Рейн Таарамяэ переходит в велокоманду Circus-Wanty Gobert-Tormans

Рейн Таарамяэ подписал двухлетний контракт с бельгийской командой Circus-Wanty Gobert-Tormans

33-летний эстонский велогощик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) подписал двухлетний контракт с бельгийской проконтинентальной командой Circus-Wanty Gobert-Tormans, куда перейдёт после трёх лет выступления во французской проконтинентальной команде Total Direct Energie.

Photo (c) Team Circus-Wanty Gobert-Tormans

На счету Рейна Таарамяэ 17 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании и Джиро д’Италия, победа в общем зачёте Тура Бургоса, Тура де л’Эн, Тура Словении. В 2019 году Рейн Таармяэ занял 3-е место на Туре де л’Эн, в четвёртый раз стал чемпионом Эстонии в индивидуальной гонке и занял 3-е место на гонке Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

Рейн Таарамяэ: «Я три года выступал в командах Мирового тура – «Astana» и «Katusha», но свои лучшие сезоны провёл в проконтинентальных командах, потому что их программа мне больше подходит. Я хорошо знаком с французской, русской и казахстанской командами, но никогда не выступал в бельгийской. С нетерпением хочу открыть эту волшебную атмосферу настоящей велосипедной культуры классик и великих чемпионов.

Выбор команды Circus-Wanty Gobert-Tormans был очевиден, решение принял быстро. Программа их гонок мне идеально подходит, в ней сочетаются гонки Мирового тура, в которых я нацелен бороться за победы на этапах, и гонки Европейского тура, где целью будет финальная победа.

Мне уже 33 года, но я мотивирован как никогда. Я приду в команду, где выступает много молодых горняков, с которыми хочу поделиться опытом. Мне всегда нравилось быть наставником молодых гонщиков, помогать им прогрессировать. Поэтому я так рад прийти в эту команду, полную молодых талантов. Ещё я готов помогать в подъёмах Одду Эйкингу и Симоне Петилли».

Жан-Франсуа Бурлар (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Рейн Таарамяэ важен для усиления нашей группы горняков. Ему 33 года, он принесёт свой опыт в группу молодых гонщиков, таких, как Александр Эванс, Жереми Беллико и Тео Делакруа. Но ещё Рейн может показывать хорошие результаты в горных гонах. Он ценный для нашей команды гонщик».