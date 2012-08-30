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Майкл Сторер отправлен домой из тренировочного лагеря велокоманды Sunweb

Майкл Сторер нарушил правила и покинул тренировочный сбор команды Sunweb  

 

 

Майкл Сторер отправлен домой из тренировочного лагеря велокоманды Sunweb  23-летний австралийский велогонщик велокоманды Sunweb Майкл Сторер (Michael Storer) был отправлен домой с тренировочного сбора, который проходит в Австрии, на горнолыжном курорте Кютай (Kühtai).

 

  Из-за пандемии коронавируса команда ввела строгие правила, в том числе запрет покидать отель. Но, несмотря на это, Сторер ушёл из отеля за покупками.

 

  Пресс-секретарь команды Sunweb в интервью Wielerflits сказал: «В нашем тренировочном лагере мы ввели очень строгие меры безопасности. Мы хотим свести к минимуму общение с внешним миром, чтобы уменьшить риск инфицирования».

 

  Гонщики команды в тренировочном лагере разделены на группы, включающие и персонал. Группам не позволяется контактировать ни во время переездов, ни во время работы в лагере.

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Теги к статье: Майкл Сторер Michael Storer Sunweb

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 18:17 | Регистрация: 17.07.2014

    Поступок достойный профессионала. Мда уж.

  2. Camel

    Вчера, 18:59 | Регистрация: 29.01.2017

    Интересно, а если бы это был Мэтьюс, санкции были бы такими же? blum

  3. RVL

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 30.08.2012

    Послали сгонять за пивком....

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Вдруг захотелось!!!
    Это нормально в его возрасте.
    Парень просто еще не готов
    пожертвовать своими детско-юношескими хотениями ) 
      

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