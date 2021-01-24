Жюльен Эль Фарес – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

Жюльен Эль Фарес подписал контракт с командой EF Pro Cycling

35-летний французский велогонщик Жюльен Эль Фарес (Julien El Fares) подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling, где присоединится к двум товарищам по проконтинентальной французской команде NIPPO DELKO One Provence Хидето Накане и Фумиюки Беппу, также перешедшим в команду Мирового тура.

Жюльен Эль Фарес начал выступать на профессиональном уровне с 2008 года, став гонщиком команды Cofidis, где проработал до конца 2011 года. В команде NIPPO DELKO One Provence Эль Фарес выступал с 2014 года. На его счету три победы, в том числе на этапе Тиррено-Адриатико-2009 и в общем зачёте Тура Валлонии.

На вопрос команды EF Pro Cycling о самых больших ожиданиях от 2021 года Эль Фарес ответил: «Рад принести свой опыт выступления на европейских велогонках и помогать команде добиваться как можно более высоких результатов. EF – прекрасная команда. Её менталитет совпадает с моим пониманием велоспорта. У меня нет никаких других планов кроме подготовки к сезону 2021 года. Хочу полностью на этом сконцентрироваться. С нетерпением жду, когда в следующем году смогу показать лучшее, на что способен Жюльен Эль Фарес».

Эль Фарес родился во французском городе Маноске (Manosque), в провинции Прованс. Страсть к велоспорту проявилась у него с шести лет, первые шаги на пути к профессионалам он начал в андеровских командах AVC Aix и VC La Pomme Marseille:

«Я всё ещё живу в Маноске, в Провансе, который больше знаменит потрясающими лавандовыми полями, чем героем велоспорта Эдуардом Фашлейтнером (Edouard Fachleitner), который финишировал вторым на Тур де Франс в 1947 году. Тур де Франс, бесспорно, моя любимая гонка.

Также всегда восхищался бельгийскими классиками. Меня очень впечатлила победа Альберто Беттиоля на Туре Фландрии в прошлом году.

Вся моя жизнь связана с Провансом. Это, наверное, лучшее в мире место для велоспорта. Мне нравится здоровая экологически чистая еда. После тренировки самое любимое блюдо – тарелка творога с миндальным маслом, красные фрукты, орехи и кокосовые сливки».