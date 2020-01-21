Алекс Даусетт подписал контракт с велокомандой Israel Cycling Academy

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:22
Алекс Даусетт и Рето Холленштайн подписали контракт с велокомандой Israel Cycling Academy
31-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett) и 34-летний швейцарский велогонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein), выступавшие в команде Katusha-Alpecin, подписали контракт с командой Israel Cycling Academy.
В этом году Алекс Даусетт в шестой раз стал чемпионом Великобритании в индивидуальной гонке на время, а на чемпионате мира в Йоркшире-2019 занял 5-е место в этой дисциплине.
Рето Холленштайн не одерживал побед в своей карьере, но он является опытным помощником на классиках и многодневных гонках.
Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), спортивный директор команды Israel Cycling Academy: «Абсолютно уверен, что оба гонщика во многом усилят нашу команду. Алекс великолепно выступает в индивидуальной и командной гонках на время, а также может быть ключевым помощником, например, вывозя лидеров на позицию.
Рето – сильный помощник и в классиках, и в многодневных гонках. Его опыт и умения очень ценны для команды».
Алекс Даусетт: «Считаю команду ICA прогрессивной, она фокусируется на качестве выступления, не идя на компромиссы. Это современный подход. Мне, как гонщику, нет необходимости просить большего. Думаю, нужно учитывать, что команда поменяет название. Шаг в Мировой тур означает, что Israel Cycling Academy теперь стала сильной командой.
Моей целью являются Олимпийские игры. Конечно, сначала мне надо отобраться в национальную сборную, а потом хочу выиграть золотую медаль в Токио. Команда Israel Cycling Academy идеально подходит для реализации этих целей».
Рето Холленштайн: «Я стану частью великолепной команды, которая за последние несколько лет потрясающе повысила свой уровень. Мне хочется разделить свой опыт и усилить команду. Хочу выступать на своём лучшем уровне, с нетерпением жду начала работы на лидеров команды».
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Earl57
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Цитата: Student
Цитата: Earl57
Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.
Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил?
Пропустили
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Student
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Цитата: Earl57
Конец ноября, трансферный сезон заканчивается. Инеос единственная команда из 18-ти, у которой отрицательный баланс пришедших и ушедших гонщиков. Ушло пять человек, пришел один Карапаз. Ну вроде как еще должен быть Амадор, но его дело все еще рассматривается UCI из-за досрочного разрыва контракта. За все месяцы трансферного периода, который был почти рекордно оживленным, никто больше не захотел идти в Инеос. А ведь больше трети гонщиков в пелотоне поменяли свои команды, плюс 50 неопрофи, подписавших свой первый профессиональный контракт.
По новым правилам команда Мирового тура для получения лицензии должна иметь не менее 27 гонщиков в составе. У Инеос столько не набирается. Поэтому они вынуждены подписывать тех гонщиков, которые к ним идут - совсем молоденьких парнишек и латиноамериканских гонщиков, которых интересует только размер зарплаты. Так что кроме 18-летнего испанца Берналь притянул своего друга, который гонялся за континентальную колумбийскую команду. А уж пресс-служба Инеос создаст им красивый антураж. Сделают из лимона лимонад, это они умеют.
Найти то гонщиков не проблема. Проблема в том, что на рынке остались только либо известные, но проблемные гонщики вроде Денниса и Поццовиво, либо те, от кого по тем или иным причинам отказались их нынешние команды. Например Бакелантс, Импи, Карлос Бетанкур, Саша Модоло... Импи прекрасный гонщик, но ему через пару недель будет 35 лет, для полуспинтера, каковым он является, это почти приговор. И если Альбазини дали возможность дотянуть до Тура Швейцарии и уйти с почетом, то Импи похоже не так повезло.
Естественно, что в Инеос не рассказывают широкой общественности о своих проблемах. И не надо тешить себя иллюзиями, молодые гонщики, пришедшие в Мовистар, ОАЭ и др. заметно талантливее и успешнее тех, что подписал Инеос.
Ну в мувистар вроде кроме Маса никто из талантливых и молодых не приходил, или я что-то пропустил?
-
Student
Брэндон Ривера – новый велогон ... (8)
Цитата: Hammill
И уж конечно же нельзя допускать в пелотон чернокожих, а то не дай бог выиграют этап ТдФ. Согласен?
Пока что только горную майку. Ну а так эпоха меняется, была эпоха итальянских, потом испанских, теперь вот колумбийских....
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Ice
Грег Ван Авермат изменил прогр ... (1)
Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.
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Earl57
Карлос Родригес – новый велого ... (18)
Вопрос не в том, наберут или не наберут. Конечно наберут, гонщиков на рынке более чем достаточно.
Вопрос в том, почему все лето у них один Карапаз был, хотя в другие команды наперегонки гонщики бежали.
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