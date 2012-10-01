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Велокоманда Trek-Segafredo закончила комплектование состава на 2021 год

Состав велокоманды Trek-Segafredo на 2021 год

 

  Подписанием 22-летнего датского велогонщика Якоба Эгхольма (Jakob Egholm) велокоманда Trek-Segafredo завершила комплектование состава на 2021 год. Чемпион мира 2016 года в групповой гонке среди юниоров Якоб Эгхольм подписал контракт на год. Последние два сезона он выступал в андеровской команде Hagens Berman Axeon.   

 

  Как сообщается в пресс-релизе команды, «Якоб Эгхольм будет помогать лидерам Trek-Segafredo, в том числе своему соотечественнику Мадсу Педерсену, развивать свои качества и приобретать опыт выступления в команде Мирового тура».

 

  Якоб Эгхольм: «Так рад присоединиться к команде. Если честно, сбылась моя детская мечта. Всё ещё не могу поверить, что с 1 января стану частью команды, выступление которой смотрел по телевизору. Надеюсь, смогу хорошо проявить себя в этой команде, очень хочу раскрыть свой потенциал. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы стать хорошим товарищем по команде.

 

  Думаю, классики мне должны подойти, но я открыт для обучения и роста. Я всё ещё молодой и неопытный парень. Не знаю точно, какие у меня способности. Уверен, что с помощью великолепных спортивных директоров и гонщиков смогу найти правильный путь. Я присоединюсь к растущей в команде Trek-Segafredo группе датских гонщиков. С некоторыми из них я уже хорошо знаком. Думаю, вместе мы сможем сделать что-то интересное».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды: «Якоб – бывший чемпион мира среди юниоров, конечно, он усилит команду. Мы считаем, что в будущем он сможет развиться в важного для нас гонщика. Он доказал, что может быть хорошим  командным игроком, в этом и будет заключаться его роль в следующем году.

 

  В 2021 году мы хотим стабильно выступать в классиках, совершенствоваться, опираясь на то, что достигли в этом сезоне. Для Гранд-туров у нас есть Нибали, Моллема, Чикконе, которые после трудного сезона будут готовы вновь бороться за высокие результаты. Ещё мы сфокусированы на группе молодых гонщиков, с которыми хотим сделать следующий шаг на пути к успеху».

 

В команде Trek-Segafredo в 2021 году будут выступать 29 гонщиков из 12 стран.

 

  Ранее команда также подписала контракты с тремя гонщиками – 26-летним эритрейским гонщиком Амануэлем Гебрейгзабьером (Amanuel Ghebreigzabhier), который переходит из команды NTT, 20-летним датским гонщиком Маттиасом Скельмосе Йенсеном (Mattias Skjelmose Jensen) и 19-летним итальянским гонщиком Антонио Тибери (Antonio Tiberi), которые, как и Якоб Эгхольм, начнут в Trek-Segafredo карьеру профессионалов.

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Гебрейгзабьер – уже проявивший себя велогонщик, которому есть куда расти. Он молодой и стабильно выступающий горняк. Мы видим в Амануэле большой потенциал, надеемся, что с нами он сможет его полностью раскрыть. Он будет ценным гонщиком команды, особенно в роли помощника наших лидеров в горах на многодневных велогонках.

 

  Переход Тибери и  Скельмосе в профессионалы – результат их роста, который начался более года назад. Мы верим в их таланты. В этом сезоне мы следили за  их выступлением, видим, что они готовы раскрывать себя в профессионалах. У нас они найдут идеальную среду для роста без прессинга, без требований что-то доказывать. Они будут выступать с успешными гонщиками, у которых смогут учиться. Наша цель на 2021 год – увидеть, как они растут от гонки к гонке».

 

  Велокоманда Trek-Segafredo также продлила контракты с пятью гонщиками. На два года были продлены контракты с 29-летним латвийским гонщиком Томом Скуйиньшом, итальянскими гонщиками -  33-летним Джанлукой Брамбиллой, 27-летним Якопо Моской и 24-летним Маттео Москетти. На один год был продлён контракт с 38-летним нидерландским велогонщиком Куном Де Кортом.

 

 Лука Гуэрчилена: «Мы считаем, что в такой сезон как этот важно подать сигнал уверенности и стимула всей команде. Год за годом мы объединяли всех в спортивном проекте, который растёт и показывает результаты. Наша цель – продолжать с составом, в котором сочетаются молодость и опыт, потому что они становятся основной скачка в качестве».

 

Состав велокоманды Trek-Segafredo на 2021 год:

 

Julien Bernard, (Франция)

Gianluca Brambilla, (Италия)

Giulio Ciccone, (Италия)

Nicola Conci, (Италия)

Koen De Kort, (Нидерланды)

Niklas Eg, (Дания)

Jakob Egholm, (Дания)

Kenny Elissonde, (Франция)

Amanuel Gebreigzabhier, (Эритрея)

Alexander Kamp, (Дания)

Alex Kirsch, (Люксембург)

Emils Liepins, (Латвия)

Juan Pedro Lopez, (Испания)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Jacopo Mosca, (Италия)

Matteo Moschetti, (Италия)

Ryan Mullen, (Ирландия)

Antonio Nibali, (Италия)

Vincenzo Nibali, (Италия)

Mads Pedersen, (Дания)

Charlie Quarterman, (Великобритания)

Kiel Reijnen, (США)

Michel Ries, (Люксембург)

Quinn Simmons, (США)

Mattias Skjelmose Jensen, (Дания)

Toms Skujins, (Латвия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Edward Theuns, (Бельгия)

Antonio Tiberi, (Италия)

 

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Теги к статье: Trek-Segafredo

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 1.10.2012

    В последнее время много датчан в командах протура. Радует)

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Комментарии

  • sashaney
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    sashaney-Фото
    Ну вот, наконец то дождались указаний кому что писать и не писать. Скажем так: на этом свете намного больше людей, у которых я не могу усидеть на колесе, чем наоборот. Может стоит их всех подписать?
  • close2you
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    close2you-Фото
    Цитата: rude_rider
    Груздьев походу личный друг Вино иначе смысл держать его не вижу.пустая трата денег и места в команде.Вино очнись и сними розовые очки на счет Димы.
    Что вы несёте??? Если человек выполняет роль грегари, вы его не видите. Это не значит что он просто сидит на зарплате, потому что друг или просто казах... какие вы не просвещенные .... уж слов нет

    У квиков тоже есть "балласты" как вы говорите, просто это неотъемлемая часть команды, которая попадает под самую жёсткую критику, из-за того что якобы не отмечается... а на деле, везёт команду все 100км, а потом включают трансляцию, и для вас как бы его и нет... а он 100 км пахал, а для вас, "не широко мыслящих" - его нет ... если вы, отношения к велоспорту не имели, и не имеете.. то не пишите тут ничего вообще. Балласт они нашли... в свое время я на колесе у груздева усидеть не мог, он уезжал в одного... таким балластом все мечтали быть, а вас, диванных критиков, никогда не перемрете, все вы умнее и вам всем виднее )) ужас ... даунизм
  • Student
    Велокоманда Trek-Segafredo зак ... (1)
    Student-Фото
    В последнее время много датчан в командах протура. Радует)
  • Sezar
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    Sezar-Фото

     Спасибо всем за инфу. Бизнес-это святое, но ситуация тупиковая. Высказался так- одни предлагают бойкотировать, а если высказался эдак - уже другие. И как унять всех этих обижающихся не понятно, хотя очевидно, что проблема именно в них..

  • Ернат
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    Ернат-Фото

    мне больше всех только Гидич импонирует, ну и возможно Прнский с Наторовым и все

  • Ернат
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (10)
    Ернат-Фото
    насчет Груздева и захарова согласен, зря место занимают, явный баласт, на их место можно было взять молодых не дорогих ((((((((((((((
  • sixpack
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    sixpack-Фото

    Хлою Дайгерт заставили извиняться за неверие в существование "белой привелегии". 40 плетей за невосторженый образ мыслей.

  • sashaney
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (25)
    sashaney-Фото
    Там было всё ещё гнуснее. Одна звезда твиттера из Европы сказала всем своим американских фоловерам "либо я, либо Трамп". Парнишка отправил ей черную ладошку "пока". Типо ухожу. Тут началось, как уже описали. Т.е. вообще дикость, т.к. мадам давала рекомендации что делать в другой стране с их президентом. Но это нормуль. А вот ладошка и это всё - нет. В странное время мы живём.
  • AmLoket
    Роман Кройцигер усилит состав ... (11)
    AmLoket-Фото
    На мой взгляд, Кройцигер один из самых нереализовавшихся гонцов. Потенциал был огромный. А на выходе пшик. И ведь не совсем старый ещё - 34 года, но последние годы ездит, нацепив плащ-невидимку.
  • Такие дела
    Роман Кройцигер усилит состав ... (11)
    Такие дела-Фото
    Он наверное кэшбэк согласился

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