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Хуан-Хосе Лобато, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн временно отстранены командой LottoNL-Jumbo

Команда LottoNL-Jumbo временно отстранила от работы гонщиков Хуана-Хосе Лобато, Антвана Толхука и Паскаля Энкхорна

 

 

Хуан-Хосе Лобато, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн временно отстранены командой LottoNL-Jumbo  Команда LottoNL-Jumbo заявила об исключении из команды «на неопределённый срок» трёх велогонщиков – Хуана-Хосе Лобато (Juan-Jose Lobato), Антвана Толхука (Antwan Tolhoek) и Паскаля Энкхорна (Pascal Eenkhoorn). Гонщики находились в тренировочном лагере в Жироне, и у них были обнаружены лекарственные препараты – снотворное – не относящиеся к запрещённым препаратам, но не предписанные медиками команды.

 

  В пресс-релизе LottoNL-Jumbo говорится: «Хуан-Хосе Лобато, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн сняты с тренировочного сбора, проходящего в  Жироне, по дисциплинарным причинам. Эти три гонщика владели или использовали снотворные препараты (не относящиеся к допингу), которые не были предоставлены им командой и не используются в команде. Это серьёзное нарушение правил велокоманды.

 

  Из-за их недопустимого поведения руководство команды исключило гонщиков на неопределённый срок. В команде было проведено собрание, где присутствовали все гонщики и персонал, в том числе и эти три гонщика. Поступок этих гонщиков противоречит основным ценностям команды, и команда никак не связана с их поведением».

 

По материалам пресс-релиза команды LottoNL-Jumbo

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo

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  1. Rokka

    Сегодня, 20:39 | Регистрация: 23.01.2016

    Что за дела такие творятся. Видимо тема препаратов будет актуальна весь следующий сезон, раз пошла такая пьянка

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 17.05.2015

    Вот интересно, а КАК обнаружили ? Что, обыски в номерах проводят, так сказать  "шмон"?.. Препарат НЕ допинг, но на всякий случай отстранили и быстренько ОТЧИТАЛИСЬ. Примечательно напоминание о "ценностях команды". Это какие ? Принимать по четко разработанной и согласованной схеме ? Действительно, правило на вес золота, вон Фрум наверняка проявил самодеятельность. Теперь хлопот необерешься.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
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5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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