Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

Физическое состояние велогонщиков Deceuninck-Quick Step протестируют перед тренировочным сбором

Велокоманда Deceuninck-Quick Step решила протестировать физическое состояние велогонщиков команды перед началом тренировочного сбора в Валь ди Фасса, чтобы выработать программу подготовки после долгого перерыва в соревнованиях. Тесты проведут в Лёвене, в центре спортивной подготовки «Bakala Academy», где помимо прочего с помощью сканера Dexa будет оценен уровень мышечной массы тела и процент жира, а также проведён стресс-тест.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Если на первом тренировочныом сборе во фламандских Арденнах несколько недель назад тренировки гонщиков не были структурированы, в Валь ди Фасса всё будет по-другому.

Кун Пельгрим (Koen Pelgrim), тренер команды Deceuninck-Quick Step: «С июня тренировочная нагрузка гонщиков выросла. В апреле и мае мы в основном ставили целью поддержание базового физического уровня. Проверяли гонщиков, чтобы удостовериться, что они в порядке, но в то же время хотели, чтобы они не тратили слишком много сил. Нашей целью было предотвратить слишком ранний выход на пик формы. В Валь ди Фасса будем более тщательно готовиться к августу. Старты приближаются быстро! Каждый должен сразу быть на хорошем уровне. Есть несколько исключений, но для большинства уже первые гонки будут важной целью.

Сейчас нет столько времени на подготовку, как было бы при нормальном течение сезона зимой при подготовке к мартовским и апрельским гонкам. Мы должны быть уверены, что наши гонщики не окажутся в невыгодном положении при возобновлении стартов. Для большинства проблем не будет, но, возможно, возникнут трудности у тех, кто сидел дома во время изоляции. Они откатились назад в подготовке, удерживая форму только на станке. Им надо будет догонять, но до стартов они должны успеть.

Пассо Сан Пеллегрино, Валь ди Фасса – отличная база для разных тренировочных сессий. Там можно найти много различных маршрутов. Конечно, это и горы, но наш отель находится в долине, у подножия, где можно будет поработать со спринтерами, потренировать развоз или организовать сессии на разделочных велосипедах. У нас будет и преимущество высокогорного лагеря, и место, где можно проводить более интенсивную работу, которую нельзя делать на высоте.

В Валь ди Фасса гонщики будут работать в трёх разных группах, каждая из которых пойдёт по своей программе – отдельно горняки, спринтеры и развоз, и так далее. Мы также дадим возможность поработать специалистам разделки. На такой высоте надо внимательно следить за нагрузкой во время тренировок.

Например, у Каспера (Асгрена) был сильный стимул провести три разведки классик, но в Валь ди Фасса мы не можем ему позволить проходить каждый подъём. Это не дало бы желаемого эффекта. Мы будем внимательно смотреть на нагрузки, структурировать сессии тренировок.

В “Bakala Academy” мы хотели проверить, насколько сильно можно нагружать наших гонщиков и понять, насколько они хорошо отдохнули. Мы также хотели оценить их состояние по сравнению с январём и февралём, когда они проходили такие же тесты. Можно ожидать, что сейчас они смогут выступать лучше, но надо подтвердить это тестами. Для команды важно, что тесты мы можем провести в “Bakala Academy”, где эксперты оценят наших гонщиков, особенно сейчас, когда впереди короткий, но насыщенный сезон».