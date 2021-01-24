Велокоманда Qhubeka ASSOS завершила формирование состава на 2021 год

Сандер Арме, Мауро Шмид, Роберт Пауэр, Берт-Ян Линдеман – новые велогонщики команды Qhubeka ASSOS

Подписанием контрактов с 34-летним бельгийским велогонщиком Сандером Арме (Sander Armée), 31-летним нидерландским велогонщиком Бертом-Яном Линдеманом (Bert-Jan Lindeman), 25-летним австралийским велогонщиком Робертом Пауэром (Robert Power) и 21-летним швейцарским велогонщиком Мауро Шмидом (Mauro Schmid) южноафриканская велокоманда Мирового тура Qhubeka ASSOS завершила комплектование состава на 2021 год.

В пресс-релизе команды говорится: «Благодаря этим подписаниям в составе нашей команды 27 велогонщиков, что даёт шанс проявить себя гонщикам из нашей континентальной команды, когда позволит программа. Это будет частью из процесса подготовки к будущему переходу в Мировой тур».

Photo (c) NTT Pro Cycling Team

Сандер Арме переходит в Qhubeka ASSOS из команды Lotto Soudal, где выступал с 2014 года. Зарекомендовавший себя как прекрасный рулёр, Сандер Арме принимал участие в 9 Гранд-турах, все их проехал до конца. На его счету победа на этапе Вуэльты Испании-2017 и этап гонки Тур Пуату-Шаранта.

Photo (c) NTT Pro Cycling Team

Мауро Шмид с командой Qhubeka ASSOS в 2021 году начнёт карьеру профессионала. В этом сезоне он выступал в континентальной команде Leopard Pro Cycling.

Джино ван Ауденхове (Gino van Oudenhove), спортивный директор команды Qhubeka ASSOS: «Я следил за Сандером с тех пор, как он был одним из лучших андеров своего поколения. Он очень опытный профессионал, который большую часть карьеры помогал гонщикам, борющимся за генеральную классификацию. Мы считаем, что он станет идеальным помощником Доменико Поццовиво, Серхио Энао и Фабио Ару. Кроме того, Сандер и сам способен отфинишировать, когда представится возможность, как это было на этапе Пуату-Шаранта.

Наша команда всегда искала молодых, талантливых, интересных гонщиков. Мауро был на примете у многих команд Мирового тура, которые прекрасно осведомлены, какую хорошую работу делает Академия швейцарского велоспорта. Для нас честь подписать с ним контракт и следить за его развитием, помогать ему делать следующие шаги на пути к тому, чтобы стать значимым велогонщиком Мирового тура».

Photo (c) NTT Pro Cycling Team

Роберт Пауэр переходит в команду Qhubeka ASSOS после двух лет работы в велокоманде Sunweb. В пресс-релизе Qhubeka ASSOS отмечается, что «хотя он уже проявил себя на высоком уровне, его полный потенциал ещё предстоит реализовать. Взрывной гонщик, он умеет хорошо проходить подъёмы». В детстве Роберт Пауэр занимался регби, а его старший брат играет в регби профессионально.

Photo (c) NTT Pro Cycling Team

Берт-Ян Линдеман переходит в Qhubeka ASSOS после шести лет работы в команде Jumbo-Visma (LottoNL-Jumbo). На его счету четыре победы, в том числе на этапе Вуэльты Испании, а также победа на Туре де л’Ан.

Ларс Михаэльсен, главный спортивный директор команды Qhubeka ASSOS: «Берт-Ян Линдеман великолепный помощник. Он проехал семь Гранд-туров, участвовал почти во всех типах классик, включая Милан-Сан-Ремо и Ломбадию. Он может спринтовать, хороший горняк, но главное, что он принесёт в команду – опыт, накопленный за шесть лет с командой Jumbo-Visma. Он очень преданный товарищ по команде. Он последним из товарищей по команде оставался с Ваутом ван Артом на Милан-Сан-Ремо. Линдеман – уроженец северной части Нидерландов, он привык бороться с ветром даже просто выезжая на тренировки. Он прирождённый боец и очень ценный гонщик для нашей команды.

Роберт Пауэр первые годы в профессионалах провёл в команде GreenEDGE, после чего перешёл в Sunweb. Несмотря на свой возраст, у него уже очень большой опыт выступления на высоком уровне. Он может отлично проходить подъёмы. Он из тех гонщиков, которые смогут стать джокером при правильном окружении и стечении обстоятельств. Если мы вернём его на уровень его результатов 2018 года, это будет фантастическим плюсом как для него, так и для нас».

Состав велокоманды Qhubeka ASSOS на 2021 год:

Sander Armee, (Бельгия)

Fabio Aru, (Италия)

Carlos Barbero, (Испания)

Sean Bennett, (США)

Connor Brown, (Новая Зеландия)

Victor Campenaerts, (Бельгия)

Dimitri Claeys, (Бельгия)

Simon Clarke, (Австралия)

Nicholas Dlamini, (ЮАР)

Kilian Frankiny, (Швейцария)

Michael Gogl, (Австрия)

Lasse Norman Hansen, (Дания)

Sergio Henao, (Колумбия)

Reinardt Janse Van Rensburg, (ЮАР)

Bert-Jan Lindeman, (Нидерланды)

Giacomo Nizzolo, (Италия)

Matteo Pelucchi, (Италия)

Robert Power, (Австралия)

Domenico Pozzovivo, (Италия)

Mauro Schmid, (Швейцария)

Andreas Nielsen Stokbro, (Дания)

Dylan Sunderland, (Австралия)

Harry Tanfield, (Великобритания)

Karel Vacek, (Чехия)

Emil Nygaard Vinjebo, (Дания)

Maximilian Walscheid, (Германия)

Lukasz Wisniowski, (Польша)