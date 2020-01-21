Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год:

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:25
Состоялась презентация велокоманды AG2R La Mondiale
В Париже прошла презентация команды AG2R La Mondiale, на которой был представлен состав на 2020 год. Во время презентации были подведены итоги сезона 2019 года, было объявлено о партнёрах команды и раскрыты цели на предстоящий сезон.
В команде AG2R La Mondiale будут выступать 29 велогонщиков из 8 стран (Франция, Бельгия, Италия, Люксембург, Швейцария, США, Финляндия, Великобритания). Средний возраст гонщиков команды 28,51 лет. В 2020 году разница между самым молодым и самым возрастным гонщиками команды Клеманом Шампуссаном (22 года) и Стейном Ванденбергом (36 лет) составит 14 лет.
Во французскую команду Мирового тура пришли четыре новых гонщика, которые должны укрепить состав на весенних классиках. Из команды Androni Giocattoli – Sidermec в команду пришёл 25-летний итальянский гонщик Андреа Вендраме (Andrea Vendrame), который в этом году стал победителем гонки Tro-Bro Léon, а на 19-м этапе Джиро д’Италия занял 2-е место, вошёл в топ-5 на классике Tre Valli Varesine.
Из команды Lotto Soudal пришёл брат Оливера Насена – 27-летний Лауренс Насен (Lawrence Naesen), который тоже мечтает о брусчатых гонках и усилит группу на фламандских классиках.
Из команды Katusha-Alpecin пришёл 25-летний британский гонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield), который принесёт в команду опыт выступления в разделках и усилит состав на фламандских классиках.
Также к команде AG2R La Mondiale с апреля 2020 года присоединится 21-летний французский гонщик Клеман Шампуссан (Clément Champoussin), занявший 4-е место на Туре де л’Авенир. Сейчас молодой гонщик выступает в велоклубе Chambéry Cyclisme Formation. В команде AG2R La Mondiale выступает 11 воспитанников этого велоклуба.
Photo ©Vincent-Curutchet/AG2R La Mondiale Team
В 2019 году велогонщики AG2R La Mondiale одержали 14 побед, включая победу на этапе Джиро д’Италия, которую принёс Нан Петер (Nans Peters). 5 побед одержал 24-летний Бенуа Конфруа (Benoît Cosnefroy).
Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «2019 год позволил Оливеру Насену приблизиться к уровню лучших гонщиков-классиков. Он показал пример стабильности и психологической устойчивости. Он способен выигрывать на очень крупных гонках. Мы поддержим его в достижении этой общей цели.
В прошедшем сезоне проявили себя выпускники Chambéry Cyclisme Formation Бенуа Конфруа, который одержал пять побед, и Нан Петер, великолепно выступивший на дорогах Джиро д’Италия и одержавший первую профессиональную победу. На Вуэльте Испании открытием стал Жоффре Бушар (Geoffrey Bouchard), который в свой первый год в профессионалах стал горным королём.
Конечно, я вспомню о смелости и самопожертвовании Романа Барде, ставшего победителем классификации лучшего горного гонщика на Тур де Франс-2019. Эта майка показывает нашу стабильность на Гран-турах, но особенно она иллюстрирует силу характера Романа. Он смог подняться, когда другие бы сдались, и, уверен, эта сила характера гарантирует ему большой успех в будущем.
И ещё хочу отметить огромную сплочённость всей команды на протяжении сезона, что делает индивидуальные победы общими победами команды.
Мы откроем 29-ю страницу истории нашей команды, впереди ещё много прекрасных страниц, которые предстоит написать.
Новобранцы команды в 2020 году позволят нам продолжать упорно и слаженно работать. Постоянный прогресс на протяжении этих лет стал возможен только благодаря вере и отеческому отношению к нам нашего партнёра - AG2R LA MONDIALE, который остаётся нашим спонсором 24-й сезон. Мы ежедневно работаем вместе, веря, что успех в наших руках. На протяжении этих лет мы выстраивали зрелую, сильную, дружную команду.
Мы готовы к новым вызовам на классиках, а также на Гран-турах с нашими лидерами. Роман Барде впервые поедет Джиро д’Италия, Пьер Латур будет нашим лидером на Тур де Франс-2020».
Партнёры команды AG2R La Mondiale
23 года с командой работает французская страховая компания AG2R La Mondiale, имеющая офисы во многих странах мира. Гонщики будут выступать в шлемах EKOÏ, производитель которых девятый год остаётся партнёром команды. 6-й год подряд гонщики будут выступать в очках Bollé. 4-й год продолжается сотрудничество с брендом Mavic. А партнёрство с компанией Rosti, обеспечивающей команду велоформу с 2018 года, продлено до конца 2021 года. Levi's обеспечивает персонал и гонщиков повседневной одеждой третий год.
Сотрудничество с брендом Eddy Merckx Bikes продолжится второй год.
Дизайн велоформы в 2020 году останется прежним.
Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год:
Роман Барде/Romain Bardet, (Франция)
Франсуа Бидар/Francois Bidard, (Франция)
Жоффре Бушар/Geoffrey Bouchard, (Франция)
Микаэль Шерель/Mikael Cherel, (Франция)
Клеман Шеврье/Clement Chevrier, (Франция)
Бенуа Конфруа/Benoit Cosnefroy, (Франция)
Сильван Дилье/Silvan Dillier, (Швейцария)
Аксель Домон/Axel Domont, (Франция)
Жюльен Дюваль/Julien Duval, (Франция)
Маттиас Франк/Mathias Frank, (Швейцария)
Тони Галлопан/Tony Gallopin, (Франция)
Бен Гастауэр/Ben Gastauer, (Люксембург)
Александр Женье/Alexandre Geniez, (Франция)
Дориан Годон/Dorian Godon, (Франция)
Алексис Гужар/Alexis Gougeard, (Франция)
Яаакко Хяннинен/Jaakko Hänninen, (Финляндия)
Кентан Жореги/Quentin Jauregui, (Франция)
Пьер-Роже Латур/Pierre-Roger Latour, (Франция)
Лауренс Насен/Lawrence Naesen, (Бельгия)
Оливер Насен/Oliver Naesen, (Бельгия)
Орельен Паре-Пантр/Aurélien Paret-Peintre, (Франция)
Нан Петер/Nans Peters, (Франция)
Гарри Танфилд/Harry Tanfield, (Великобритания)
Стейн Ванденберг/Stijn Vandenbergh, (Бельгия)
Андреа Вендраме/Andrea Vendrame, (Италия)
Клеман Вентурини/Clement Venturini, (Франция)
Алексис Вийермо/Alexis Vuillermoz, (Франция)
Ларри Уорбасс/Larry Warbasse, (США)
Клеман Шампуссан/Clément Champoussin,(Франция) - с апреля 2020 года
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