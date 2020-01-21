VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бьярне Риис о возвращении в велоспорт

Бьярне Риис: «Хочу поднять команду NTT на более высокий уровень»

 

 

  Тур Даун Андер-2020 – первая велогонка, на которой после нескольких лет вне велоспорта Бьярне Риис присутствует в качестве менеджера команды. Приобретя вместе с бизнес-партнёрами 30% акций операционной компании NTT Pro Cycling, он сразу отправился в тренировочный лагерь команды в Испании, а затем поехал в Австралию. А на 5-м этапе Тура Даун Андер-2020 Джакомо Ниццоло принёс команде NTT первую победу в сезоне.

 

  Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапаартьен (David Lappartient), присутствовавший на Туре Даун Андер, подчеркнул, что Бьярне Риис имеет полное право вернуться в велоспорт, несмотря на допинговое прошлое. Этические правила UCI, запрещающие работать в велоспорте лицам, наказанным за употребление допинга, вступили в силу только в 2011 году и не могут применяться ретроспективно. Бьярне Риис, признавшийся  в 2007 году, что во время своей карьеры велогонщика употреблял допинг и символически предложивший вернуть жёлтую майку Тур де Франс, выигранную в 1996 году, всегда отрицал, что знал об употреблении допинга гонщиками его команд CSC и Saxo Bank.

 

  Говоря о своём нынешнем возвращении в велоспорт, Бьярне Риис признался, что Фабиан Канчеллара и BMC помогли ему договориться с владельцем команды NTT Дугом Райдером о приобретении части акций.

 

  Накануне этого 5 этапа Тура Даун Андер-2020 Бьярне Риис в интервью рассказал о возвращении в велоспорт, о прошлом и о том, что хочет изменить в команде NTT.

 

  Бьярне Риис: «Я всё ещё в велоспорте, потому что люблю его. Верю, что могу приносить пользу. Расстраивался, когда смотрел велоспорт по телевизору, сидя дома на диване. Думаю, что я хороший специалист, у меня есть опыт в тактике, знаю, как собрать команду. Также я знаю, чего хочу – команда должна быть командой. Я работал с лучшими, чувствую, что у меня ещё есть силы, я многое могу дать.

 

  Я знаю, где я сейчас и что хочу делать. Я изменился, пусть даже некоторые скажут, что я никогда не меняюсь.

 

  Я перевернул страницу. Знаю, что допинг мог разрушить велоспорт, меня и мою семью. Не хочу быть частью этого. Я знаю, какую цену приходится платить за допинг. Извлёк ли я уроки из прошлого? Конечно.

 

  Я понял, что велоспорту не нужна прошлая грязь, что он прекрасно справляется без неё. Если бы не был в этом уверен, остался бы дома с семьёй. Могу на сто процентов гарантировать, что не вернулся бы в велоспорт на этот уровень, если бы не был уверен, что в велоспорте всё в порядке. Если бы почувствовал что что-то здесь не так, что мы делаем что-то неправильно, не провёл бы здесь ни секунды. Понимаю, если что-то случится, это ударит по мне. Я сказал гонщикам в тренировочном лагере, чтобы даже не смели предпринимать что-то, потому что я знаю, кто за это будет отвечать.

 

  Я делал всё, что мог. Потратил 700 000 евро, чтобы сделать биологический паспорт в 2006 – 2007, написал строгие правила для команды. В то время это было всё, что в моих силах. Считаю, что я помог построить систему биологических паспортов.  Это что-то значит для велоспорта?

 

У меня чёткая позиция по этому вопросу. Твёрдая. Так почему я не могу быть полезным?

 

  В Дании в отношении меня всё в порядке. Это больше касается международной реакции (по поводу присоединения к команде NTT). Дания хотела эту команду, а я поверил, что я им нужен. Это разве означает, что все хотят меня видеть? Нет, и я об этом знаю.

 

  Я принял решение и должен сфокусироваться на своей работе, а не на том, что несколько человек хотят, чтобы я отправился в ад. В противном случае моя голова взорвалась бы.

 

  Считаю, что команда нуждается в том, чтобы я был их лидером. Это будет первой задачей, приоритетом. Думаю ли я о том, чтобы всё делать правильно? Нет, потому что я знаю, что буду работать правильно. Я никогда не совершаю одних и тех же ошибок. Никогда. И если я снова ошибусь, сажайте меня в тюрьму. Обещайте мне это.

 

  Думаю, у нас с Дугом возникло взаимопонимание, он захотел поднять команду на следующий уровень. Мы разделяем многие ценности, поэтому пришли к согласию. Понадобилось время, чтобы решить некоторые вопросы, в том числе сложные юридические аспекты. Нам пришлось думать, хотим ли мы покупать часть, половину или всё. Решились на часть.

 

  Я взял на себя спортивную сторону, задачу объединения команды, введение новой философии и концепции. Думаю, команда нуждается в лидере, который бы вывел их на следующий уровень. В этом моя работа. Я к ней готов.

 

  У меня есть силы, я многое хочу сделать. Думаю, в команде многое идёт правильно. Теперь надо прийти к согласию, как поднять команду на более высокий уровень.

 

  Люди знают, что я вхожу в проект ради прогресса и улучшения. Нет необходимости скрывать, что команда выступала не слишком хорошо. Сейчас мы разрабатываем план. Для меня это отличный вызов.

 

  Конечно, мне нужно время, чтобы во всём разобраться, узнать людей, посмотреть, как они работают. Я не тороплюсь. Знаю, что не могу за ночь изменить всю команду. Мы пойдём шаг за шагом. Чувствую, что у меня тонна полезных вещей, которые могу принести команде.

 

  Несколько лет я отсутствовал на уровне Мирового тура, но следил за велоспортом, массу времени дома проводил за просмотром велогонок. Наблюдал, анализировал их, думал о том, что можно улучшить.

 

  Такие задачи сразу не решаются. Понадобятся и время, и деньги, чтобы развивать команду. В этом году всего сделать не получится. Если просто будет виден прогресс, это уже успех. Думаю, именно это и обсуждается со спонсорами, когда задаются вопросы, в каком направлении двигаться, каковы наши амбиции, как быстро получится добиться целей.

 

  Считаю, сейчас важно понять, где мы находимся в данный момент. Легко говорить, куда мы хотим двигаться, очень легко. Но если мы не знаем, где находимся, никогда не найдём верной дороги к успехам.

 

  В этом году передо мной две ключевых задачи – контакты внутри команды и командная работа. Они были главными ценностями в двух моих предыдущих командах. Они важны, на этом нам надо фокусироваться. Но сначала мне надо понять людей, подноготную людей, рутину. Я наблюдаю, что делают они, и что делают другие команды. Надеюсь, смогу помочь этой команде подняться на более высокий уровень, стать командой мирового класса – это наша цель.

 

Могу гарантировать, что мы собираемся стать очень креативными, делать гонку зрелищной, не бороться за вторые места».

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бьярне Риис Bjarne Riis NTT

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

26 января - 2 февраля 2020

Vuelta a San Juan

30 января - 2 февраля 2020

Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca

2 февраля 2020

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour Colombia 2.1

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Konstantin41
    Ричи Порт – победитель 3 этапа ... (3)
    Konstantin41-Фото
    Да какой там шанс. Выиграет 7-й год подряд Виллунгу, и задача на сезон выполнена.

    Было время, когда я верил, что Ричи может выиграть ТДФ,болел за него, но 2 года подряд падения и сходы с тура, и он сломался в первую очередь психологически. А сейчас ему уже 34 года, и он так и не реализовал себя в полной мере и уже не реализует никогда к сожалению...
  • s75
    Крис Фрум вернётся в гонки на ... (4)
    s75-Фото

    рановато.. но это Фрум

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 5 (3)
    levonardo-Фото
    Бонусы на промежутках.
  • s75
    Компания Quick-Step подарила в ... (4)
    s75-Фото

    Деклерка и тут припахали.

  • RVL
    Тур Даун Андер-2020. Этап 5 (3)
    RVL-Фото

    А за счёт чего Ричи генерал отдал?

  • Roscomsport
    Ричи Порт – победитель 3 этапа ... (3)
    Roscomsport-Фото

    Давай Ричи, покажи им...

    Это твой сезон, твой шанс!

  • Student
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Student-Фото
    Интересно а аэродинамические трубы отменять будут?
  • Roscomsport
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Roscomsport-Фото

    Дайте цифры ЧСС за час до сна и после пробуждения и я скажу что будет на этапе
    PS
    Вот именно эти простые параметры никогда не бедут достоянием публики и соперников

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 5 (3)
    levonardo-Фото
    Странно выглядел спринт. Клюге увезен Ниццоло, а Юэна где то потерял)
  • Александра
    Итальянская профессиональная в ... (28)
    Александра-Фото
    Мне-то без разницы, какие цифры показывает прибор, у меня его просто нет. Если я устану крутить педали, то встану и отдохну.))
    У мирового пелотона есть и другие цели, помимо зрелищности. На данный момент Фрум и Инеос - звезды №1, они едут по показателям мощности и выигрывают Тур. Неужели вы думаете, что они откажутся от одной из составляющей успеха? И ни одна протуровская команда, у которой есть реальный шанс и большие амбиции, не откажется. Наше с вами желание или возмущение - последнее, на что они будут обращать внимание. Скажите менеджменту Инеос, что они не включают могзи, а не мне, но это же будет звучать абсурдно.))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 января

Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Heinrich Haussler (Bahrain McLaren)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

26 января

Dylan Sunderland (NTT Pro Cycling)

27 января

Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen - Baloise)

Samuel Brand (Team Novo Nordisk)

Aurelien Paret-Peintre (AG2R)

Felix Gall (Team Sunweb)

Jesper Schultz (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (88)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)