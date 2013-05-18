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UCI запрещает команде Lotto Soudal использовать «аэродинамический гель»

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal не согласен с решением UCI по поводу использования «аэродинамического геля»

 

 

  Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Марк Сержант (Marc Sergeant) не согласен с тем, что Международный союз велосипедистов (UCI) посчитал, что использование так называемого «аэродинамического геля» во время командной разделки, является нарушением правил. Об этом Марк Сержант сказал в интервью Het Nieuwsblad:

 

   «Мне позвонил Жан-Кристоф Перо, менеджер UCI по материалам и оборудованию. Он сказал, что использовать гель нельзя, что они проводят расследование по этому факту и  перед приближающимся Тур де Франс внесут соответствующие уточнения в правила.

 

  Я ответил Перо, что команда Sky продолжает выступать в аэродинамических костюмах, полоски на плечах и рукавах которых уменьшают сопротивление воздуху на высокой скорости. Но Перо считает, что гонщики команды не должны ничего наносить на ноги с целью увеличения скорости во время гонки. Тогда у меня такой вопрос: позволяется ли пользоваться солнцезащитным кремом или намазываться грязью? Этого точно нет в правилах».

 

  В прошлом году команда Sky стала использовать костюмы для разделки со вставками на плечах и предплечьях, действующих как «генераторы вихревых потоков», что позволяет улучшить аэродинамику, увеличить обтекаемость.

 

  Тогда глава жюри UCI Филип Марьен вместе с коллегами проводил проверку костюмов команды Sky и сказал, что они не нарушают правило 1.3.033, запрещающее использование «второстепенных элементов», которые помогают улучшать аэродинамику, например, «крылья» под руками или удлиняющие элементы между шлемом и велокостюмом».

 

  Комиссары UCI полагают, что использование вставок допустимо именно потому, что они интегрированны в одежду, а гель команды Lotto Soudal не является частью костюма.

 

  Марк Сержант и команда Lotto Soudal поставили под сомнение решение UCI и не собираются отказываться от геля: «Так как было сделано ограниченное количество геля, мы не будем использовать его на Туре Швейцарии, но на Тур де Франс почему бы и нет. Если не получим от UCI удовлетворяющего нас объяснения, тогда имеем право использовать гель на Тур де Франс-2018».

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Теги к статье: Lotto Soudal аэродинамический гель командная гонка на время TTT

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  1. close2you

    Вчера, 16:23 | Регистрация: 22.07.2017

    uci ищут себе работу на равном месте... дибилы

  2. chel

    Вчера, 17:58 | Регистрация: 6.07.2014

    Гель должен быть в баллончиках и только у британцев, точка.rtfm

  3. gaaga777

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 18.05.2013

    и брить подмышки

    1. Имя: Андрей

      Андрон

      Вчера, 20:16 | Регистрация: 4.10.2015

      Я так понял, что небритые подмышки и есть те самые крылья под руками?

  4. шурави

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 6.04.2018

    При падении травм не будет. Гель будет скользить как сыр по маслу. До самого финишаbiggrin

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 20:49 | Регистрация: 17.05.2015

    Правила должны быть однозначными, без возможности их толкования в разные стороны, но... Ведь   объяснение, что , мол, аэродинамические элементы интегрированы в велоформу, поэтому допустимы, а вот гель - нет - ДВУЛИЧНО и лицемерно. Согласитесь, при желании  можно  свободно трактовать и в противоположную сторону - гель разрешается, потому что НЕ интегрирован, в отличии от вставок в велокостюме... Думаю, все понимают - что решило бы UCI , используй гель команда Sky, а какая-то иная команда -  та же Lotto Soudal -  аэродинамику в велоформе ...

  6. шурави

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 6.04.2018

    В лыжных гонках скоро запретят мазать лыжи парафином. И гелием запретят накачивать колёсаdiablo

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Tour de France


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Комментарии

  • motte
    Команда BMC - победитель кома ... (1)
    motte-Фото

    Всем привет ?

    Катаюсь эту неделю по Италии, по дороге из Милана на рим, близ болоньи встретил техничку БМС и сразу кинуло на сайт, так все родное за столько лет. 

    Всем всех благ! 

    Пунта Марина, , близ Равенны,  Адриатика

  • Earl57
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Спасибо что откликнулись, я на самом деле хотел попросить ссылку на видео этапа с джиро молодежной, но что-то не туда кликнул.

    вот здесь можно смотреть этапы молодежной Джиро как в прямой трансляции, так и в записи

    https://www.facebook.com/PMGliveSport/

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    Адриен-Фото
    Да, Кожевникова, ее стиль - это эдакая безапелляционная вульгарность. Не предполагает, а утверждает, не анализирует, а самоуверенно оценивает. А перлы типа - "Пощелкал клювом" или "Финализировал этап" окрашивают эту "палитру" еще более яркими красками... А с другой стороны - не дает скучать, ведь все прекрасно понимают - что это такое - смотреть по ТВ спринтерский этап полтора часа... Хоть так тонус поддерживается - уже подсознательно ждешь следующих подобных словесных оборотов и беспрекословных прогнозов.
  • velodoctor
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    velodoctor-Фото
    Спасибо что откликнулись, я на самом деле хотел попросить ссылку на видео этапа с джиро молодежной, но что-то не туда кликнул.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    https://m.hbvl.be/cnt/dmf20180607_03550302//

    Уважаемый вот ссылка
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мадер из яма с начала гонки в отрыве ехал.
  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    Gottliche_Recht-Фото
    жду, что на сайте зарегистрируется муж Кожевниковой, и будет говорить, что она хорошо комментирует, а это мы сами виноваты:))
  • шурави
    Дубль британских велогонщиков ... (3)
    шурави-Фото

    Как то мимо меня прошёл тур. Нигде не увидел этапы.ireful

  • шурави
    UCI запрещает команде Lotto So ... (7)
    шурави-Фото

    В лыжных гонках скоро запретят мазать лыжи парафином. И гелием запретят накачивать колёсаdiablo

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    матч - арена

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