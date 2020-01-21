VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год

Состоялась презентация велокоманды AG2R La Mondiale

 

 

  В Париже прошла презентация команды AG2R La Mondiale, на которой был представлен состав на 2020 год. Во время презентации были подведены итоги сезона 2019 года, было объявлено о партнёрах команды и раскрыты цели на предстоящий сезон.

 

  В команде AG2R La Mondiale будут выступать 29 велогонщиков из 8 стран (Франция, Бельгия, Италия, Люксембург, Швейцария, США, Финляндия, Великобритания). Средний возраст гонщиков команды 28,51 лет. В 2020 году разница между самым молодым и самым возрастным гонщиками команды Клеманом Шампуссаном (22 года) и Стейном Ванденбергом (36 лет) составит 14 лет.

 

  Во французскую команду Мирового тура пришли четыре новых гонщика, которые должны укрепить состав на весенних классиках. Из команды Androni Giocattoli – Sidermec в команду пришёл 25-летний итальянский гонщик Андреа Вендраме (Andrea Vendrame), который в этом году стал победителем гонки Tro-Bro Léon, а на 19-м этапе Джиро д’Италия занял 2-е место, вошёл в топ-5 на классике Tre Valli Varesine.

  Из команды Lotto Soudal пришёл брат Оливера Насена – 27-летний Лауренс Насен (Lawrence Naesen), который тоже мечтает о брусчатых гонках и усилит группу на фламандских классиках.

  Из команды Katusha-Alpecin пришёл 25-летний британский гонщик Гарри Танфилд (Harry Tanfield), который принесёт в команду опыт выступления в разделках и усилит состав на фламандских классиках.

 

  Также к команде AG2R La Mondiale с апреля 2020 года присоединится 21-летний французский гонщик Клеман Шампуссан (Clément Champoussin), занявший 4-е место на Туре де л’Авенир.  Сейчас молодой гонщик выступает в велоклубе Chambéry Cyclisme Formation. В команде AG2R La Mondiale выступает 11 воспитанников этого велоклуба.

 

Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год

 

Photo ©Vincent-Curutchet/AG2R La Mondiale Team

 

 

  В 2019 году велогонщики AG2R La Mondiale одержали 14 побед, включая победу на этапе Джиро д’Италия, которую принёс Нан Петер (Nans Peters). 5 побед одержал 24-летний Бенуа Конфруа (Benoît Cosnefroy).

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «2019 год позволил Оливеру Насену приблизиться к уровню лучших гонщиков-классиков. Он показал пример стабильности и психологической устойчивости. Он способен выигрывать на очень крупных гонках. Мы поддержим его в достижении этой общей цели.

 

  В прошедшем сезоне проявили себя выпускники  Chambéry Cyclisme Formation Бенуа Конфруа, который одержал пять побед, и Нан Петер, великолепно выступивший на дорогах Джиро д’Италия и одержавший первую профессиональную победу. На Вуэльте Испании открытием стал Жоффре Бушар (Geoffrey Bouchard), который в свой первый год в профессионалах стал горным королём.

 

  Конечно, я вспомню о смелости  и самопожертвовании Романа Барде, ставшего победителем классификации лучшего горного гонщика на Тур де Франс-2019. Эта майка показывает нашу стабильность на Гран-турах, но особенно она иллюстрирует силу характера Романа. Он смог подняться, когда другие бы сдались, и, уверен, эта сила характера гарантирует ему большой успех в будущем.

 

И ещё хочу отметить огромную сплочённость всей команды на протяжении сезона, что делает индивидуальные победы общими победами команды.

 

Мы откроем 29-ю страницу истории нашей команды, впереди ещё много прекрасных страниц, которые предстоит написать.

 

  Новобранцы команды в 2020 году позволят нам продолжать упорно и слаженно работать. Постоянный прогресс на протяжении этих лет стал возможен только благодаря вере и отеческому отношению к нам нашего партнёра - AG2R LA MONDIALE, который остаётся нашим спонсором 24-й сезон. Мы ежедневно работаем вместе, веря, что успех в наших руках. На протяжении этих лет мы выстраивали зрелую, сильную, дружную команду.

 

  Мы готовы к новым вызовам на классиках, а также на Гран-турах с нашими лидерами. Роман Барде впервые поедет Джиро д’Италия, Пьер Латур будет нашим лидером на Тур де Франс-2020».

 

Партнёры команды AG2R La Mondiale

 

 

  23 года с командой работает французская страховая компания AG2R La Mondiale, имеющая офисы во многих странах мира. Гонщики будут выступать в шлемах EKOÏ, производитель которых девятый год остаётся партнёром команды. 6-й год подряд гонщики будут выступать в очках Bollé. 4-й год продолжается сотрудничество с брендом Mavic. А партнёрство с компанией Rosti, обеспечивающей команду велоформу с 2018 года, продлено до конца 2021 года. Levi's обеспечивает персонал и гонщиков повседневной одеждой третий год.

 

Сотрудничество с брендом Eddy Merckx Bikes продолжится второй год.

 

Дизайн велоформы в 2020 году останется прежним.

 

Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год

 

 

Состав команды AG2R La Mondiale на 2020 год:

 

Роман Барде/Romain Bardet, (Франция)

Франсуа Бидар/Francois Bidard, (Франция)

Жоффре Бушар/Geoffrey Bouchard, (Франция)

Микаэль Шерель/Mikael Cherel, (Франция)

Клеман Шеврье/Clement Chevrier, (Франция)

Бенуа Конфруа/Benoit Cosnefroy, (Франция)

Сильван Дилье/Silvan Dillier, (Швейцария)

Аксель Домон/Axel Domont, (Франция)

Жюльен Дюваль/Julien Duval, (Франция)

Маттиас Франк/Mathias Frank, (Швейцария)

Тони Галлопан/Tony Gallopin, (Франция)

Бен Гастауэр/Ben Gastauer, (Люксембург)

Александр Женье/Alexandre Geniez, (Франция)

Дориан Годон/Dorian Godon, (Франция)

Алексис Гужар/Alexis Gougeard, (Франция)

Яаакко Хяннинен/Jaakko Hänninen, (Финляндия)

Кентан Жореги/Quentin Jauregui, (Франция)

Пьер-Роже Латур/Pierre-Roger Latour, (Франция)

Лауренс Насен/Lawrence Naesen, (Бельгия)

Оливер Насен/Oliver Naesen, (Бельгия)

Орельен Паре-Пантр/Aurélien Paret-Peintre, (Франция)

Нан Петер/Nans Peters, (Франция)

Гарри Танфилд/Harry Tanfield, (Великобритания)

Стейн Ванденберг/Stijn Vandenbergh, (Бельгия)

Андреа Вендраме/Andrea Vendrame, (Италия)

Клеман Вентурини/Clement Venturini, (Франция)

Алексис Вийермо/Alexis Vuillermoz, (Франция)

Ларри Уорбасс/Larry Warbasse, (США)

Клеман Шампуссан/Clément Champoussin,(Франция) - с апреля 2020 года

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: AG2R La Mondiale Роман Барде Пьер Латур Оливер Насен

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • explosiveua
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    explosiveua-Фото

    Хороша чертовка :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Надо было между велотрусами и джерси сделать такой частокол как на флаге Бахрейна.. А так форма будет сливаться на общем телевизионном формате с ССС и Джамбо Висма. Мне так само больше нравится бирюзовая форма Астаны..ничего лишнего. .этой навязчивой рекламы спонсоров и Инеоса в бордовых тонах. Но само противная форма Ажедузар. Ваще ни о чем..никакого креатива.
  • Hammill
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (5)
    Hammill-Фото

    В каких бойцовских? Когда Кофидис пашет на него, а он в итоге сливается и на очередной горе садится в техничку? Да и рывка у него уже нету, раньше он хоть королём колхозов был, а последнее время и этого не наблюдается.

  • Hammill
    Роан Деннис подписал контракт ... (20)
    Hammill-Фото
    Там Кэв будучи топовым спринтером в своё время пелотон в горы на первой позиции завозил (понятно, что пешком, но...), а вы хотите, чтобы такого раздельщика с каким-никаким, но горным ходом освободили от работы. Его Конечно же не как Васю или Мартина будут запрягать, но и отдыха не дадут.
  • AvA
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    AvA-Фото

    А мне расцветка этих бачков напоминает детские бутылки-поильники фирмы Chicco))

  • Ice
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Так не бывает - при наличии "бойцовских качеств" - и ни одной победы в сезоне... Куда эти "качества" то подевались в 2019 ? Было другое - зашкаливающее самомнение, неизбежно приводящее к ПШИКУ.

    Самомнение было у другого спринтера, который черт знает сколько времени проблемы искал, а потом завязал) 

  • Адриен
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Адриен-Фото
    Вообще, бахрейнский холдинг Mumtalakat владел только 50% акций McLaren Group, но в данный момент совершается сделка ВЫКУПА компании КИТАЙЦАМИ.
  • SVS
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    SVS-Фото

    Нравится. Особенно - бачки :). Ещё бы вариант с градиентом как на велосипеде.

    Вообще, мне нравится, когда широко используют ярко-чёрный цвет :).

  • tiuteamd
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    tiuteamd-Фото

    Интересно было бы уивдеть в такой раскраске вел , но вместо черного белый )

  • Николай Степаныч
    Велокоманда Bahrain McLaren пр ... (10)
    Николай Степаныч-Фото
    Для профессионального велоспорта - очень свежо

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 декабря

Sander Armee (Lotto Soudal)

Sergio Henao (UAE Team Emirates)

Jonas Vingegaard Rasmussen (Team Jumbo - Visma)

Manuel Penalver Aniorte (Burgos - BH)

Cesar Andre Lima Fonte (W52 - FC Porto)

11 декабря

Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick Step)

Christophe Laporte (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (24)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)