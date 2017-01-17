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Дион Смит заменит Лиуве Вестру в составе команды Wanty-Gobert Group

 Дион Смит заменит Лиуве Вестру в составе команды Wanty-Gobert Group

 

  Проконтинентальная команда Wanty-Gobert Group подписала контракт с 23-летним новозеландским гонщиком Дионом Смитом (Dion Smith). Его подписание завершило формирование состава Wanty-Gobert Group после внезапного ухода из велоспорта Лиуве Вестры.  

 

Дион Смит заменит Лиуве Вестру в составе команды Wanty-Gobert Group

 

  Дион Смит – бронзовый призёр чемпионата Новой Зеландии в групповой гонке, в прошлом сезоне выступал за команду One Pro Cycling. Сейчас новозеландский гонщик переехал в Жирону (Испания), ожидается, что его дебют в составе Wanty-Gobert состоится в середине февраля.

 

  Жан-Франсуа Бурла, генеральный менеджер команды Wanty-Gobert Group: «Цель нашей команды – продолжать развивать молодые таланты. Мы разговаривали с Дионо, когда в команде One Pro Cycling происходили внутренние перемены, но, к сожалению, на тот момент у нас для него не было места в команде. Но  после того, как Лиуве Вестра завершил карьеру, у нас появилась отличная возможность подписать Диона. Для нас важно, что в команду пришёл такой талантливый молодой гонщик, мы хотим удержать его, и подписали контракт с ним на два года».

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор Wanty-Groupe Gobert: «Мы наблюдали за выступлением Диона, нас привлекла его стабильность. Мы рады, что гонщик его профиля появится в нашей команде. Он истинный универсал, способный проявлять себя на всех типах рельефа. Мне хочется увидеть его в работе, чтобы определить пределы его возможностей. После Herald Sun Tour в Австралии он вернётся с нами, чтобы принять участие в Туре Альгарве».

 

Лиуве Вестра о причинах завершения карьеры в велоспорте

 

  34-летний голландский гонщик Лиуве Вестра завершил карьеру в профессиональном велоспорте уже после того, как подписал контракт на 2017 год. Приступить к работе ему помешала депрессия и продолжающиеся судебные разбирательства, причиной которых стал конфликт в бизнесе с бывшим мужем его сестры и его бывшим агентом. Об этом Вестра рассказал на странице в Facebook.

 

  Лиуве Вестра: «Я очень сожалею, что мне приходится завершать карьеру таким образом. В течение нескольких прошлых месяцев я старался вернуть себе мотивацию, преодолеть депрессию, но сейчас больше не могу полностью посвящать себя моей карьере в профессиональном велоспорте, потому что в суде разбирается два дела, с которыми я связан.

 Меня поддерживает семья, я хочу сконцентрироваться на восстановлении и заниматься бизнесом. Надеюсь, я смогу преодолеть депрессию и снова наслаждаться жизнью».

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Теги к статье: Дион Смит Dion Smith Wanty-Gobert Group

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Альберто Контадор о маршруте В ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    и пусть тебе повезет Величайший)

    а мы верим,любим,надеемся)

    никогда не сдавайся

    (с)

  • Arsink
    В двух шагах от черной дыры (5)
    Arsink-Фото

    Очень информативно, спасибо! 

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (14)
    Адриен-Фото

    \\Если в прошлом году все это болото смогли разворошить Фрум и Кинтана, находившиеся в отличной форме, то кто в этот раз(учитывая что многие сильные генеральщики участвуют в 100й Джиро)? \\ -
    Наверное, как раз те многие сильные генеральщики - или большинство из них - участвовавшие в 100й Джиро ... Кстати, а зачем это надо,  чтобы грантуры были похожими-разноплановыми ? Пусть Вуэльта и отличается ОДНОПЛАНОВОСТЬЮ . РАЗНЫЕ по существу гонки - это же здорово .

  • VeloVelo
    Майки велосипедных команд на 2 ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Ну что вы такое пишете? Какой "горб"? )
    Откуда вы это взяли? Кто вам это сказал? ) )

    Если это шутка, то это неумная шутка.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное только на Вуэльте мы можем увидеть горы под 2км. уже на 3-м этапе, (и это здорово!). Очень симпатично смотрится этап №11 и, так сказать, более утяжелённая его версия, этап под №15 (а потом день отдыха и сразу вот вам и разделочка столообразная). Ну и конечно Альто Англиру это всегда запредельно тяжко. У генеральщиков там будет свой супер батл, а кто-то из матерых горняков поедет "на все деньги", за победой, чтобы войти в истории.

     

    P.S.

    Вангую Джиро №100 самой зрелищной, но время покажет hi

  • Eufemiano Fuentes
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (14)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Думаю Вуэльта даже больше под Фруми нежели Тур...Из претендентов все кто поедут Джиро...Жалею об одном еще так долго ждать)


    П.С.Не только с дивана...имел честь заезжать на Англиру в 98-м.Туман настолько проницает,что словами не передать...порой становиться страшновато,от не понимания где ты и сколько еще.Это просто фантастика....Наверно-это мой Эверест...
  • marketbk
    В двух шагах от черной дыры (5)
    marketbk-Фото

    Пискунов- земляк!  С Ростовцевым в мэдисоне ппо возрасту одни из сильнейших. Хотелось бы , чтоб  на шоссе - это вышло в результат!

  • Eugeny1210
    Майки велосипедных команд на 2 ... (26)
    Eugeny1210-Фото

    Треку осталось ещё розовый попробовать.

  • Антон Рыбаков
    В двух шагах от черной дыры (5)
    Антон Рыбаков-Фото

    Спасибо!

  • тректрек178
    В двух шагах от черной дыры (5)
    тректрек178-Фото

    Жаль, что упал Тёма Самоленков. Желаю ему скорейшего выздоровления! 

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