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Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 1

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT отвечают на вопросы

 

 

  В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Австралийская велокоманда назвала серию коротких интервью #«Назад к основам» /#BackToBasics.

 

Первым был вопрос: «Что больше всего нравится в езде на велосипеде?»

 

  Сэм Бьюли: Мне, наверное, потребовалось семь недель изоляции, чтобы осознать, что езда на велосипеде просто даёт тебе свободу. Места, в которые ты можешь попасть, и то, что можешь увидеть. Будь это спорт или просто покрутить педали, от езды на велосипеде очень хорошо на душе!»

 

  Джек Хейг: «Свобода и исследование новых мест для меня – главное. Думаю, велосипед – идеальный способ увидеть новые места, потому что ты едешь достаточно быстро, чтобы преодолеть большое расстояние, но достаточно медленно, чтобы видеть, слышать, ощущать запахи окружающего мира!»

Аннемик ван Флётен: «Возможность увидеть нашу прекрасную планету и встречаться с людьми из разных стран мира и разных культур».

 

  Эстебан Чавес: «Свобода, которую чувствую».

 

 Лука Мезгец: «Свобода, способ действовать, самовыражаться».

 

 Ник Шульц: «Трудный вопрос. Так много великолепного, но, наверное, лучшее  - свобода. Когда ты едешь, ощущая свежий воздух, можешь просто двигаться, слиться с велосипедом в единое целое. Хотя соревнование – ещё одна грань езды на велосипеде, которая приводит в восторг!»

 

 Брент Букуолтер: «Чувствую себя живым, свободным, переживаю приключение»

 

 Алекс Конышев: «Лучшее – чувство, когда пересекаешь финишную черту и когда только что выиграл гонку»

 

 Кэм Мейер: «Свобода путешествовать»

 

 Люси Кеннеди: «Свобода, скорость, ветер в лицо, и то, что велосипед позволяет открывать новые места»

 

 Кэйден Гровс: «Свобода узнавать новые места,  в велоспорте можешь увидеть гораздо больше, чем в других видах спорта».

 

 

Все были единогласны. Езда на велосипеде = свобода.

 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
    Ни кто и не спорит что Берналь тоже может одержать победу , как и другие цать человек , но он явно не главный фаворит , вернее сказать что при таком составе вообще не фаворит , ну а Альберто конечно будет топить за своих испаноговорящих .

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    Адриен-Фото

    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .

  • Ice
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..
    Так то Пеле король футбола, Контадору королем велоспорта уже точно не стать) Или вы думаете, что пожилой бывший лучший футболист мира, десятки лет бывший экспертом, плохо понимает в футболе?) Суть в том, что Контадор ничего по делу не сказал, такие расклады мог бы озвучить практически каждый из нас. Не надо быть экспертом, чтобы говорить очевидные вещи)))

  • Adriano
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (6)
    Adriano-Фото

    Реально никто не знает уровень зарплат. Это стандартная журналистская практика в основе которой лежит "реакция на информацию и выводы на основе реакции".Но думаю пресслужбы команд знают это и никому из списка гонщиков не дадут откоментировать данные слухи в стиле Журналист:"Правда ли, что вы зарабатываетет 5млн?" Саган "Давайте следующий вопрос".

  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    RVL-Фото
    Ну где-то встречался...))
  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    RVL-Фото

    А кто сказал что знать? Человека спросили, он сказал что думает.я с ним с( Контой) согласен. Но, Вижу много возражений. Пеле? Что за логика? Почему не старик Хоттабыч? Тот вообще мог что угодно ..

  • RVL
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    RVL-Фото
    Вы про разделку или про ГТ. Что бы понимать где насмешил?
  • Student
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    Ну да, он и тащил лидера , а когда лидер стал неоднозначным и выиграл. Мне кажется в Бернале здоровой наглости достаточно. + Нога идёт и молод.
    Не смешите , если уж сравнивать ноги , то Роглич выиграет в одну калитку на любом рельефе , а в разделке просто в космос уедет вместе с Фрумом и Димулей , если Берналю повезло в прошлом году , это ни о чём не говорит , он и сам был мягко говоря в шоке , от того что стал победителем .
    Ну, маршрут больше подходит берналю, а с горняками такого уровня он ещё не встречался...
  • Ice
    Альберто Контадор о фаворитах ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Ну контадор, вероятно в теме, ну минимально. ТК я вижу , что есть более экспертные мнения здесь,))

    Прогнозы Пеле в футболе никогда не сбываются, он вроде в теме? Прогнозы Тайсона в боксе чаще всего не сбваются. Прогнозы Шлеменко в ММА хорошо если через раз правильные. Быть в теме - не значит все знать)))

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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