VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Карр – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

22-летний британский велогонщик Саймон Карр подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling

 

 

  22-летний британский велогонщик Саймон Карр (Simon Carr) подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling, которая в будущем году будет называться EF Education-NIPPO. Карр станет одним из самых молодых гонщиков команды. С августа 2020 года он перешёл в профессионалы и выступал во французской проконтинентальной команде NIPPO DELKO One Provence, в которую пришёл в 2019 году как стажёр из любительской команды AVC Aix-en-Provence.

 

Саймон Карр – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

Photo (c) EF Pro Cycling

 

 

   В этом сезоне Саймон Карр одержал победу на классике Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika и стал лучшим молодым гонщиком на Вуэльте Португалии, в прошлом году вошёл в топ-10 общего зачёта гонки Le Tour de Savoie Mont Blanc.

 

 

  Саймон Карр родился в Англии, но большую часть жизни провёл во Франции: «Думаю, я отлично впишусь в команду, где выступают гонщики разных стран и культур».

 

  В интервью на сайте команды EF Pro Cycling Саймон Карр рассказал о себе.

 

- Какую велогонку больше всего любил смотреть?

 

- Если честно, я мало смотрю велогонки. Хотя мне нравится пересматривать старые классики или эпические этапы Гранд-туров 20 – 30 –летней давности. Круто смотреть гонки, ставшие историей велоспорта. Кроме этого мы часто выходили смотреть Тур де Франс, когда гонка проходила рядом. Хотя тогда я в основном больше интересовался рекламным караваном и бесплатными Haribo, чем велогонщиками. В следующем году 14-й этап проедет через мой город, в 200 метрах от моего дома. Как сказал мой сосед, это будет впервые с 60-х годов.

 

- Твоя любимая велогонка, из тех, в которых ты участвовал?

 

- Может показаться странным, учитывая, сколько более крупных гонок я проехал после, но моя любимая – Тур Мартиники-2017. Это была моя первая многодневная гонка. И благодаря велоспорту мы открыли потрясающие места. И я выиграл на ней 3 из 11 этапов, что тоже приятно.

 

- Когда впервые принял участие в соревнованиях по велоспорту?

 

- В местной школе на гонке по маунтинбайку в 2011 году, которую проехал на совершенно жёстком старомодном стальном велосипеде, который, наверное, был старше меня. В даунхилле и  триале финишировал практически последним, поэтому в кросс-кантри многого не ожидал. Но я обнаружил, что в гору у меня хорошо идёт нога, я финишировал 3-м. В 2013 году впервые провёл полный сезон на шоссе, с тех пор потихоньку развиваюсь.

 

- Любимый перекус или блюдо после велогонки?

 

- Особенно летом больше всего люблю домашнее банановое мороженое. Его очень легко сделать, просто пробить блендером замороженные бананы и добавить к ним всё, что хочешь. Например, я добавляю порошок какао, кленовый сироп, арахисовое масло или даже протеин в порошке, чтобы лучше восстановиться.

 

- Есть планы на следующие месяцы межсезонья?

 

- Если честно, мало что планирую кроме подготовки к сезону 2021 года. К счастью, я живу в идеальном для тренировок месте. Собираюсь заняться домашними делами, но чувствую, что время до начала велогонок пролетит очень и очень быстро.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Карр Simon Carr EF Pro Cycling

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото
    И вам не спится)
    Не подвергаю сомнениям слова его.
    Ну можно же здесь посеять некое сомнение исходя из святости , которую накинули на него, и зачастую, дрязг при разрывах контрактов. Ну просто ...чаще бывает не так как можно предполагать.
    Ментальность и деньги однозначно на стороне муви. Нет там гос денег, все на рыночных рельсах, ну и Мигель уже не мальчик, которого 6 лет назад купили за так. В общем...норм парень а у Астаны денег не хватило. Ведь так?
    Джаст э бизнес
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Адриен-Фото

    А вы всё же допустите, что всё сказанное Лопесом - искреннее. Постарайтесь ! И сразу на душе как-то станет легче. Ведь считать, что вокруг вас - сплошные лицемеры, и человечность проявляется чисто утилитарно - это уподобиться главному герою фильма Г.Данелии "Слезы капали". Кстати, очень хорошее доброе кино - рекомендую. Да, не понял про ментальность. Если вы про испаноязычность, то посчитайте - сколько таковых в Астане. И про материально - тоже вопрос. Читая между строк может возникнуть и такая версия - это НЕ Лопеса выбор, а Астаны...

  • galusikga
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (9)
    galusikga-Фото
    в светлых тонах мне нравится больше
  • flugegeheimen
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    flugegeheimen-Фото
    Ага, особенно грегари в небольших командах. У значительной части пелотона зп на уровне минимального порога - в районе 3,5 тыс. евро
  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото
    Это же выбор Мигеля. Ну что же вы..
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Ернат-Фото

    мигель конечно не плохой гонщик, но до победителя ГТ все таки ему далековато, и скорее всего не когда им не станет, разделка его ахилесова пята, + он все таки какой то не везучий, именно в важных моментах, то на болельщика влетит, то в столб или отбойник (((( его максимум, гороховая майка или отдельные горные этапы, или зведный грегори 

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (9)
    Ернат-Фото
    этот сезон для него стал уроком, как ушат холодного душа, я думаю, он сильно пересмотрел свой взляды на велоспорт в целом
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Не все уходили так тепло как Супермен. Молодец. Будем болеть за него в мувиках. Он как родной стал за эти 6 лет. Я думаю у него получится побеждать почаще...все таки испаноязычная команда. Да и Дарио Катальдо его оруженосец бесменный ему в подмогу будет как и Давид Вилелья.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (7)
    RVL-Фото

    Эээ! Газпром  создаёт аналог тикток))



    А русвело ещё есть? Вот и спонсор

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (12)
    RVL-Фото

    А кто уходил на словах с камнем запазухой? 

    Стандартная вежливость. Любим, ценим...))

    Ведь хама , а по сути глупца вряд ли кто к себе хочет...

    Лопес не глупец уж точно 

    Ментально мувики ему ближе. Да и материально тоже

     

     

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Kenny Molly (Wallonie Bruxelles)

Antonio Jesus Soto Guirao (Equipo Euskadi - Orbea)

26 декабря

Tom Leezer (Team Jumbo - Visma)

Marco Canola (Gazprom - RusVelo)

Meiyin Wang (Bahrain McLaren)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (79)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)