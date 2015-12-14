30 гонщиков в составе команды «Астана» в 2018

Насчёт фамилии на спине это хорошо (даже очень). Иногда в пёстром пелотоне когда цвета почти сливаются вычислить велогонщика (лидера и/или претендентаз-фаворита очень тяжко (ибо все в шлемах). А так будет весьма удобно.

Правда как быть когда будет ветровка и утеплитель (куртка)...посмотрим весной на холодных и дождливых классиках

Цитата: Сергей Александрович

В прошлом году были джентельмены в смокингах и технички- ягуары. В нынешнем на смокингах голубеньких полосочек накапали, а технички на форды заменили.

Может ошибаюсь, но с того года когда Квики сделали насыщенно синюю форму (клёвую, кстати) пошул уклон на синеву, а с недавнего (прошлого года) на голубизну. говорю все это БЕЗ НАМЁКОВ И ПОШЛОСТИ !! Не все, конечно, но взять Астану, Мовистар (кто там ещё?) теперь вот СКАЙ. И надо признать что такие яркие цвета смотрятся в пелотоне. Это не режущий глаз оранжевый цвет в ССС, хотя с другой стороны мне нравилась форма "покойной" Эускатель-Эускади