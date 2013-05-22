Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона

Цитата: Meilleur

Цитата: Earl57

Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?



Дискуссия о серийных победах в ГТ и гонщиках, что предопределят следующее поколение поколение суперзвезд. Серийные победители ГТ всегда были отличными раздельщиками. Из узкопрофильных гонщиков выигравших более одного ГТ за 15 лет только Кинтана.