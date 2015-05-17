Хуан-Хосе Лобато, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн временно отстранены командой LottoNL-Jumbo

Команда LottoNL-Jumbo временно отстранила от работы гонщиков Хуана-Хосе Лобато, Антвана Толхука и Паскаля Энкхорна

Команда LottoNL-Jumbo заявила об исключении из команды «на неопределённый срок» трёх велогонщиков – Хуана-Хосе Лобато (Juan-Jose Lobato), Антвана Толхука (Antwan Tolhoek) и Паскаля Энкхорна (Pascal Eenkhoorn). Гонщики находились в тренировочном лагере в Жироне, и у них были обнаружены лекарственные препараты – снотворное – не относящиеся к запрещённым препаратам, но не предписанные медиками команды.

В пресс-релизе LottoNL-Jumbo говорится: «Хуан-Хосе Лобато, Антван Толхук и Паскаль Энкхорн сняты с тренировочного сбора, проходящего в Жироне, по дисциплинарным причинам. Эти три гонщика владели или использовали снотворные препараты (не относящиеся к допингу), которые не были предоставлены им командой и не используются в команде. Это серьёзное нарушение правил велокоманды.

Из-за их недопустимого поведения руководство команды исключило гонщиков на неопределённый срок. В команде было проведено собрание, где присутствовали все гонщики и персонал, в том числе и эти три гонщика. Поступок этих гонщиков противоречит основным ценностям команды, и команда никак не связана с их поведением».

По материалам пресс-релиза команды LottoNL-Jumbo