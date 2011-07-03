Команда Lotto Soudal ввела запрет на употребление алкоголя для всех членов команды

С 2020 года в команде Lotto Soudal запрещено употребление алкоголя

В велокоманде Lotto Soudal с января 2020 года начал действовать запрет на употребление алкоголя для всех велогонщиков и персонала. В особых случаях, таких, как победа гонщика или день рождения, новые правила команды разрешают сделать исключение в виде бокала шампанскогоЧто считать «особым случаем» во время гонки, будут решать спортивные директора команды Lotto Soudal.

Джон Леланг, исполнительный директор команды Lotto Soudal, в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Дружеские отношения в нашей команде останутся, но без алкоголя. Выпить вместе кофе тоже приятно.

Почти весь персонал команды обязан быть за рулём автомобиля в течение дня. Поэтому лучше запретить алкоголь. Каждый член персонала во время гонки носит форму команды с логотипами наших спонсоров. Мы – представители Lotto Soudal.

Подобные правила существуют во многих компаниях. Это один из способов жить вместе. Большинство персонала тоже считает это хорошей идеей».

По словам Леланга, нарушение правил не приведёт к автоматическому увольнению, но повлияет на возможность продления контракта. Джон Леланг не стал уточнять, какое именно наказание ждёт: «Каким будет наказание, прописано чёрным по белому в кодексе поведения, который подписал каждый, но это остаётся внутренним делом команды».