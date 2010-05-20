Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

Цитата: Astanaforever

Есть команды созидатели, а есть команды разрушители личностей. Так вот такая команда разрушитель и есть ОАЭ. жирные контракты, комфорты шейхов и непонимание концепции в велоспорте. Для шейхов команда просто игрушка. Их амбиции, тщеславие, показушность как их бугатти виерон...хзолотой ролс ройс.Поиграются ,надоест, бросят на произвол судьбы. Приходят гонцы на пике славы, уходят в забвении.Примеры? Пжст.Дэн, Фабио...тот же Алекс. Уйдет никем, забытым. Попомните.

Опять двадцать пять, ух уж эта зависть к чужим деньгам.....