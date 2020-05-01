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Дуг Райдер и Бьярне Риис о будущем велоспорта и велокоманды NTT

Велокоманда NTT урезает зарплаты велогонщикам и персоналу

 

 

 

 

  Генеральный менеджер команды NTT Дуг Райдер и менеджер команды Бьярне Риис на международной видео-конференции объявили, что ради выживания команды  сокращены зарплаты велогонщиков и персонала. Контракт с титульным спонсором команды, компанией NTT, заканчивается в конце 2020 года, что добавляет неопределённости.   

 

 

  Дуг Райдер: «Мы урегулировали вопрос о зарплате с гонщиками и персоналом, чтобы   в долгосрочной перспективе постараться сделать положение велокоманды более устойчивым. Для нас этот год – решающий. Сейчас очень сложный период для проведения переговоров со спонсорами. 

 

  Для многих команд, включая нас, критически важно, чтобы в этом году вернулись велогонки, и чтобы они проходили в безопасной среде. Нам повезло, что нас поддерживают потрясающие партнёры.

 

  Команды разные, но нет спонсора, который бы выплатил полный бюджет 1 января. Факт, что мы не выступаем, означает, что команды теряют деньги. Выступление на весенних классиках и Джиро д’Италия приносили вознаграждение, которое компенсировало расходы на содержание команды.

 

  Некоторые спонсоры задерживают выплаты до тех пор, пока снова не начнутся гонки. Это очень сложный пазл для каждой команды. Самая важная часть – зарплаты и люди. Мы стараемся разрешить эту проблему наилучшим образом».

 

  Бьярне Риис: «Выживет ли велоспорт? Может получиться так, что велоспорту придётся сделать шаг назад, чтобы потом снова начать двигаться вперёд. Возможно, некоторые команды закроются, возможно, появятся новые. Мы изо всех сил стараемся сохранить наше будущее.

 

  Я не согласен с Дэйвом Брэйлсфордом, который на прошлой неделе сказал, что они будут решать, безопасно ли выступать (на Тур де Франс) или нет. Не ему это решать. Это дело правительств и организаторов. Я очень хорошо знаю Кристиана Прюдомма. Он не начнёт Тур, если не будет безопасно.

 

  В велоспорте все должны работать сообща. Нам надо поступать так, как лучше для велоспорта, а не для себя. Поэтому я недоволен тем, что сказал Брэйлсфорд. Его высказывание эгоистично. Сейчас не о себе надо думать, а в целом о велоспорте.

 

  Если мы хотим 100% безопасности, тогда, возможно, надо сидеть дома ещё два или три года. Не могу представить, что UCI позволит проводить гонки, если это будет небезопасно.

 

  Думаю, мы многому научились на Париж-Ницце, где чувствовали себя в безопасности. Так что гонку провести возможно. Но не мне и не тебе это решать, слово за экспертами.

 

  Велоспорт должен жить, но при правильных условиях. Если гонки пройдёт за закрытыми дверями, нам придётся это принять. Хотя мы надеемся, что зрители будут, они – важная часть гонки.

 

  Самое важное сейчас – готовность стартовать во всеоружии, дав полный газ. Я знаю, что мы будем готовы, мы уже готовы. Выступать будет трудно, сложно с точки зрения логистики.  Каждому придётся засучить рукава, и тогда всё будет в порядке. Мы должны справиться. Понятно, что завтра ситуация может совершенно измениться, но мы снова будем адаптироваться к ней.

 

  Всё, что нам остаётся, быть сильными и готовыми. Можно плакать, не зная, что делать дальше. Но можно и по-другому использовать ситуацию – подойти творчески и с умом. Надеюсь, мы сможем это сделать как команда.

 

  Возможно, это шанс улучшить ситуацию в велоспорте.

 

  Всем заинтересованным лицам – командам, организаторам гонок и гонщиками, необходимо собраться и поговорить, стать единомышленниками. Прежде этого никогда не видел, потому что всегда шла борьба. Но нам надо посоветоваться. Надеюсь, мы скоро снова начнём выступать в гонках, и в будущем появятся лидеры».

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Теги к статье: NTT Бьярне Риис Дуг Райдер

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Комментарии

  • Адриен
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Адриен-Фото
    Чтобы другие не перехватили.
  • paindoc
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    paindoc-Фото
    Не рано? 17 лет всё-таки
  • EL-Fenomeno
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, елси брать Испанию, Италия и Францию, то больше всех пострадают именно испанцы. Без классик, один ГТ и то урезанный. За Бельгию и Нидерланды пожалуй отдельный тема разговор нужен.

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

    Объявить - не значит провести. В январе, даже в начале февраля, мы все думали, как же хорошо: ПН + ТА, потом любимые всеми весенние однодневные классики, ну а в мае уже и Джиро на подходе. А тут бац - ВИРУСня на горизонте и тащит за собой тащит КАРАНТИН и орёт: "А меня вы то забыли спросить? Ну я вам то устрою, целый год помнить будете!"

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020 сокращена ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги идут на все жертвы только бы "спасти" свой ГТ.
    А неплохо так первый же этап и ФИНИШная горка на 7км.+ со средним градиентом в 6%+

    Нидерланды негодуют, но как и Венгрия с/на Джиро имеют теперь "козырное" право на "Большой старт" в будущем.

  • paziz
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    paziz-Фото
    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут
  • SportSpirit
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Преинтереснейший персонаж, ага )
  • Shalam s Urala
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

  • Адриен
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Адриен-Фото
    Всё правильно. Только - на мой взгляд - ВОЗ то не при чём. Помните - "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад !". Это я об ОБЩЕСТВЕ в целом. Повторюсь - в 1968 году во время пандемии гонконгского гриппа такой реакции , такой паники НЕ БЫЛО. А почему ? Тогда общество состояло из ОТДЕЛЬНЫХ, самостоятельных граждан. А сейчас сработал ЭФФЕКТ ТОЛПЫ. Ведь современные средства коммуникации превратили общество в толпу - все вроде бы физически по домам, по рабочим местам, но СЕТЬ ставит всех рядом - плечом к плечу, информация и дезинформация разлетаются мгновенно. И получается толпа, рой с общим настроем, с общими испугами,поведением, управляемый и направляемый... И это не чей-то там заговор или спецоперация. Просто иначе уже быть не может.Такой закон. Толпы...
  • Адриен
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Адриен-Фото

    По большому счету, все эти объявления о сроках возвращения к нормальной жизни следует делать только тогда, когда ученые, специалисты ДО КОНЦА выяснят природу этой заразы ,  её свойства и особенности. Еще не известно - сезонная она или нет. Или - какое время держится иммунитет у переболевших. Или - какое влияние оказывает вирус на организм в долгосрочной перспективе. Одни вопросы... Но планирование создает видимость деятельности, НАДЕЖДУ. А без неё, как известно, вообще кранты... Поэтому - пусть UCI резвится, рассматривает и пересматривает календарь , а чем и КОГДА всё это завершится - ???

  • Sezar
    UCI отложил объявление пересмо ... (6)
    Sezar-Фото

    Мда, устроить всеобщий паралич не то же самое, что из него вылезти. Дурное дело всегда нехитрое. Надеюсь однажды в отношении ВОЗ и близких к ним фигурантов будет проведено расследование на предмет того чем руководствовались, каких "результатов" достигли и т п. Мне даже интересно под какими предлогами они будут запрещать соревнования и в 2021 году. Насколько долго им будут прощать все косяки и как далеко в этом они смогут зайти.

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