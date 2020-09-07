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Рейн Таарамяэ переходит в велокоманду Circus-Wanty Gobert-Tormans

Рейн Таарамяэ подписал двухлетний контракт с бельгийской командой Circus-Wanty Gobert-Tormans

 

 

  33-летний эстонский велогощик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramae) подписал двухлетний контракт с бельгийской проконтинентальной командой Circus-Wanty Gobert-Tormans, куда перейдёт после трёх лет выступления во французской проконтинентальной команде Total Direct Energie.

 

Photo (c) Team  Circus-Wanty Gobert-Tormans

 

  На счету Рейна Таарамяэ 17 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании и Джиро д’Италия, победа в общем зачёте Тура Бургоса, Тура де л’Эн, Тура Словении. В 2019 году Рейн Таармяэ занял 3-е место на Туре де л’Эн, в четвёртый раз стал чемпионом Эстонии в индивидуальной гонке и занял 3-е место на гонке Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

 

  Рейн Таарамяэ: «Я три года выступал в командах Мирового тура – «Astana» и «Katusha», но свои лучшие сезоны провёл в проконтинентальных командах, потому что их программа мне больше подходит. Я хорошо знаком с французской, русской и казахстанской командами, но никогда не выступал в бельгийской. С нетерпением хочу открыть эту волшебную атмосферу настоящей велосипедной культуры классик и великих чемпионов.

 

  Выбор команды Circus-Wanty Gobert-Tormans был очевиден, решение принял быстро. Программа их гонок мне идеально подходит, в ней сочетаются гонки Мирового тура, в которых я нацелен бороться за победы на этапах, и гонки Европейского тура, где целью будет финальная победа.

 

  Мне уже 33 года, но я мотивирован как никогда. Я приду в команду, где выступает много молодых горняков, с которыми хочу поделиться опытом. Мне всегда нравилось быть наставником молодых гонщиков, помогать им прогрессировать. Поэтому я так рад прийти в эту команду, полную молодых талантов. Ещё я готов помогать в подъёмах Одду Эйкингу и Симоне Петилли».

 

  Жан-Франсуа Бурлар (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Рейн Таарамяэ важен для усиления нашей группы горняков. Ему 33 года, он принесёт свой опыт в группу молодых гонщиков, таких, как Александр Эванс, Жереми Беллико и Тео Делакруа. Но ещё Рейн может показывать хорошие результаты в горных гонах. Он ценный для нашей команды гонщик».

 

 

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Теги к статье: Рейн Таарамяэ Rein Taaramae Circus-Wanty Gobert-Tormans

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2020: маршру ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    А кто знает, где можно посмотреть? 
    старая гвардия собирается, хочется в перемешку с Туром посмотреть. Эмоции наверное другие будут!
    Tiz
  • Arciv
    Вилко Келдерман подписал контр ... (1)
    Arciv-Фото
    Эхххх,ждал Вилко обратно в Юмбо! Хотя может он и не хочет быть грегори,а лидером на данный этап ему сложно там быть
  • ЧОРНЫЙ
    Маттео Трентин подписал контра ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Наконец то взяли в команду настоящего мужика, в отличии от всяких Ару!
  • Александра
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    Александра-Фото

    Даже не знаю, что сказать! Вроде, 30 лет, не мальчик уже для заявок, что работа не пошла, не знаю, почему.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Доменико Поццовиво сошёл с Тур ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Kreo69
    Поллючино за свою карьеру столько травм собрал, что на 2-3 гонщиков хватит с запасом. Не везет человеку и ничего с этим не сделаешь.

    Думаю, что в скором времени увидим его в тренерском штабе какой-нибудь команды, благо, что образование у него профильное имеется.
    Вроде инженер, но Доменико оказался очень терпеливым гонщиком, я бы на его месте послушал тренеров и сошел еще раньше, видел фото После первого этапа его локтя, где видна была титановая пластина, респект
  • Gorn9k
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Gorn9k-Фото
    А шо с Шикпером?
  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    hodorik-Фото

    Спасибо за обновления , если можно выделяйте наших парней по переходам и подписаниям каким ни будь цветом иным от всего. спасибо за понимание.

  • AlGalgalim
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (20)
    AlGalgalim-Фото
    Цитата: Arciv
    Нало ему в Израиль и покатать Фрума! А там может и найдёт свой ход! Дюмолан же не стесняется катать Роглича!
    Спасибо, уже понабрали отставников. Дан Мартин с Грайпелем не сильно заметны на ТДФ.
  • 0x5F375A86
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (4)
    0x5F375A86-Фото
    Похоже, что Роглич уже не сможет удержаться в тройке в итоге, а сколько разговоров было.
  • Ice
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (10)
    Ice-Фото

    Один из мощнейших спринтеров на сегодня, если при ноге и не задерган на этапе. В прошлом году какие-то нереальные ватты выдавал на финишах. Сегодня по ходу тоже дал от души.

     

    Как говорят в определенных кругах "Дал, дал, ушел!")))

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