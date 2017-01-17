Дион Смит заменит Лиуве Вестру в составе команды Wanty-Gobert Group

Проконтинентальная команда Wanty-Gobert Group подписала контракт с 23-летним новозеландским гонщиком Дионом Смитом (Dion Smith). Его подписание завершило формирование состава Wanty-Gobert Group после внезапного ухода из велоспорта Лиуве Вестры.

Дион Смит – бронзовый призёр чемпионата Новой Зеландии в групповой гонке, в прошлом сезоне выступал за команду One Pro Cycling. Сейчас новозеландский гонщик переехал в Жирону (Испания), ожидается, что его дебют в составе Wanty-Gobert состоится в середине февраля.

Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды Wanty-Gobert Group: «Цель нашей команды – продолжать развивать молодые таланты. Мы разговаривали с Дионо, когда в команде One Pro Cycling происходили внутренние перемены, но, к сожалению, на тот момент у нас для него не было места в команде. Но после того, как Лиуве Вестра завершил карьеру, у нас появилась отличная возможность подписать Диона. Для нас важно, что в команду пришёл такой талантливый молодой гонщик, мы хотим удержать его, и подписали контракт с ним на два года».

Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор Wanty-Groupe Gobert: «Мы наблюдали за выступлением Диона, нас привлекла его стабильность. Мы рады, что гонщик его профиля появится в нашей команде. Он истинный универсал, способный проявлять себя на всех типах рельефа. Мне хочется увидеть его в работе, чтобы определить пределы его возможностей. После Herald Sun Tour в Австралии он вернётся с нами, чтобы принять участие в Туре Альгарве».

Лиуве Вестра о причинах завершения карьеры в велоспорте

34-летний голландский гонщик Лиуве Вестра завершил карьеру в профессиональном велоспорте уже после того, как подписал контракт на 2017 год. Приступить к работе ему помешала депрессия и продолжающиеся судебные разбирательства, причиной которых стал конфликт в бизнесе с бывшим мужем его сестры и его бывшим агентом. Об этом Вестра рассказал на странице в Facebook.

Лиуве Вестра: «Я очень сожалею, что мне приходится завершать карьеру таким образом. В течение нескольких прошлых месяцев я старался вернуть себе мотивацию, преодолеть депрессию, но сейчас больше не могу полностью посвящать себя моей карьере в профессиональном велоспорте, потому что в суде разбирается два дела, с которыми я связан.

Меня поддерживает семья, я хочу сконцентрироваться на восстановлении и заниматься бизнесом. Надеюсь, я смогу преодолеть депрессию и снова наслаждаться жизнью».