Велокоманда NTT лишилась титульного спонсора

Велокоманда NTT объявила об уходе титульного спонсора

Велокоманда Мирового тура NTT (бывшая Dimension Data) ищет нового титульного спонсора. Компания NTT объявила, что не будет продлять контракт, действие которого заканчивается в 2020 году.

Глава команды Дуглас Райдер (Douglas Ryder) проинформировал об этом всех членов велокоманды Мирового тура и членов континентальной команды NTT.

Сотрудничество с титульным спонсором продолжалось 6 лет. NTT – единственная африканская велокоманда Мирового тура. Благодаря совместной работе с благотворительным фондом Qhubeka Charity команда сыграла ключевую роль в приобретении 100 000 велосипедов для малоимущих общин Южой Африки.

34-летний южноафриканский велогонщик команды Джей Томсон в интервью Cyclingnews сказал:

«Конечно, всех шокировала эта новость. Мы такого не ожидали. В то же время мы должны поблагодарить NTT за годы поддержки команды (Dimension Data).

У нас всё ещё есть какая-то надежда, но всем придётся постараться найти что-то новое. Уже октябрь. Знаю, что Дуглас не прекратит поиски до самого конца. Команда – его детище, он вложил в неё всю жизнь.

Эта команда важна как стартовая площадка для наших африканских гонщиков, она даёт им надежду перейти на уровень Мирового тура. Для африканской команды приехать и выступать в Европе было мечтой. Я знаю Дугласа с 2005 года, когда выступал в его вспомогательной команде.

С фондом Qhubeka у нас было другое отношение к нашей работе. У нас в команде была цель. Люди теперь видят, как способны выступать гонщики из Африки. Робби Хантер, Дэрил Импи, Луис Мейнтьес.

Вклад Дугласа в африканский велоспорт невозможно перечеркнуть. Он открыл людям глаза на потенциал в Африке. То, что он сделал, было исключительным. Мне очень больно за него. Надеюсь, выход найдется, и команда сможет продолжить выступать. Но я понимаю, что сейчас трудный год.

Если спонсор появится сейчас, в последнюю минуту, он станет спасательным кругом для велоспорта Африки. Он спасёт не только нас, профессиональных велосипедистов, но и детей, получающих велосипеды благодаря Quebeka».