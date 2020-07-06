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Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

Физическое состояние велогонщиков Deceuninck-Quick Step протестируют перед тренировочным сбором

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step решила протестировать физическое состояние велогонщиков команды перед началом тренировочного сбора в Валь ди Фасса, чтобы выработать программу подготовки после долгого перерыва в соревнованиях. Тесты проведут в Лёвене, в центре спортивной подготовки «Bakala Academy», где помимо прочего с помощью сканера Dexa будет оценен уровень мышечной массы тела и процент жира, а также проведён стресс-тест.

 

Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

 

Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

 

Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

 

Тренировочный сбор команды Deceuninck-Quick Step в Валь ди Фасса

 

 

  Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

 Если на первом тренировочныом сборе  во фламандских Арденнах несколько недель назад тренировки гонщиков не были структурированы, в Валь ди Фасса всё будет по-другому.

 

  Кун Пельгрим (Koen Pelgrim), тренер команды Deceuninck-Quick Step: «С июня тренировочная нагрузка гонщиков выросла. В апреле и мае мы в основном ставили целью поддержание базового физического уровня. Проверяли гонщиков, чтобы удостовериться, что они в порядке, но в то же время хотели, чтобы они не тратили слишком много сил. Нашей целью было предотвратить слишком ранний выход на пик формы. В Валь ди Фасса будем более тщательно готовиться к августу. Старты приближаются быстро! Каждый должен сразу быть на хорошем уровне. Есть несколько исключений, но для большинства уже первые гонки будут важной целью.

 

  Сейчас нет столько времени на подготовку, как было бы при нормальном течение сезона зимой при подготовке к мартовским и апрельским гонкам. Мы должны быть уверены, что наши гонщики не окажутся в невыгодном положении при возобновлении стартов. Для большинства проблем не будет, но, возможно, возникнут трудности у тех, кто сидел дома во время изоляции. Они откатились назад в подготовке, удерживая форму только на станке. Им надо будет догонять, но до стартов они должны успеть.

 

  Пассо Сан Пеллегрино, Валь ди Фасса – отличная база для разных тренировочных сессий. Там можно найти много различных маршрутов. Конечно, это и горы, но наш отель находится в долине, у подножия, где можно будет поработать со спринтерами, потренировать развоз или организовать сессии на разделочных велосипедах. У нас будет и преимущество высокогорного лагеря, и место, где можно проводить более интенсивную работу, которую нельзя делать на высоте.  

 

  В Валь ди Фасса гонщики будут работать в трёх разных группах, каждая из которых пойдёт по своей программе – отдельно горняки, спринтеры и развоз, и так далее. Мы также дадим возможность поработать специалистам разделки. На такой высоте надо внимательно следить за нагрузкой во время тренировок.

 

 Например, у Каспера (Асгрена) был сильный стимул провести три разведки классик, но в Валь ди Фасса мы не можем ему позволить проходить каждый подъём. Это не дало бы желаемого эффекта. Мы будем внимательно смотреть на нагрузки, структурировать сессии тренировок.

 

  В “Bakala Academy” мы хотели проверить, насколько сильно можно нагружать наших гонщиков и понять, насколько они хорошо отдохнули. Мы также хотели оценить их состояние по сравнению с январём и февралём, когда они проходили такие же тесты. Можно ожидать, что сейчас они смогут выступать лучше, но надо подтвердить это тестами. Для команды важно, что тесты мы можем провести в “Bakala Academy”, где эксперты оценят наших гонщиков, особенно сейчас, когда впереди короткий, но насыщенный сезон».

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Адриен
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (1)
    Адриен-Фото

    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...

  • rude_rider
    Флориан Сенешаль – победитель ... (1)
    rude_rider-Фото

    ну что этим продолжаем сезон или как?

  • Ice
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    Ну так это же не Саган так делает. А ровесник Ремко. Которому 20 лет. И он тоже может побеждать. На юниорском Рубэ. На андреровском Рубэ. На чемпионате мира. И не только на шоссе, но и в велокроссе и МТБ.
    И Ремко его не интересует. Он озвучил свою цель на ближайшие пару лет - догнать и перегнать Матье Ван дер Пула.

    А какая разница, кто именно так делает. Эвенпулу нужно совершенно другое. И пока его ровесник скачет козлом на велосипеде, Ремко в 18 лет становится чемпионом Бельгии, ЧМ в групповой и индивидуальной гонках. Юниор. А в 19 лет - чемпион Европы и 2-й на ЧМ. Зачем ему скакать на велосипеде?

    Ольга все правильно сказала ниже))) Пока один хвалит себя, за другим спонсоры толпами уже строятся, чувствуете разницу?)) Клопу не стать Вандерпулей хотя бы из-за того, что он при всем своем таланте ограничен шоссе, Матье уникум, и как бы разным Ремко не хотелось, им не стать легендой едва ли с начала карьеры)))

  • Ice
    Мори Вансевенан – новый велог ... (1)
    Ice-Фото

    Интересное приобретение для квиков. Многообещающий молодой горняк - немного не их профиль, как по мне)))

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    uran-Фото

    Эра "лилипутов" настает. Эвенепул Пидкок Погачар ниже среднестатистического, а в пелотоне самые амбициозные и перспективные. Эти ребята в гору будут сбрасывать всех, а на прямиках оставшихся горняков.

  • paindoc
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    paindoc-Фото
    а началось все с этого: Виктор Кампенартс пробует воздействие маски, сокращающей поступление кислорода
  • Серафим
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Серафим-Фото
    Хотелось бы уточнить - 7 зеленых маек у Сагана.
  • VeloVelo
    Трудности с возвращением в Евр ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапасу запретят выехать в Европу? )
    Очередная "журналистская бла-блатина".

    Все биги будут на ТДФ.

  • patar
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    patar-Фото
    Не совсем понимаю, чем Петя, так сильно отличается от победителей гран-туров? 5 раз в зелёной майке ТДФ - это ли не показатель?. Он просто за очки борется, а не за время. Да, к тому же, недавно публиковали новости о заработках гонцов в пелотоне. И, если я ничего не путаю, Саган оказался самым высокооплачиваемым гонщиком или больше всего за год заработал. Не помню точно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
    Не только пресса но и зрители, и пишущие форумчане))

    Ролик о иностранцах, англосаксах и выходцах из СССР ?????

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