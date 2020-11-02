Бьярне Риис потерял надежду спасти велокоманду NTT Pro Cycling

Бьярне Риис: «Спасти команду NTT Pro Cycling невозможно»

Бывший директор команды Tinkoff-Saxo Бьярне Риис (Bjarne Riis), ставший в начале этого года совладельцем велокоманды NTT, признался, что не смог найти спонсора на замену уходящей в конце 2020 года компании NTT. В интервью датской газете Ekstra Bladet Бьярне Риис сказал, что потерял надежду спасти команду. Риис надеялся найти спонсора в Дании и собрать в команду датских велогонщиков, но ему это не удалось.

Бьярне Риис: «Сейчас ситуация такова, что на следующий год не будем команды под моим руководством. На данный момент у нас нет спонсора, время идёт, положение лучше не становится. Не знаю, кажусь ли я пессимистом, но я просто говорю как реалист, правильно? Такая ситуация, и я ничего не могу сделать».

На вопрос журналистов, реалистично ли найти нового спонсора, чтобы сохранить команду на плаву, Бьярне Риис ответил: «Нет, нереально. Жаль, потому что в велоспорте огромный потенциал для компаний, которые хотят максимально себя продемонстрировать.

Я не могу позволить продолжать. Не понимаю, почему некоторые принимают как должное, что за всё должен платить Ларс (прим. VeloLIVE - Ларс Сейер Кристиансен - Lars Seier Christensen – партнёр Бьярне Рииса в компании Virtu Cycling). Думать, что Ларс просто должен платить, потому что он такой человек, неправильно. Почему он должен? Это никогда не обсуждалось.

В спорте для спонсоров есть масса возможностей. Старт Тур де Франс в Копенгагене не за горами, жаль, что никого это не заинтересовало.

Я рад, что многим хотелось бы видеть меня в качестве руководителя велокоманды. И мне бы очень хотелось, чтобы в Мировом туре была датская команда. Возможно, в будущем получится.

Мне жаль, что нам с Ларсом не удалось создать хороший проект, такой, который мы хотели. Мы думали создать сильную команду, создать что-то с ней связанное. Мы хотели этого с самого начала, но, по крайней мере, сейчас не получится».

Контракты с командой NTT Pro Cycling, действующие до конца 2021 года, остались у 8 гонщиков команды: Виктора Кампенартса, Доменико Поццовиво, Самуэле Баттистеллы, Михаэля Гогля, Макса Валшайда, Маттео Собреро, Андреаса Стокбро, Дилан Сандерленда.