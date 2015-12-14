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- Дата:
- Сегодня, 13:47
30 гонщиков в составе команды «Астана» в 2018
Команда Мирового Тура «Астана» завершила трансферную кампанию к сезону 2018 года. Обновленный состав команды включает в себя 30 гонщиков, среди которых 6 новичков: Магнус Корт (Дания), Омар Фраиле (Испания), Евгений Гидич (Казахстан), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада) и Давиде Виллелья (Италия).
Полный состав команды «Астана» 2018 года выглядит следующим образом:
Пельо Бильбао (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Дарио Катальдо (Италия), Сергей Чернецкий (Россия), Магнус Корт (Дания), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Оскар Гатто (Италия), Евгений Гидич (Казахстан), Андрей Гривко (Украина), Дмитрий Груздев (Казахстан), Йеспер Хансен (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Танел Кангерт (Эстония), Трульс Корсет (Норвегия), Бахтияр Кожатаев (Казахстан), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Риккардо Минали (Италия), Морено Мозер (Италия), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Руслан Тлеубаев (Казахстан), Михаэль Вальгрен (Дания), Давиде Виллелья (Италия), Артем Захаров (Казахстан) и Андрей Зейц (Казахстан).
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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