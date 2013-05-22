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- Дата:
- Сегодня, 17:29
Команда Gazprom-RusVelo готова к рестарту сезона
Российская велокоманда Gazprom-RusVelo с нетерпением ждет возобновления сезона на многодневке «Вуэльта Бургоса» 28.07-01.08. Подготовка к предстоящим стартам проходила на трехнедельном тренировочном сборе в Ливиньо.
«Вуэльта Бургоса» будет первой велогонкой UCI ProSeries после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Гонщик команды Gazprom-RusVelo Николай Черкасов поделился своими ожиданиями о возобновлении сезона: "Очень жду предстоящих гонок! Это был действительно очень долгий период без соревнований, но я считаю, что эти месяцы даже пошли мне на пользу. В июле мы с командой провели три недели на тренировочном сборе в Ливиньо, где отлично потренировались, проделали большой объем работы, теперь настраиваемся на «Вуэльту Бургоса»".
Состав: Марко Канола, Дамиано Чима, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Симоне Веласко.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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