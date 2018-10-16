Ян Бакелантс и Асбьорн Краг Андерсен – новые гонщики команды Sunweb

Ян Бакелантс и Асбьорн Краг Андерсен подписали контракты с командой Sunweb

32-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants) и 26-летний датский гонщик Асбьорн Краг Андерсен (Asbjørn Kragh Andersen) будут выступать в команде Sunweb с 2019 года.

Ян Бакелантс подписал контракт на 2019 год, последние четыре года он выступал в команде AG2R La Mondiale. В списке достижений Бакелантса 6 побед, в том числе на этапе Тур де Франс-2013, Критериума Дофине-2014, на классиках Джиро делл’Эмилия и Джиро дель Пьемонте в 2015. За десять лет карьеры Бакелантс принял участие в 12 Гран-турах, все их проехал до конца.

Ян Бакелантс: «Я очень рад присоединиться к команде Sunweb. После переговоров, которые прошли ещё в начале 2018 года, мне стало ясно, что в этой команде используют научные достижения, чтобы увеличить потенциал гонщиков. Для меня это новый вызов, шанс, за который я ухватился обеими руками после сезона, который для меня стал сложным из-за прошлогоднего падения на Ломбардии-2017. Для меня команда Sunweb - новый старт карьеры».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Ян, как разносторонний гонщик, принесёт в команду огромный опыт. Мы считаем, что он усилит наш состав, так как на протяжении всего сезона стабильно выступает на высоком уровне. Он также сможет делиться опытом с молодыми гонщиками. Его умение работать на команду для нас чрезвычайно ценно. Он сможет оказать поддержку на холмистых классиках и Гран-турах, а также сам будет выступать в качестве капитана в гонках».

26-летний Асбьорн Краг Андерсен в Sunweb присоединится к своему младшему брату Сёрену. Последние два года Асбьорн выступал на континентальном уровне. За свою карьеру он одержал две победы – на этапах Тура Фьордов и в гонке Szlakiem Grodòw Piastowskich. В этом сезоне Асбьорн Краг Андерсен стал победителем гонки Tour du Loir et Cher E Provost.

Асбьорн Краг Андерсен: «С нетерпением жду дебюта в команде Мирового уровня. Мне нравится, как работает команда, думаю, что впишусь в неё. Мне нравятся весенние классики, а также короткие крутые подъёмы. Я могу хорошо спринтовать и развозить. Надеюсь, что буду полезен команде».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы какое-то время наблюдали за Асбьёрном, и рады приветствовать его в команде. Он поможет нам на классиках, будет важен в спринтерском поезде. Мы нацелены развивать в нём эти качества, чтобы он мог достичь высокого уровня. Он готов работать на команду, и, конечно, сделает нас сильнее».