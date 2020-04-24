Компания Deceuninck выполнит свои обязательства в отношении команды Патрика Лефевра

Адриен

Глава спортивного маркетингово ... (3) Вообще, главный недостаток большого шоссейного велоспорта - нет ЕДИНОГО ХОЗЯИНА. Есть федерация, но она - контролер, арбитр, законодатель. Допустим , в той же Ф1 всё определяется т.н. Договором Согласия, который заключается между командами, владельцем Ф1 ( обладателем коммерческих прав) и федерацией. По нему БОЛЬШАЯ часть из полученного от чемпионата дохода - около 55 % - выдаётся командам-участницам в виде призового фонда. Доходы получают от национальных вещателей ТВ, от спонсоров, от автодромов - на самом деле статей немало... Конечно, то что команды получают в виде премиальных - не единственный источник средств, но очень существенный... Интересный подход у Фрая - мол, денег от ТВ немного - к чему делить ? А КУДА ЭТИ ДЕНЬГИ УХОДЯТ ? В федерацию и организаторам. А куда уходят средства от рекламы ? ТВ каналам и ... организаторам. А куда уходят деньги от АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ образований, по дорогам которых проходят гонки ? Федерации и организаторам... И список можно продолжить... И получается так - на шоссейном велоспорте наживаются многие, кроме - САМИХ велокоманд и велогонщиков.

Адриен

Глава команды Ineos призвал по ... (2) В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...

Sezar

Министр спорта Франции допуска ... (1) Забавно, Вуэльту переносят на ноябрь, потому что Тур сдвигается. Потом Тур снова двинут и другие Туры тоже завалятся. Может быть организаторам пора перестать смотреть в рот обнаглевшим от монополизма функционерам, решающим за всех что является для них приоритетом, а что нет? Ну проведите, млин, Тур де Франс в Америке, там скоро и эпидемия закончится и противоядие найдут и организуют. Или назначьте Вуэльту в августе или в старые сроки. Тогда до министра спорта сразу дойдет является ли спорт приоритетом или нет. Если этим ребятам дать волю, то все пойдет по сценарию ВОЗ с отменой всех массовых соревнований до конца 2021 г. Для начала. А то кабы чего не вышло. Потом будут указывать когда и чем можно дышать, а когда нет. И это озвучивает организация прогнозы и рекомендации которой не срабатывают.. мне вообще интересно, ее рекомендации основываются на доказательной базе? Учитывая реальную убийственную стоимость этих рекомендаций.

GTX

Глава спортивного маркетингово ... (3) Сам себе противоречит о телеправах

RVL

Глава спортивного маркетингово ... (3) Странное мнение. футбольные лиги , НХЛ, НБА, супербол какой, формула 1...и ТД и тп все работает на ТВ правах. Нет говорит...не сработает. И где то в конце вью говорит , мол орги гонок знают- аудитория жаждет гонок. Я жажду) да

RVL

Глава команды Ineos призвал по ... (2)

Понятно, что теперь не получится сделать дубль, принять участие в Тур де Франс, а потом в Джиро д’Италия. Потенциально можно проехать Тур, а потом Вуэльту, но то, как гонки построены на данный момент, это немыслимо. Это значит или бросить все силы на Тур, или разделить ресурсы и поставить какие-то цели на Джиро, или предпочесть Тур и Вуэльту.] Да, Дэйв, бывает и так...

RVL

Предварительный календарь вело ... (6) Такой календарь на 2 половину года, просто сказка для болельщиков

RVL

Глава велокоманды Bora-hansgro ... (3) Петя должен подтянуть свой Инстаграм, что бы спонсор был доволен и ЗП в команде не падала)

EL-Fenomeno

Предварительный календарь вело ... (6) Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF :

1 августа — Страде Бьянке; 8 августа — Милан-Сан-Ремо; Середина августа — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов; 22-23 августа — национальные чемпионаты; 29 августа – 20 сентября – Тур де Франс; 20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии; 30 сентября — Флеш Валлонь; 4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж; 3-25 октября — Джиро д’Италия; 10 октября — Амстел Голд Рэйс; 11 октября — Гент-Вевельгем; 18 октября — Тур Фландрии; 25 октября - Париж-Рубэ; 31 октября — Ломбардия; 1 ноября — старт Вуэльты Испании. Как говорили в одном фильме два героя "есть другая информация". А именно то, что сезон начнётся с 1 сентября, ну, т.е. с 29.08 ибо на эту дату запланированн старт ТдФ. А ещё то, что осенью состоятся только монументальные классики + 3 ГТ. Вот такой календарь я нарыл: - Milan-San Remo (30 августа) [но ещё под вопросом]

- Tour de France (с 29 августа по 20 сентября)

- European Cycling Championship: ЧЕ_2020 (с 9 по 13 сентября)

- World Cycling Championships: ЧМ_2020 (с 20 по 27 сентября)

- Giro d’Italia (с 3 по 25 октября)

- Ronde van Vlaanderen: Фландрия (11 октября)

- Paris-Roubaix (18 октября)

- Vuelta a Espana (с 24 октября по 8 нобяря)

- Giro di Lombardia (31 октября)

- Liеge-Bastogne-Liеge (8 ноября) [но ещё под вопросом]

Joe

Предварительный календарь вело ... (6) Хочется верить, что все так и будет