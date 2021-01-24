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Жюльен Эль Фарес – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

Жюльен Эль Фарес подписал контракт с командой EF Pro Cycling

 

 

  35-летний французский велогонщик Жюльен Эль Фарес (Julien El Fares) подписал контракт с велокомандой EF Pro Cycling, где присоединится к двум товарищам по проконтинентальной французской команде NIPPO DELKO One Provence Хидето Накане и Фумиюки Беппу, также перешедшим в команду Мирового тура.

 

Жюльен Эль Фарес – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

 

  Жюльен Эль Фарес начал выступать на профессиональном уровне с 2008 года, став гонщиком команды Cofidis, где проработал до конца 2011 года. В команде NIPPO DELKO One Provence Эль Фарес выступал с 2014 года. На его счету три победы, в том числе на этапе Тиррено-Адриатико-2009 и в общем зачёте Тура Валлонии.

 

  На вопрос команды EF Pro Cycling о самых больших ожиданиях от 2021 года Эль Фарес ответил: «Рад принести свой опыт выступления на европейских велогонках и помогать команде добиваться как можно более высоких результатов. EF – прекрасная команда. Её   менталитет совпадает с моим пониманием велоспорта. У меня нет никаких других планов кроме подготовки к сезону 2021 года. Хочу полностью на этом сконцентрироваться. С нетерпением жду, когда в следующем году смогу показать лучшее, на что способен Жюльен Эль Фарес».

 

  Эль Фарес родился во французском городе Маноске (Manosque), в провинции Прованс. Страсть к велоспорту проявилась у него с шести лет, первые шаги на пути к профессионалам он начал в андеровских командах AVC Aix и VC La Pomme Marseille:

 

  «Я всё ещё живу в Маноске, в Провансе, который больше знаменит потрясающими лавандовыми полями, чем героем велоспорта Эдуардом Фашлейтнером (Edouard Fachleitner), который финишировал вторым на Тур де Франс в 1947 году. Тур де Франс, бесспорно, моя любимая гонка.

 

Также всегда восхищался бельгийскими классиками. Меня очень впечатлила победа Альберто Беттиоля на Туре Фландрии в прошлом году.

 

  Вся моя жизнь связана с Провансом. Это, наверное, лучшее в мире место для велоспорта. Мне нравится здоровая экологически чистая еда. После тренировки самое любимое блюдо – тарелка творога с миндальным маслом, красные фрукты, орехи и кокосовые сливки».

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Теги к статье: Жюльен Эль Фарес Julien El Fares EF Pro Cycling

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Комментарии

  • Ice
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Сто пудов ЗА..высокий, широкий, неимоверно работоспособный дизель -тягач на любом покрытии и в любую погоду, способный все 200 км тянуть, за ним, точно, как за Камазом , в полном безветрии.
    Искренне рад!!!
     

    Согласен, его по ширине плеч проще всего узнать, настоящий гренадер)

  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (2)
    motte-Фото

    Сто пудов ЗА..высокий, широкий, неимоверно работоспособный дизель -тягач на любом покрытии и в любую погоду, способный все 200 км тянуть, за ним, точно, как за Камазом , в полном безветрии.

    Искренне рад!!!

     

  • Camel
    Фабрицио Гвиди – новый спортив ... (1)
    Camel-Фото

    Для тех, кто переходит в другую команду, тексты звучат, как Присяга - одинаково и патриотично! "Счастлив, мечтал, восхищен, горжусь!"

    Говорили бы уж честно: "оттуда попёрли" или "здесь денег больше дали".

  • SVS
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    SVS-Фото

    Главное, этим мороженым велогонщиков не кормить :-)...

  • Shalam s Urala
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    не чванится, призами своими не хвастается
    да просто скромняга! )) ->->->
    Цитата: Риккардо Рикко
    12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс

    гнилой или нет - не мне судить. лишь отдаю должное дурню - другого такого безбашенного не припомнить. всё-таки все как-то боле-мене под квалифицированным присмотром (даже если прямо в автобусе - не сами). а этот - сам себе и доктор и медсестра со своим "фармацевтическим" холодильником

    что до рукопожатий, это простой и понятный всем (кроме вас) символ - их "война" - от старта и до финиша. и только там они соперники и пусть даже, на чей-то вкус, враги. после финиша - коллеги. выносить "войну" за собссно её пределы - именно что гнилость. и тот ("чьё имя нельзя называть") своим отказом сразу всё и всем о себе сообщил. увы

    бокс гляньте. там лица друг другу месят и ничего, обнимаются после гонга. а тут кто-то ножками ему не покрутил где надо и вот прям всё - кровник

  • Earl57
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    Earl57-Фото

    Та неважно, употреблял он допинг или нет. Ну не свезло парню, попался в отличие от других, три дисквы - 2 года, 12 лет, пожизненно - почитай просто так на него повесили. Все это ерунда. Важно, что человек хороший, душевный. Правильные слова говорит, не чванится, призами своими не хвастается. В отказе пожимать руку сопернику никогда уличен не был, а значит не гнилой внутри. И это главнее всего.

  • Shalam s Urala
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    А потом вложил доход с дилерства в свой частный бизнес с подругой
    дилером он всётаки не был (доказанным), в Ливорно на приобретении залетел. подруга его тоже на допинг попадала. но не эта подруга-мороженщица Мелисса, а другая - велодонна Ваня Росси

    Цитата: AmLoket
    Зачем ему в 2014 году покупать допинг? Ведь он уже не гонялся?
    ну по любителям то ведь катался, гранфондо там всякие. любители там такие, будь здоров штырятся, профи в сторонке трепещут

    надо отдать должное змею - хранить кровь в холодильнике, освоить надомную гематрансфузию, наверное и аппендицит бы себе сам удалил, отчаянный итальянский партизан!

  • Адриен
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    Адриен-Фото

    Ох, сколько же всезнающих "прокуроров", которые безапелляционно и уверено выносят "приговоры" - "За что ему 12 лет впаяли? За то, что не только сам пользовался запрещенными препаратами, но и снабжал ими других гонщиков. Дилером он был". Со свечкой стояли, наверное (кстати, за дилерство давали и дают СРОК, а не дисквалификацию). А ведь Матушка-судьба таких "обвинителей" ох как любит учить - все возвращается бумерангом. Помните - Не судите, да не судимы будете? Вот прилетит со стороны такая же грязь уже на их "белые одежды" - что делать будут? Доказывать, что ты не верблюд - ох как непросто. Ведь желающих забрасывать "грешников" камнями - всегда навалом...

  • s75
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    s75-Фото
    они не братья
  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (15)
    AAA-Фото

    Попаду на Тенерифе, обязательно отпробую и с удовольствием!

     

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