Бьярне Риис стал совладельцем велокоманды NTT Pro Cycling

Бьярне Риис – новый менеджер и партнёр велокоманды NTT

Бьярне Риис (Bjarne Riis), являющийся одним из трёх владельцев компании Virtu Cycling Group, стал партнёром и совладельцем южноафриканской велокоманды Мирового тура NTT.

Стороны договорились о сделке, согласно которой Virtu Cycling станет владельцем одной трети акций операционной компании NTT Pro Cycling . Датская компания Virtu Cycling Group, владельцами которой помимо Бьярне Рииса являются Ларс Сеер Кристиансен (Lars Seier Christensen) и Ян Бех Андерсен (Jan Bech Andersen), – это семья велосипедных брендов и компаний, в числе которых агентство путешествий Virtu Travel, велоодежда и оборудование Virtu Cycling Gear, отель в Тоскане и отели на Майорке - Virtu Villas.

Бьярне Риис также станет менеджером команды NTT.

Бьярне Риис: «Для нашей компании Virtu Cycling и для меня настал момент гордости. Я очень рад нашему партнёрству и его потенциалу. Совершенствуя выступление и технологии, сочетая их с нашим многолетним опытом участия в Мировом туре, мы сможем превратить команду в одну из лучших в мире.

Наши переговоры и встречи с Дугом Райдером о будущем команды и её потенциале были обстоятельными и плодотворными. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества и возьму на себя руководящую роль в спортивной части. Я восхищаюсь вкладом Дуга в велоспорт, достижениями команды, тем, что команда прошла путь от континентального уровня до команды Мирового тура, а также поддержкой благотворительного фонда Qhubeka Charity. Верю, что вместе мы сможем вывести команду на новый уровень».

Дуглас Райдер, основатель и генеральный менеджер команды NTT: «Сегодня наступил ещё один значимый момент в истории команды, касающийся и её будущего. Огромный опыт и профессиональные знания Бьярне Рииса в сочетании с нашим уникальным технологическим подходом помогут в спортивном развитии того, что мы начали строить с нашим титульным спонсором, NTT Ltd.

Считаю, что наше сотрудничество принесёт пользу всей команде, поможет добиться великолепных результатов, которые, в свою очередь, привлекут внимание к нашим партнёрам, работе нашей команды и, самое главное, нашей поддержке Qhubeka Charity.

Велоспорт в Дании очень силён. В сочетании с тем фундаментом, который у нас есть, это партнёрство поможет команде стать в ближайшие годы одной из лучших в мире».