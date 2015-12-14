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30 гонщиков в составе команды «Астана» в 2018

30 гонщиков в составе команды «Астана» в 2018

 

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Команда Мирового Тура «Астана» завершила трансферную кампанию к сезону 2018 года. Обновленный состав команды включает в себя 30 гонщиков, среди которых 6 новичков: Магнус Корт (Дания), Омар Фраиле (Испания), Евгений Гидич (Казахстан), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада) и Давиде Виллелья (Италия).

 

Полный состав команды «Астана» 2018 года выглядит следующим образом:

Пельо Бильбао (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Дарио Катальдо (Италия), Сергей Чернецкий (Россия), Магнус Корт (Дания), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Оскар Гатто (Италия), Евгений Гидич (Казахстан), Андрей Гривко (Украина), Дмитрий Груздев (Казахстан), Йеспер Хансен (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Танел Кангерт (Эстония), Трульс Корсет (Норвегия), Бахтияр Кожатаев (Казахстан), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Риккардо Минали (Италия), Морено Мозер (Италия), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Руслан Тлеубаев (Казахстан), Михаэль Вальгрен (Дания), Давиде Виллелья (Италия), Артем Захаров (Казахстан) и Андрей Зейц (Казахстан).

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Astana Pro Team трансферы

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 14.12.2015

    А куда Камышев перешёл ? 

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Комментарии

  • Zhanzhak
    30 гонщиков в составе команды ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    А куда Камышев перешёл ? 

  • Berdok
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (14)
    Berdok-Фото
    рецепт давно известен - erythropoietin унд гемотрансфузия, и мы увидем МotoGP на велосипедах
  • Berdok
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (14)
    Berdok-Фото
    это хорошие примеры, ящитаю!
  • Berdok
    Команда Sky представила велофо ... (9)
    Berdok-Фото

    надеюсь, носки тоже в цвете изменились

  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (14)
    RVL-Фото

    Давайте посмотрим хотя бы на людей получающих "свободу" ...зачастую после смен команд или переподписаний... ну или глянем Скай - прет за з-п..неглядя на тренеров из плавания и новейшие догмы. Они умирают на каждой дистанции.
    любому, у кого глаза горят, если поднять з\п результат повысится. не путать с пропорциональным. это коммунизм некий. а должно быть -каждому по труду...
    но есть конечно и "бетанкуры",но там чуть иное...ему просто много не надо. такие едут, когда дно )))

  • Earl57
    Команда Sky представила велофо ... (9)
    Earl57-Фото
    Мовистар поменял цвет из-за того, что титульный спонсор изменил цвет логотипа с зеленого на синий.
  • EL-Fenomeno
    Команда Sky представила велофо ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Насчёт фамилии на спине это хорошо (даже очень). Иногда в пёстром пелотоне когда цвета почти сливаются вычислить велогонщика (лидера и/или претендентаз-фаворита очень тяжко (ибо все в шлемах). А так будет весьма удобно.

    Правда как быть когда будет ветровка и утеплитель (куртка)...посмотрим весной на холодных и дождливых классиках

    Цитата: Сергей Александрович
    В прошлом году были джентельмены в смокингах и технички- ягуары. В нынешнем на смокингах голубеньких полосочек накапали, а технички на форды заменили.

    Может ошибаюсь, но с того года когда Квики сделали насыщенно синюю форму (клёвую, кстати) пошул уклон на синеву, а с недавнего (прошлого года) на голубизну. говорю все это БЕЗ НАМЁКОВ И ПОШЛОСТИ !! Не все, конечно, но взять Астану, Мовистар (кто там ещё?) теперь вот СКАЙ. И надо признать что такие яркие цвета смотрятся в пелотоне. Это не режущий глаз оранжевый цвет в ССС, хотя с другой стороны мне нравилась форма "покойной" Эускатель-Эускади 

  • Hammill
    Команда Sky представила велофо ... (9)
    Hammill-Фото
    За всё то время, что смотрю вело, а это уж тринадцатый год пойдёт, не припомню более стильной формы, чем у Скай в этом сезоне.
  • Kitsune-taichou
    Команда Sky представила велофо ... (9)
    Kitsune-taichou-Фото

    а мне нравится вот это огромное имя гонщика на спине. можно даже с вертолета понять, кто где.

  • Адриен
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (14)
    Адриен-Фото
    Ну что вы ... Повышение коснется всех ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. Небольшие мега зарплаты звезд станут большими, мизерные оклады грегари перестанут быть таковыми - а пропорциональная разница останется прежней. Я двумя руками ЗА повышение - действительно, доходы гонщиков не соответствуют популярности велоспорта. Но что это как-то отразится на самих велогонках - очень сомнительно.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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