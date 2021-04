Велокоманда Jumbo-Visma призывает болельщиков выбрать дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

Велокоманда Jumbo-Visma поменяет дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

26 июня в Бресте на старт Тур де Франс-2021 велокоманда Jumbo-Visma выйдет в велоформе нового дизайна. Организаторы французского Гранд-тура, компания ASO, и Международный союз велосипедистов (UCI) попросили команду сделать для участия в гонке другой вариант дизайна веломайки, чтобы майка гонщиков Jumbo-Visma не сливалась с жёлтой майкой лидера.

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «С последнего участия в Тур де Франс мы вели переговоры с организаторами гонки, ASO. Из уважения к жёлтой майке лидера мы и наш главный спонсор – “Jumbo Visma” стали обдумывать, каким будет новый дизайн майки. Эта задача оказалась непростой, но она дала нам возможность привлечь к её решению и болельщиков велоспорта, что мы никогда раньше не делали. Так что, на старте в Бресте вместе с нашей командой из восьми гонщиков будет и «девятый» участник».

Jumbo-Visma призывает любителей велоспорта принять участие в выборе дизайна майки команды на Тур де Франс-2021.

На суд зрителей представлены три варианта формы: «чёрная пчела» ('the black bee'), «стремительный бунтарь» ('the rapid rebel') и «эволюция/переход» ('the transition’).

Во всех трёх вариантах дизайна маек предусмотрено место, где будут написаны имена болельщиков, проголосовавших за выигравший вариант. Таким образом, фанаты смогут проехать гонку с командой в буквальном смысле!

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте команды Jumbo-Visma до 15 апреля. Затем желающие смогут приобрести велоформу этого дизайна с 19 по 28 апреля 2021 года.