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Компания Deceuninck выполнит свои обязательства в отношении команды Патрика Лефевра

Компания Deceuninck остаётся спонсором команды Deceuninck-Quick Step как планировалось

 

 

  Исполнительный директор компании – производителя окон и дверей Deceuninck Франсис Ван Ээкхаут (Francis Van Eeckhout) собирается выполнять обязательства спонсора и продолжит сотрудничество с командой Патрика Лефевра, как планировалось до 2021 года с возможным продлением, о сообщает издание Het Laatste Nieuws.

 

 

  Франсис Ван Ээкхаут: «Мы собираемся выполнять условия нашего трёхлетнего контракта. Надеюсь, что никакой другой вирус не нанесёт миру удар в 2021 году. Допускаю, что все будут ещё больше сходить с ума от Алафилиппа и Эвенепула.

 

Двигаясь вперёд, мы затем должны решать, должны ли мы продолжать? Текущая экономическая ситуация в экономике требует осторожности. Конечно, мы хотим компенсировать то, что потратили на спонсорство. Вопрос, будет ли это в 2022 году или позднее».

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck – Quick Step Патрик Лефевр в интервью HLN сказал: «Если не будет Тур де Франс, для многих команд наступят трудные времена. Некоторые команды просто не говорят всей правды о зарплатах, безработных и отпусках за свой счёт. Я стараюсь удержать всех, кто в команде, но у меня нет ничего в запасе. Если в августе гонок не будет, честно говоря, тогда больше ничего не знаю, даже думать об этом не хочу».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Адриен
    Глава спортивного маркетингово ... (3)
    Адриен-Фото

    Вообще, главный недостаток большого шоссейного велоспорта - нет ЕДИНОГО ХОЗЯИНА. Есть федерация, но она - контролер, арбитр, законодатель. Допустим , в той же Ф1 всё определяется т.н. Договором Согласия, который заключается между командами, владельцем Ф1 ( обладателем коммерческих прав) и федерацией. По нему БОЛЬШАЯ часть из полученного от чемпионата дохода - около 55 % - выдаётся командам-участницам в виде призового фонда. Доходы получают от национальных вещателей ТВ, от спонсоров, от автодромов - на самом деле статей немало... Конечно, то что команды получают в виде премиальных - не единственный источник средств, но очень существенный... Интересный подход у Фрая - мол, денег от ТВ немного - к чему делить ? А КУДА ЭТИ ДЕНЬГИ УХОДЯТ ? В федерацию и организаторам. А куда уходят средства от рекламы ? ТВ каналам и ... организаторам. А куда уходят деньги от АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ образований, по дорогам которых проходят гонки ? Федерации и организаторам... И список можно продолжить... И получается так - на шоссейном велоспорте наживаются многие, кроме - САМИХ велокоманд и велогонщиков.

  • Адриен
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    Адриен-Фото

    В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...

  • Sezar
    Министр спорта Франции допуска ... (1)
    Sezar-Фото

    Забавно, Вуэльту переносят на ноябрь, потому что Тур сдвигается. Потом Тур снова  двинут и другие Туры тоже завалятся. Может быть организаторам пора перестать смотреть в рот обнаглевшим от монополизма функционерам, решающим за всех что является для них приоритетом, а что нет? Ну проведите, млин, Тур де Франс в Америке, там скоро и эпидемия закончится и противоядие найдут и организуют. Или назначьте Вуэльту в августе или в старые сроки. Тогда до министра спорта сразу дойдет является ли спорт приоритетом или нет. Если этим ребятам дать волю, то все пойдет по сценарию ВОЗ с отменой всех массовых соревнований до конца 2021 г. Для начала. А то кабы чего не вышло. Потом будут указывать когда и чем можно дышать, а когда нет. И это озвучивает организация прогнозы и рекомендации которой не срабатывают.. мне вообще интересно, ее рекомендации основываются на доказательной базе? Учитывая реальную убийственную стоимость этих рекомендаций.

  • GTX
    Глава спортивного маркетингово ... (3)
    GTX-Фото
    Сам себе противоречит о телеправах
  • RVL
    Глава спортивного маркетингово ... (3)
    RVL-Фото

    Странное мнение. футбольные лиги , НХЛ, НБА, супербол какой, формула 1...и ТД и тп все работает на ТВ правах. Нет говорит...не сработает. И где то в конце вью говорит , мол орги гонок знают- аудитория жаждет гонок.

    Я жажду) да

  • RVL
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    RVL-Фото


    Понятно, что теперь не получится сделать дубль, принять участие в Тур де Франс, а потом в Джиро д’Италия. Потенциально можно проехать Тур, а потом Вуэльту, но то, как гонки построены на данный момент, это немыслимо. Это значит или бросить все силы на Тур, или разделить ресурсы и поставить какие-то цели на Джиро, или предпочесть Тур и Вуэльту.]

    Да, Дэйв, бывает и так...

  • RVL
    Предварительный календарь вело ... (6)
    RVL-Фото
    Такой календарь на 2 половину года, просто сказка для болельщиков
  • RVL
    Глава велокоманды Bora-hansgro ... (3)
    RVL-Фото

    Петя должен подтянуть свой Инстаграм, что бы спонсор был доволен и ЗП в команде не падала)

  • EL-Fenomeno
    Предварительный календарь вело ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF:
     

    1 августа — Страде Бьянке;

    8 августа — Милан-Сан-Ремо;

    Середина августа  — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов;  

    22-23 августа — национальные чемпионаты;

    29 августа – 20 сентября – Тур де Франс;

    20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии;

    30 сентября — Флеш Валлонь;

    4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж;

    3-25 октября — Джиро д’Италия;

    10 октября — Амстел Голд Рэйс;

    11 октября — Гент-Вевельгем;

    18 октября — Тур Фландрии;

    25 октября -  Париж-Рубэ;

    31 октября  — Ломбардия;

    1 ноября — старт Вуэльты Испании.

     

    Как говорили в одном фильме два героя "есть другая информация".

    А именно то, что сезон начнётся с 1 сентября, ну, т.е. с 29.08 ибо на эту дату запланированн старт ТдФ. А ещё то, что осенью состоятся только монументальные классики + 3 ГТ.

    Вот такой календарь я нарыл:

     - Milan-San Remo (30 августа) [но ещё под вопросом]
     - Tour de France (с 29 августа по 20 сентября)
     - European Cycling Championship: ЧЕ_2020 (с 9 по 13 сентября)
     - World Cycling Championships: ЧМ_2020 (с 20 по 27 сентября)
     - Giro d’Italia (с 3 по 25 октября)
     - Ronde van Vlaanderen: Фландрия (11 октября)
     - Paris-Roubaix (18 октября)
     - Vuelta a Espana (с 24 октября по 8 нобяря)
     - Giro di Lombardia (31 октября)
     - Liеge-Bastogne-Liеge (8 ноября) [но ещё под вопросом]

  • Joe
    Предварительный календарь вело ... (6)
    Joe-Фото

    Хочется верить, что все так и будет

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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