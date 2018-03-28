Каспер Асгрен – новый велогонщик команды Quick Step Floors

23-летний Каспер Асгрен – новобранец команды Quick Step Floors

Бельгийская велокоманда Quick Step Floors подписала контракт до 2020 года, с 23-летним датским гонщиком Каспером Асгреном (Kasper Asgreen), который переходит из континенальной команды Virtu Cycling, где выступал с 2017 года. Молодой датский гонщик в прошлом сезоне завоевал золотую медаль в разделке среди андеров на чемпионате Европы по велоспорту, а также взял сольную победу из отрыва на 1-м этапе Тура де л’Авенир. Каспер Асгрен будет 28-м гонщиком команды Quick Step Floors.

Этой зимой он присоединялся к команде во время второго сбора в Кальпе, где тренировался вместе с гонщиками Quick Step Floors и прошёл ряд тестов, результаты которых произвели впечатление на команду, также, как и 6-е место Каспера Асгрена на классике Трофео Лайгуэлья-2018, где он обошёл более опытных гонщиков.

Дебют Каспера Асгрена в качестве гонщика команды Quick Step Floors состоится 4 апреля на одной из старейших фламандских классик - Scheldeprijs.

Каспер Асгрен: «Трудно поверить, что я подписал контракт с этой командой, самой побеждающей последние шесть лет подряд, одной из самых авторитетных в Мировом туре. Как и каждый молодой гонщик, влюблённый в велоспорт, я мечтал стать профессионалом со своей первой гонки в 2009 году, когда мне было 14 лет. Но выйти на профессиональную сцену в такой команде – это совершенно невероятно.

В январе, когда я впервые приехал в тренировочный лагерь команды Quick Step Floors, я познакомился со многими гонщиками и персоналом команды. Эта встреча оставила у меня очень приятные впечатления, стала интересным опытом, но я и мечтать не мог, что это приведёт к контракту. Я много работал, чтобы попасть сюда, но настоящая работа начнётся только сейчас. Не могу дождаться, когда встречусь со всей командой снова и докажу свою ценность для команды.

Когда механик команды позвал меня, чтобы спросить о размерах моего велосипеда, так как они готовят мне новый Specialized, который будет нужен к гонке Scheldeprijs, для меня это было как исполнение мечты, потому что до этого я не осознавал, насколько быстро я поеду гонку в майке команды Quick Step Floors.

Без сомнения для меня будет серьёзным вызовом начать выступать на уровне Мирового тура, но мне повезло, что я присоединюсь к команде с такими опытными гонщиками, которые привыкли побеждать на многих гонках, которые могут помочь мне двигаться и расти в этом спорте. Надеюсь, что однажды тоже буду побеждать на многих гонках. Если бы мне позволили помечтать о том, какую гонку я бы хотел выиграть больше всего, без сомнения, это были бы Париж-Рубэ и разделка чемпионата мира. Это две моих больших мечты, но сейчас мой цель – развиваться как можно лучше, увидеть, куда это меня приведёт. Я знаю, что не был бы здесь и не говорил бы всего этого без команды Virtu Cycling. Поэтому хочу сказать большое спасибо всей команде и персоналу, которые помогали мне развиваться, за возможности, которые он давали мне все эти годы».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Каспер привлёк наше внимание давно, и не только своими результатами и талантом, но также своей психологией и профессионализмом, который он демонстрировал всё время на тренировках, андеровских гонках или гонках, где его соперниками были профессионалы. Все эти черты отличают его как гонщика с высокой мотивацией и желанием преуспеть на профессиональной сцене. Мы очень рады, что он будет частью нашей молодой и успешной команды. Этим трансфером мы снова показали, как заинтересованы инвестировать в молодых гонщиков. Каспер – наш 12-й нео-про с 2016 года, десять гонщиков, которые дебютировали в Quick Step Floors в качестве профессионалов, продолжают у нас выступать, а более половины из них уже одержали победу, по меньшей мере, на одной гонке. Почему? Потому что они нашли для себя идеальную атмосферу, в которой могут развиваться, потому что в нашей команде каждый получает шанс».