Саймон Карр – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

22-летний британский велогонщик Саймон Карр подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling

22-летний британский велогонщик Саймон Карр (Simon Carr) подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling, которая в будущем году будет называться EF Education-NIPPO. Карр станет одним из самых молодых гонщиков команды. С августа 2020 года он перешёл в профессионалы и выступал во французской проконтинентальной команде NIPPO DELKO One Provence, в которую пришёл в 2019 году как стажёр из любительской команды AVC Aix-en-Provence.

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В этом сезоне Саймон Карр одержал победу на классике Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika и стал лучшим молодым гонщиком на Вуэльте Португалии, в прошлом году вошёл в топ-10 общего зачёта гонки Le Tour de Savoie Mont Blanc.

Саймон Карр родился в Англии, но большую часть жизни провёл во Франции: «Думаю, я отлично впишусь в команду, где выступают гонщики разных стран и культур».

В интервью на сайте команды EF Pro Cycling Саймон Карр рассказал о себе.

- Какую велогонку больше всего любил смотреть?

- Если честно, я мало смотрю велогонки. Хотя мне нравится пересматривать старые классики или эпические этапы Гранд-туров 20 – 30 –летней давности. Круто смотреть гонки, ставшие историей велоспорта. Кроме этого мы часто выходили смотреть Тур де Франс, когда гонка проходила рядом. Хотя тогда я в основном больше интересовался рекламным караваном и бесплатными Haribo, чем велогонщиками. В следующем году 14-й этап проедет через мой город, в 200 метрах от моего дома. Как сказал мой сосед, это будет впервые с 60-х годов.

- Твоя любимая велогонка, из тех, в которых ты участвовал?

- Может показаться странным, учитывая, сколько более крупных гонок я проехал после, но моя любимая – Тур Мартиники-2017. Это была моя первая многодневная гонка. И благодаря велоспорту мы открыли потрясающие места. И я выиграл на ней 3 из 11 этапов, что тоже приятно.

- Когда впервые принял участие в соревнованиях по велоспорту?

- В местной школе на гонке по маунтинбайку в 2011 году, которую проехал на совершенно жёстком старомодном стальном велосипеде, который, наверное, был старше меня. В даунхилле и триале финишировал практически последним, поэтому в кросс-кантри многого не ожидал. Но я обнаружил, что в гору у меня хорошо идёт нога, я финишировал 3-м. В 2013 году впервые провёл полный сезон на шоссе, с тех пор потихоньку развиваюсь.

- Любимый перекус или блюдо после велогонки?

- Особенно летом больше всего люблю домашнее банановое мороженое. Его очень легко сделать, просто пробить блендером замороженные бананы и добавить к ним всё, что хочешь. Например, я добавляю порошок какао, кленовый сироп, арахисовое масло или даже протеин в порошке, чтобы лучше восстановиться.

- Есть планы на следующие месяцы межсезонья?

- Если честно, мало что планирую кроме подготовки к сезону 2021 года. К счастью, я живу в идеальном для тренировок месте. Собираюсь заняться домашними делами, но чувствую, что время до начала велогонок пролетит очень и очень быстро.