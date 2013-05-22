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Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона

Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона

 

 

  Российская велокоманда Gazprom-RusVelo с нетерпением ждет возобновления сезона на многодневке «Вуэльта Бургоса» 28.07-01.08. Подготовка к предстоящим стартам проходила на трехнедельном тренировочном сборе в Ливиньо.

 

 

Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона

 

  «Вуэльта Бургоса» будет первой велогонкой UCI ProSeries после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Гонщик команды Gazprom-RusVelo Николай Черкасов поделился своими ожиданиями о возобновлении сезона: "Очень жду предстоящих гонок! Это был действительно очень долгий период без соревнований, но я считаю, что эти месяцы даже пошли мне на пользу. В июле мы с командой провели три недели на тренировочном сборе в Ливиньо, где отлично потренировались, проделали большой объем работы, теперь настраиваемся на «Вуэльту Бургоса»".

 

Состав: Марко Канола, Дамиано Чима, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Симоне Веласко.

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom-RusVelo Вуэльта Бургоса многодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 22.05.2013

    бургос по составу команд хорошо выглядит, уже так соскучился по велоспорту, 4 дня осталось. 

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Комментарии

  • Ice
    Тренер Эгана Берналя о его под ... (2)
    Ice-Фото

    Правильно сказал, что в этом сезоне выстрелить могут те, от кого не ожидали. Тем интереснее для нас, болельщиков)))

  • velodoctor
    Команда Gazprom-RusVelo готова ... (1)
    velodoctor-Фото

    бургос по составу команд хорошо выглядит, уже так соскучился по велоспорту, 4 дня осталось. 

  • levonardo
    Sibiu Cycling Tour-2020. Этап ... (1)
    levonardo-Фото

    Ребеллин конечно герой)

  • Astanaforever
    Тренер Эгана Берналя о его под ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ажиотаж вокруг Берналя как единоличного претендента выйдет боком ему и команде. Роглич, Погачар, Кинтана не дремлют. Сожрут малого.
  • Dmitry55
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: Meilleur
    Цитата: Earl57
    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

    Дискуссия о серийных победах в ГТ и гонщиках, что предопределят следующее поколение поколение суперзвезд. Серийные победители ГТ всегда были отличными раздельщиками. Из узкопрофильных гонщиков выигравших более одного ГТ за 15 лет только Кинтана.
    А если смотреть только Тур де Франс, то тут для второй победы нужны горы и разделка. Эпоха Фрума уходит, пока не видно замены. Роглич , Дюмулин вот и все претенденты. Томас свое уже получил. Тибо только горы. Если только Берналь как Конта разделку начнет ездить, но пока тоже не похоже. Будем ждать нового Фруминатора.
  • SportSpirit
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (10)
    SportSpirit-Фото
    Абсолютно согласна с тем, что вы выделили в первой строчке. Примеры на антитезе к последующему рассуждению - Киттель и Кэвендиш.

    Бетанкура также можно брать как яркий типаж в рассуждениях о том, что первично талант или самодисциплина. Когда спортсмен поступает профессионально (я бы даже сказала, как осознанная личность), мы видим в медиа не желтые новости, а официальные правильные релизы команды.
  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Earl57-Фото

    Кэдал Эванс как раздельщик был лучше Нибали. И узкопрофильным специалистом он не был. Однако у него только один ГТ, а у Нибали четыре.
    Ричи Порт в разы лучше Кинтаны в разделке. Однако у него нет ни одного ГТ. Почему?

    И что самое интересное, при многочисленных победах на недельных гонках, у Ричи нет ни одного этапа какого-либо ГТ. Ну совсем нет. При том что горы у него не хуже разделки.

  • Meilleur
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

    Дискуссия о серийных победах в ГТ и гонщиках, что предопределят следующее поколение поколение суперзвезд. Серийные победители ГТ всегда были отличными раздельщиками. Из узкопрофильных гонщиков выигравших более одного ГТ за 15 лет только Кинтана.

  • raspik
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (7)
    raspik-Фото

    Ужасно дорого. Нам требуется 100 тысяч долларов

    недельная зарплата футболиста не самого высоко уровня:)

  • Sezar
    Альберто Контадор о переходе К ... (26)
    Sezar-Фото

    Есть ощущение, что Берналь подойдет к гонке в хорошей форме, лучшей чем в 2019. Большинство топов - наоборот. На финише разделки-хорошая гора, что даст ему возможность многое отыграть. Это плюсы. Минусы - маршрут не совсем его, длинные высокие финишные горы только на 1 этапе. И эти разговоры, что типа 1-1,5 минут преимущества до разделки хватит для победы- слишком оптимистичны. 

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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