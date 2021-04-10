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Велокоманда Jumbo-Visma призывает болельщиков выбрать дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

Велокоманда Jumbo-Visma поменяет дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

 

 

  26 июня в Бресте на старт Тур де Франс-2021 велокоманда Jumbo-Visma выйдет в велоформе нового дизайна. Организаторы французского Гранд-тура, компания ASO, и Международный союз велосипедистов (UCI) попросили команду сделать для участия в гонке другой вариант дизайна веломайки, чтобы майка гонщиков Jumbo-Visma не сливалась с жёлтой майкой лидера.

 

Велокоманда Jumbo-Visma призывает болельщиков выбрать дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «С последнего участия в Тур де Франс мы вели переговоры с организаторами гонки, ASO. Из уважения к жёлтой майке лидера мы и наш главный спонсор – “Jumbo Visma” стали обдумывать, каким будет новый дизайн майки. Эта задача оказалась непростой, но она дала нам возможность привлечь к её решению и болельщиков велоспорта, что мы никогда раньше не делали. Так что, на старте в Бресте вместе с нашей командой из восьми гонщиков будет и «девятый» участник».

 

Jumbo-Visma призывает любителей велоспорта принять участие в выборе дизайна майки команды на Тур де Франс-2021.

 

Велокоманда Jumbo-Visma призывает болельщиков выбрать дизайн веломайки на Тур де Франс-2021

 

  На суд зрителей представлены три варианта формы: «чёрная пчела» ('the black bee'), «стремительный бунтарь» ('the rapid rebel') и «эволюция/переход» ('the transition’).  

 

  Во всех трёх вариантах дизайна маек предусмотрено место, где будут написаны имена болельщиков, проголосовавших за выигравший вариант. Таким образом, фанаты смогут проехать гонку с командой в буквальном смысле!

 

 Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте команды Jumbo-Visma до 15 апреля. Затем желающие смогут приобрести велоформу этого дизайна с 19 по 28 апреля 2021 года.

 

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    rude_rider-Фото

    веселуха...

     

    Не ожидал что Ион переспринтанет Пельо..все таки тот по ресче..видать не рассчитал да еще и под горку..

    До конца думал что ушла победа,так как многие Бильбао поздравляли..

     

    что за гонка..просто совсем не дают скучать..

     

     

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Адриен-Фото

    Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

    И Аранбуру, и Исагирре - баски. Хотя разумеется граждане Испании.

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    Йон сегодня Молодец!

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    У Йумбы Венгегор в отрыве ехал, с какого перепугу им тянуть? Они выходили вперед, чтобы закрыть атаку соперника, затем, естественно, тормозили группу. Рассчитывали на то, что отрыв доберут другие, что не так? )

    В результате у Йумбы 2 гонщика в тройке. good

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из-за того что карантин и работа(ю) сейчас дистанционно в этом году смотрю концовки ТСБ каждого этапа. И вот надо же - признаю не впервой, но повторяю: не надо больших и сверх_длинных гор или же запредельных высот высокогорных перевалов. Профили этапов на ТСБ-2021 очень классные чем способствуют борьбе и развала пелотона на каждом из них. Да, сегодня, Рогла и компания проиграли/отдали этап. По своей воли или нет (у них же всё-таки был человек в отрыве, борющийся за победу) это вопрос может даже риторический, но я рад, что майку лидера гонки перехватил человек, который мог надеть её ещё после первого этапа. Всё же решится в субботу.

    Отдельно хочу сказать о финише - такая заруба на последних метрах (колумбийца настигли кажись за метров 200), ну и сам рывок Изагирре и Бильбао "на ленточку", что мне кажется даже спринтеры могут позавидовать развязке сиего этапа №4 на ТСБ good Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

  • Evergreen
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Evergreen-Фото
    Макналти хорош весьма, отпахал последнюю гору с Ландой на колесе, потом моторил в первой группе, а а конце ещё и спринте 4 секундочки взял. Эмираты полностью переиграли Джамбо. По сути Макналти имеет очень хороший потенциал на ГТ, силен в разделке и в горе. Сегодняшняя майка должна ему хороший моральный буст на вырост дать.
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    BlAr-Фото

    Пытаясь проанализировать действия (точнее, бездействие) Роглича и Ко, могу предположить только один вариант. Был план - пасти Погачара, реагируя на его (и только его!) действия. А их не было! Но и никакого плана Б у TJV не было, и единственное, что удалось сделать - минимизировать потери, заслав в отрыв высоко расположенного в ГК Вингегарда. Других объяснений у меня нет, в отсутствие сил у Роглича - не верю!

  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень неожиданно. Признаться честно, когда они ехали в отрыве я меньше всего думал что Изагире может взять этап. Молодец ,порадовал.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Николай Н.-Фото

    Пока лидеры стерегли друг друга, а Астана взяла ещё один этап. Вот как то так.

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    motte-Фото

    Вон оно как 

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
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