды Quick Step Floors

23-летний Каспер Асгрен – новобранец команды Quick Step Floors

 

 

  Бельгийская велокоманда Quick Step Floors подписала контракт до 2020 года, с 23-летним датским гонщиком Каспером Асгреном (Kasper Asgreen), который переходит из континенальной команды Virtu Cycling, где выступал с 2017 года. Молодой датский гонщик в прошлом сезоне завоевал золотую медаль в разделке среди андеров на чемпионате Европы по велоспорту, а также взял сольную победу из отрыва на 1-м этапе Тура де л’Авенир. Каспер Асгрен будет 28-м гонщиком команды Quick Step Floors.

 

  Этой зимой он присоединялся к команде во время второго сбора в Кальпе, где тренировался вместе с гонщиками Quick Step Floors и прошёл ряд тестов, результаты которых произвели впечатление на команду, также, как и 6-е место Каспера Асгрена на классике Трофео Лайгуэлья-2018, где он обошёл более опытных гонщиков.

 

Каспер Асгрен – новый велогонщик команды Quick Step Floors

 

   Дебют Каспера Асгрена в качестве гонщика команды Quick Step Floors состоится 4 апреля на одной из старейших фламандских классик -  Scheldeprijs.

 

 

  Каспер Асгрен: «Трудно поверить, что я подписал контракт с этой командой, самой побеждающей последние шесть лет подряд, одной из самых авторитетных в Мировом туре. Как и каждый молодой гонщик, влюблённый в велоспорт, я мечтал стать профессионалом со своей первой гонки в 2009 году, когда мне было 14 лет. Но выйти на профессиональную сцену в такой команде – это совершенно невероятно.

 

  В январе, когда я впервые приехал в тренировочный лагерь команды Quick Step Floors, я познакомился со многими гонщиками и персоналом команды. Эта встреча оставила у меня очень приятные впечатления, стала интересным опытом, но я и мечтать не мог, что это приведёт к контракту. Я много работал, чтобы попасть сюда, но настоящая работа начнётся только сейчас. Не могу дождаться, когда встречусь со всей командой снова и докажу свою ценность для команды.

 

  Когда механик команды позвал меня, чтобы спросить о размерах моего велосипеда, так как они готовят мне новый Specialized, который будет нужен к гонке Scheldeprijs, для меня это было как исполнение мечты, потому что до этого я не осознавал, насколько быстро я поеду гонку в майке команды Quick Step Floors.

 

  Без сомнения для меня будет серьёзным вызовом начать выступать на уровне Мирового тура, но мне повезло, что я присоединюсь к команде с такими опытными гонщиками, которые привыкли побеждать на многих гонках, которые могут помочь мне двигаться и расти в этом спорте. Надеюсь, что однажды тоже буду побеждать на многих гонках. Если бы мне позволили помечтать о том, какую гонку я бы хотел выиграть больше всего, без сомнения, это были бы Париж-Рубэ и разделка чемпионата мира. Это две моих больших мечты, но сейчас мой цель – развиваться как можно лучше, увидеть, куда это меня приведёт. Я знаю, что не был бы здесь и не говорил бы всего этого без команды Virtu Cycling. Поэтому хочу сказать большое спасибо всей команде и персоналу, которые помогали мне развиваться, за возможности, которые он давали мне все эти годы».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Каспер привлёк наше внимание давно, и не только своими результатами и талантом, но также своей психологией и профессионализмом, который он демонстрировал всё время на тренировках, андеровских гонках или гонках, где его соперниками были профессионалы. Все эти черты отличают его как гонщика с высокой мотивацией и желанием преуспеть на профессиональной сцене. Мы очень рады, что он будет частью нашей молодой и успешной команды. Этим трансфером мы снова показали, как заинтересованы инвестировать в молодых гонщиков. Каспер – наш 12-й нео-про с 2016 года, десять гонщиков, которые дебютировали в Quick Step Floors в качестве профессионалов, продолжают у нас выступать, а более половины из них уже одержали победу, по меньшей мере, на одной гонке. Почему? Потому что они нашли для себя идеальную атмосферу, в которой могут развиваться, потому что в нашей команде каждый получает шанс».

 

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Теги к статье: Каспер Асгрен Kasper Asgreen Quick Step Floors

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Ближайшие старты

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


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Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    velodoctor-Фото

    Есть подозрение что Луц сбросил пару кг и готовится к ЧМ, хоть и он отрицал это в интервью. 

  • RVL
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    RVL-Фото
    кто нибудь видел психующего Нибали?
    типа психанул и Фландрию взял..
    ну или как на МС , показал всем свои..в форме булыги))
  • Earl57
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Eurosport 1 (кажись) будет показывать после обеда (где то в 3-4 часа) LIVE
    А канал SPORZA начнёт вещание ещё раньше, примерно в 14:30 СЕТ

    А Тур Фландрии в воскресенье - 7 часов трансляции в программе первого Евроспорта.

    В честь дебюта Нибали на Фландрии наверно)))

     

  • irokez
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (48)
    irokez-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: irokez
    Я пересмотрел пару раз финиш. Демар с Вивиани с левой стороный полностью переместился в правую часть за полседние 75 м до финиша. 

    И подрезали Трентина. Это нормально?
    Вот-вот и яоб этом. 

     

  • EL-Fenomeno
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Eurosport 1 (кажись) будет показывать после обеда (где то в 3-4 часа) LIVE
    А канал SPORZA начнёт вещание ещё раньше, примерно в 14:30 СЕТ

  • Rokka
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    Rokka-Фото
    Надеюсь на хорошее выступление Лёши Луценко. Есть результат который можно улучшить
  • veloster
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (19)
    veloster-Фото

    Имея четырех гонщиков, они не могли сподобиться на хотя бы подобие элементарного развоза для Вивиани? О чем тут еще говорить, учитывая что все другие были почти в одиночку...

  • Earl57
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (8)
    Earl57-Фото

    Видео появилось в сети

    https://twitter.com/twitter/statuses/978316783676461057

  • Sm1T
    Элиа Вивиани: «2-е место на Ге ... (19)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Rokka
    Лефевру с его высокомерием лучше просто молча принять поражение. Говорить о то что "мистер Саган" как обычно выходит с заднего колеса - это просто верх алчности и зависти. Сколько раз Саган возил его команду на своем колесе, сколько раз бросал все из за того что тактика у этой команды в основном - сидеть и пасти чемпиона. Пусть мистер Лефевр и его впечатлительный Вивиани умеют принимать поражения! Саган был и сильнее и умнее в этот раз!
    Лнфевр не имел ввиду, что Санан колесник. А всего лишь сказал, что Саган настолько селен, что его очень тяжело догнать.
  • Earl57
    Дварс Доор Фландерен-2018. Мар ... (7)
    Earl57-Фото

    Маршрут покороче и попроще, булыги поменьше, градиенты подъемов поменьше - однако главное, это привлечь побольше известных гонщиков с громкими именами. На настоящую булыжную классику они не сунутся, а облегченный вариант в качестве тренировки почему бы не проехать. В итоге все довольны - и организаторы, гарантировавшие себе внимание СМИ, и гонщики вроде Кинтаны, Вальверде и Барде. К брусчатке Тура надо же как-то готовиться.

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Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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