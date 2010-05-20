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Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

 



  Десятого января в итальянском городе Лонато-дель-Гарда состоялась презентация российской профессиональной команды Gazprom-RusVelo. На мероприятии были представлены гонщики команды, состав спортивных директоров и технические партнеры на сезон 2020.

 

Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

 



  В этом сезоне гонщики команды будут выступать в спортивной форме итальянской компании Biemme, которая специализируется на производстве технологичной спортивной одежды. В свободное время гонщики будут носить комфортную одежду итальянского бренда Acerbis, пополнившего список технических спонсоров команды в этом сезоне.

 

Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

 



  Спортивные директора команды на сезон 2020 года: Микеле Девоти, Дмитрий Конышев, Алексей Марков, Денис Меньшов, Евгений Петров, Евгений Попов, Александр Серов.  

  Состав гонщиков: Игорь Боев, Симоне Веласко, Марко Канола, Артем Ныч, Дамиано Чима, Имерио Чима, Владислав Куликов, Степан Курьянов, Антон Кузьмин, Вячеслав Кузнецов, Денис Некрасов, Петр Рикунов, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Дмитрий Страхов, Кристиан Скарони, Николай Черкасов, Сергей Чернецкий, Евгений Шалунов.

 

Новый сезон, новый этап в истории Gazprom-RusVelo

 


  Генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин поделился своими ожиданиями: "Состав гонщиков и тренерский штаб команды вселяет в нас уверенность в предстоящем сезоне, каждый заслуженно находится на своем месте. Сегодня команда отправилась на заключительный тренировочный сбор в Испанию, где в течение следующих двадцати дней будет завершать подготовку к старту сезона, который начнется для нас уже 30 января с гонки Trofeo Felanitx".

  "Презентация команды — это всегда отличная возможность собрать всех спонсоров, партнеров и друзей команды. Мы благодарны нашим техническим партнерам и титульному спонсору команды, компании "Газпром", и мы с нетерпением ждем старта сезона 2020".

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom-RusVelo

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  1. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 20.05.2010

    Впечатляют имена тренеров, а состав непонятный. 

  2. Имя: Юрий

    diveman

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 19.11.2010

    Прикольно. Конышев и эту конюшню развалит.

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Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • diveman
    Новый сезон, новый этап в исто ... (2)
    diveman-Фото

    Прикольно. Конышев и эту конюшню развалит.

  • error
    Новый сезон, новый этап в исто ... (2)
    error-Фото

    Впечатляют имена тренеров, а состав непонятный. 

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    rude_rider-Фото

    ох чувствую молодежь по всем фронтам дадут "старичкам" прикурить и в классиках и в ГТ и на ОИ с ЧМ

    тем интереснее

  • Remz
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (39)
    Remz-Фото
    Классная Джиро предстоит, горнякам есть где разгуляться и универсалам маршрут очень подходит. Получится горняки будут в горах зарабатывать минуты, а в разделках универсалы будут отыгрывать???? как раз для зрителей классная гонка получится. Так что горнякам придётся хороший задел делать перед раздельщиками, думаю минут 5 будет достаточно))) Претендентов должно быть много в этом году, маршрут подходит многим гонщикам, Дюмулен и Роглич в одной команде едут, вот уже будет заруба с подводными камнями... Чтоб Йейтсу выйграть необходимо хороший задел в горах сделать чтоб в разделке не проиграть, тоже интрига будет. Ну а чистым горнякам как Барде, только горы помогут... Ну и чудеса)) Джиро всегда интересно смотреть, они маршрут делают разнообразным и всегда получается захватывающая гонка. Форца Джиро!!! ????????? Главное чтоб погода не мешала, как на ТДФ прошлого года!!
  • Ice
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Ice-Фото

    Перед чемпионатом мира я был уверен, что Ремко не затеряется, так и получилось. Но на олимпийские игры не вижу его в фаворитах ни в групповой гонке, ни в разделке. И там, и там будет по несколько убер-топов и если они будут при ноге, то шансы малы. Все-таки к этим стартам все фавориты подводят себя как можно лучше, там уже не будет недооценки соперников, экономии сил перед другими стартами. Все будут выкладываться. Хотя... Трасса длинная, колеса круглые - все может произойти. Если он продолжит прогрессировать такими же темпами, то точно поднакидает сюрпризов в сезоне.

  • Student
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Есть команды созидатели, а есть команды разрушители личностей. Так вот такая команда разрушитель и есть ОАЭ. жирные контракты, комфорты шейхов и непонимание концепции в велоспорте. Для шейхов команда просто игрушка. Их амбиции, тщеславие, показушность как их бугатти виерон...хзолотой ролс ройс.Поиграются ,надоест, бросят на произвол судьбы. Приходят гонцы на пике славы, уходят в забвении.Примеры? Пжст.Дэн, Фабио...тот же Алекс. Уйдет никем, забытым. Попомните.
    Опять двадцать пять, ух уж эта зависть к чужим деньгам.....
  • Student
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Эйнер Рубио еще есть.
    Но я лично за Хуаном Альбой хочу понаблюдать. Раздельщик он конечно никакой, генеральщиком никогда не будет. Но вот на горных этапах на него интересно повнимательнее посмотреть.
    Господи, да сколько их там на подходе, что за нацпроект))))
  • Earl57
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Earl57-Фото
    Эйнер Рубио еще есть.
    Но я лично за Хуаном Альбой хочу понаблюдать. Раздельщик он конечно никакой, генеральщиком никогда не будет. Но вот на горных этапах на него интересно повнимательнее посмотреть.
  • RVL
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    RVL-Фото
    Вам пока везет)
    С возрастом вес контролировать сложнее-факт.
    Деннис вон бокал пива без набора веса выпить не может и плитку шоколада сЪесть. Кристоф похоже из этой же серии. Парень уплотняется быстро.
  • Earl57
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    Earl57-Фото
    Рууду всего 21 год, 54-й номер в рейтинге. Откуда у него большим деньгам взяться то?
    А двоеборье вообще один из самых бедных видов спорта, еще беднее велоспорта. Кроме Норвегии, Австрии и Германии практически нигде не развивается.

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Mulu Kinfe Hailemichael (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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