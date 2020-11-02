VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бьярне Риис потерял надежду спасти велокоманду NTT Pro Cycling

Бьярне Риис: «Спасти команду NTT Pro Cycling невозможно»

 

Бьярне Риис потерял надежду спасти велокоманду NTT Pro Cycling

 

  Бывший директор команды Tinkoff-Saxo Бьярне Риис (Bjarne Riis), ставший в начале этого года совладельцем велокоманды NTT, признался, что не смог найти спонсора на замену уходящей в конце 2020 года компании NTT. В интервью датской газете Ekstra Bladet Бьярне Риис сказал, что потерял надежду спасти команду. Риис надеялся найти спонсора в Дании и собрать в команду датских велогонщиков, но ему это не удалось.

 

  Бьярне Риис: «Сейчас ситуация такова, что на следующий год не будем команды под моим руководством. На данный момент у нас нет спонсора, время идёт, положение лучше не становится. Не знаю, кажусь ли я пессимистом, но я просто говорю как реалист, правильно? Такая ситуация, и я ничего не могу сделать».

 

  На вопрос журналистов, реалистично ли найти нового спонсора, чтобы сохранить команду на плаву, Бьярне Риис ответил: «Нет, нереально. Жаль, потому что в велоспорте огромный потенциал для компаний, которые хотят максимально себя продемонстрировать.  

 

  Я не могу позволить продолжать. Не понимаю, почему некоторые принимают как должное, что за всё должен платить Ларс (прим. VeloLIVE - Ларс Сейер Кристиансен - Lars Seier Christensen – партнёр Бьярне Рииса в компании Virtu Cycling). Думать, что Ларс просто должен платить, потому что он такой человек, неправильно. Почему он должен? Это никогда не обсуждалось.

 

  В спорте для спонсоров есть масса возможностей. Старт Тур де Франс в Копенгагене не за горами, жаль, что никого это не заинтересовало.

 

  Я рад, что многим хотелось бы видеть меня в качестве руководителя велокоманды. И мне бы очень хотелось, чтобы в Мировом туре была датская команда. Возможно, в будущем получится.

 

  Мне жаль, что нам с Ларсом не удалось создать хороший проект, такой, который мы хотели. Мы думали создать сильную команду, создать что-то с ней связанное. Мы хотели этого с самого начала, но, по крайней мере, сейчас не получится».

 

  Контракты с командой NTT Pro Cycling, действующие до конца 2021 года, остались у 8 гонщиков команды: Виктора Кампенартса, Доменико Поццовиво, Самуэле Баттистеллы, Михаэля Гогля, Макса Валшайда, Маттео Собреро, Андреаса Стокбро, Дилан Сандерленда.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: NTT Pro Cycling Бьярне Риис Bjarne Riis

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (1)
    Гонщик-Фото

    Не думаю что Погочару фортанёт на Туре 2021 .

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    kwwk-Фото
    И смелый и красивый и через три горы отъехал)))
    Пока это последнее эпическое событие в битве генералов.
  • red
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    red-Фото
    Так не понятно же, Фрум смелый или красивый?
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    Gerasim-Фото
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Бред

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Всё возможно , но это не тот случай и не те соперники , навезёт Роглич много , Карапас поймает минимум 2минуты .
    Плюсую
  • Gerasim
    Стартовый протокол разделки на ... (8)
    Gerasim-Фото
    Каванья думаю возьмёт....в гору 2 км равнины много , запаса хватит
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Ставлю на победу Каванья и что Мас отыграет время в ГК. Роглич, понятно, переоденется. Сюрпризов по разделке теоретически ждать не от кого, но есть горочка) будем посмотреть) 

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    dyneema-Фото
    Если только Роглич не наденет треуголку задом наперед, и не поедет так разделку, чуда случится не должно... Хотя гора классная, почти 30% это очень круто, можно и кувырнуться...
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (55)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: BlAr
    Роглич приколист, оказывается."Сегодня был слишком тяжёлый подъём для спринтера..."

     

    Хах) это парадоксальный интерес, но я бы посмотрела, как едут спринтерские группетто заключительные 7-8 км на Англиру) кстати, лоттовский спринтер приехал за компанию с Беннетом и Мёрковым, думаю, им было о чем поговорить) 

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    Sezar-Фото

    Продолжение этого года, только побольше разделок и высокогорья, горы подлинней. Погачар, поди уже шампанское заказал. Целый ящик. Чтобы маршрут поподробней изучить:).

  • kwwk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    kwwk-Фото
    тут как раз все понятно - логистика

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 ноября

Edoardo Zardini (Vini Zabu - KTM)

Chun Kai Feng (Bahrain McLaren)

3 ноября

Maxime Bouet (Team Arkea - Samsic)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (12)
Октябрь 2020 (235)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)