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Ян Бакелантс и Асбьорн Краг Андерсен – новые гонщики команды Sunweb

Ян Бакелантс и Асбьорн Краг Андерсен подписали контракты с командой Sunweb

 

 

 

  32-летний бельгийский гонщик Ян Бакелантс (Jan Bakelants) и 26-летний датский гонщик Асбьорн Краг Андерсен (Asbjørn Kragh Andersen) будут выступать в команде Sunweb с 2019 года.

 

  Ян Бакелантс подписал контракт на 2019 год, последние четыре года он выступал в команде AG2R La Mondiale. В списке достижений Бакелантса 6 побед, в том числе на этапе Тур де Франс-2013, Критериума Дофине-2014, на классиках Джиро делл’Эмилия и Джиро дель Пьемонте в 2015. За десять лет карьеры Бакелантс принял участие в 12 Гран-турах, все их проехал до конца.

 

 

  Ян Бакелантс: «Я очень рад присоединиться к команде Sunweb. После переговоров, которые прошли ещё в начале 2018 года, мне стало ясно, что в этой команде используют научные достижения, чтобы увеличить потенциал гонщиков. Для меня это новый вызов, шанс, за который я ухватился обеими руками после сезона, который для меня стал сложным из-за прошлогоднего падения на Ломбардии-2017. Для меня команда Sunweb -  новый старт карьеры».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Ян, как разносторонний гонщик, принесёт в команду огромный опыт. Мы считаем, что он усилит наш состав, так как на протяжении всего сезона стабильно выступает на высоком уровне. Он также сможет делиться опытом с молодыми гонщиками. Его умение работать на команду для нас чрезвычайно ценно. Он сможет оказать поддержку на холмистых классиках и Гран-турах, а также сам будет выступать в качестве капитана в гонках».

 

 

  26-летний Асбьорн Краг Андерсен в Sunweb присоединится к своему младшему брату Сёрену. Последние два года Асбьорн выступал на континентальном уровне. За свою карьеру он одержал две победы – на этапах Тура Фьордов и в гонке Szlakiem Grodòw Piastowskich. В этом сезоне Асбьорн Краг Андерсен стал победителем гонки Tour du Loir et Cher E Provost.

 

  Асбьорн Краг Андерсен: «С нетерпением жду дебюта в команде Мирового уровня. Мне нравится, как работает команда, думаю, что впишусь в неё. Мне нравятся весенние  классики, а также короткие крутые подъёмы. Я могу хорошо спринтовать и развозить. Надеюсь, что буду полезен команде».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы какое-то время наблюдали за Асбьёрном, и рады приветствовать его в команде. Он поможет нам на классиках, будет важен в спринтерском поезде. Мы нацелены развивать в нём эти качества, чтобы он мог достичь высокого уровня. Он готов работать на команду, и, конечно, сделает нас сильнее».

 

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Теги к статье: Ян Бакелантс Асбьорн Краг Андерсен Sunweb

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Комментарии

  • Адриен
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (6)
    Адриен-Фото

    Не, не, не ... Одно дело - неудовлетворенность предоставленными возможностями, ролью в команде. Или неудовлетворенность руководства результатами гонщика. Или неудовлетворенность зарплатой. А тут  - "Я старался адаптироваться к СТИЛЮ работы команды Sunweb, но у меня не получилось." ЧТО ЗА СТИЛЬ ТАКОЙ ? Я понимаю, что вопрос риторический, но может быть кто-то из знатоков в курсе или догадывается -  в чем отличие СТИЛЕЙ тех или иных команд ?

  • YuraHist
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (2)
    YuraHist-Фото
    Интересно, может и какую-нибудь команду протянет на гонку мирового тура
  • Крайний
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (2)
    Крайний-Фото

    Ух ты! Вот это новость! Я на это посмотрю обязательно.

  • Starch27
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (6)
    Starch27-Фото

    Видимо не предоставили лидерскую роль на некоторых гонках или в недостаточной степени делали акцент на возможности добиться результат для Тёнса.

  • 0x5F375A86
    Эквадорский гонщик Джонатан На ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    У квикстеп финансовые трудности, поэтому они не могут удержать даже тех гонщиков, с которыми есть контракт. А рекрутеры скай без проблем берут в команду универсалов с хорошей разделкой.
  • Серафим
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (6)
    Серафим-Фото

     "Расхождения во взглядах" означают просто одно, очевидно. Не потянул, и все тут.

    - " В следующем году потяну"

    - " Да ни фига не потянешь, давай разойдемся".

  • levonardo
    Эквадорский гонщик Джонатан На ... (3)
    levonardo-Фото

    Что то я не понял, Карапаз вроде тоже из Эквадора и за Мувиков с 17 года гоняет, нет?

  • rude_rider
    Эквадорский гонщик Джонатан На ... (3)
    rude_rider-Фото

    как так можно..заключить контракт с одной командой..после свалить в другую

  • Адриен
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (6)
    Адриен-Фото

    Ничего конкретного - не устроил "стиль" Sunweb*а , взгляды сильно различаются... Какой стиль, какие взгляды ? Чего нет, что есть в других командах в отличии от Sunweb*а ?

  • Astanaforever
    Эдвард Тёнс досрочно расторг к ... (6)
    Astanaforever-Фото
    В Русвело)))

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