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Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

Как живут велогонщики команды Deceuninck-Quick Step, когда сезон остановлен

 

 

  Велосипедный сезон поставлен на паузу с середины марта и не возобновится до августа. Но у велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step много дел: они тренируются, проводят время с семьёй, занимаются делами, не связанными с их профессией. Тем, кто живёт в Бельгии, повезло намного больше, чем их товарищам по команде, находящимся в Италии или Франции, потому что в Бельгии не запрещалось выезжать на тренировки.

 

  Фотограф Ваут Беел (Wout Beel) недавно получил разрешение заснять на фотокамеру моменты жизни гонщиков команды Deceuninck-Quick Step. Ваут Беел воспользовался этим шансом, чтобы показать велогонщиков с совершенно другой стороны и с новой перспективы.

 

  Фотографии, представленные в этом фото-эссе, Ваут Беел отбирал лично. На них показана жизнь Тима Деклерка (Tim Declercq), Дриса Девенинса (Dries Devenyns), Стейна Стеелса (Stijn Steels), Берта Ван Лерберга (Bert Van Lerberghe).

 

 

 

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Тим Деклерк с силой продавливает педали на роллерах во время виртуальной велогонки Digital Swiss 5, а друг и товарищ по команде Ив Лампарт поддерживает его по видео-чату. Сплочённость «Семьи волков» сильна даже во время изоляции.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Ремко Эвенепул на Мюре-Капельмюре. На этот раз Мюр пуст, вокруг полная тишина. Редкий кадр  - обычно каждый сантиметр этого участка на Мюре забит зрителями.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Питер Серри сразу после своей первой виртуальной гонки (Digital Swiss 5). Его взгляд говорит обо всём. «Не надо недооценивать роллеры! Это была одна из самых трудных гонок!», - сказал Питер Серри после. Он поставил целью попасть в половину лучших, финишировал сразу после Ремко Эвенепула, заняв 8-е место.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Для многих велогонщиков нынешняя ситуация означает, что они могут проводить дома гораздо больше времени, чем привыкли. На этом фото Стейн Стеелс работает на роллерах и одновременно приглядывает за своим малышом Виктором. Или же наоборот?

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Даже профессиональные велогонщики не проводят весь день на велосипеде. Берт Ван Лерберг доказывает, что он мастер на все руки. На этом фото он сваривает металлическую раму, чтобы сделать прочный стол.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Школы закрыты, велосезон остановлен. Ильо Кейссе использует это, чтобы как можно больше времени проводить с женой и детьми. Одна из его задач на день – помогать детям с домашними заданиями.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  Ив Лампарт чаще всего делит дни на две части. Утром выезжает на тренировки, в обед помогает родителям на ферме, когда это необходимо. Им не надо просить его помочь, потому что ему это в радость. После пары часов на полях он делает короткий перерыв, перекусывает фруктами, сидя на колесе трактора, и наслаждается видом: «Надо поддерживать силы, пока работа не сделана».

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

  После хорошей тренировки на маунтинбайке по лесам вокруг Кваремонта, где Дрис Девенинс живёт, есть время расслабиться. Нет ничего лучше, чем подкрепиться и послушать музыку!

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

Тим Деклерк после виртуальной велогонки Digital Swiss 5. Уставший, но довольный.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

 

Ремко Эвенепул с широкой улыбкой на лице на легендарном Мюре-Капельмюре.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

 

В такое время, как сейчас, очень важно держать дистанцию. Питер Серри охлаждается после напряжённой работы на роллерах.

 

Жизнь велогонщиков команды Deceuninck-Quick Step во время изоляции. Фоторепортаж

 

Человек за объективом  – Ваут Беел.

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©catharsis-productions.com - Photo credit: ©catharsis-productions.com

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

  • close2you
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Явно в море ходил, или служил в свое время ))

    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Ещё морские регионы используют такие выражения часто, "гуляем, брат с моря пришёл" ну и подобная тематика ))
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото

     А я всегда при названии Кольнаго вспоминаю СССРовские велосипеды у сборников. И не только сборников, пересесть на "Кольнаго" мечтал каждый состоявшийся спортсмен. Эстонцы, правда, на чем-то другом ездили, но тоже не ХВЗ.

      Пытались посадить в 80 сборную для престижа на воронцовские велики, но недолго мучалась старушка. Оранжевый Кольнаго Сухорученкова запал в память навсегда.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    VeloVelo-Фото

    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)

  • RVL
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото
    А что с Ару? Или с Погачаром ?....на данный момент...ну на Ремко верно ставят и на пару "Ванов"..Фрумм? ...ваши ставки на коэффы как аналитика
  • Camel
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Camel-Фото

    Размах, однако! На Ару тоже ставили чуть ли не "ва-банк". И чем кончилось?

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