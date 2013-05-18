UCI запрещает команде Lotto Soudal использовать «аэродинамический гель»

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal не согласен с решением UCI по поводу использования «аэродинамического геля»

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Марк Сержант (Marc Sergeant) не согласен с тем, что Международный союз велосипедистов (UCI) посчитал, что использование так называемого «аэродинамического геля» во время командной разделки, является нарушением правил. Об этом Марк Сержант сказал в интервью Het Nieuwsblad:

«Мне позвонил Жан-Кристоф Перо, менеджер UCI по материалам и оборудованию. Он сказал, что использовать гель нельзя, что они проводят расследование по этому факту и перед приближающимся Тур де Франс внесут соответствующие уточнения в правила.

Я ответил Перо, что команда Sky продолжает выступать в аэродинамических костюмах, полоски на плечах и рукавах которых уменьшают сопротивление воздуху на высокой скорости. Но Перо считает, что гонщики команды не должны ничего наносить на ноги с целью увеличения скорости во время гонки. Тогда у меня такой вопрос: позволяется ли пользоваться солнцезащитным кремом или намазываться грязью? Этого точно нет в правилах».

В прошлом году команда Sky стала использовать костюмы для разделки со вставками на плечах и предплечьях, действующих как «генераторы вихревых потоков», что позволяет улучшить аэродинамику, увеличить обтекаемость.

Тогда глава жюри UCI Филип Марьен вместе с коллегами проводил проверку костюмов команды Sky и сказал, что они не нарушают правило 1.3.033, запрещающее использование «второстепенных элементов», которые помогают улучшать аэродинамику, например, «крылья» под руками или удлиняющие элементы между шлемом и велокостюмом».

Комиссары UCI полагают, что использование вставок допустимо именно потому, что они интегрированны в одежду, а гель команды Lotto Soudal не является частью костюма.

Марк Сержант и команда Lotto Soudal поставили под сомнение решение UCI и не собираются отказываться от геля: «Так как было сделано ограниченное количество геля, мы не будем использовать его на Туре Швейцарии, но на Тур де Франс почему бы и нет. Если не получим от UCI удовлетворяющего нас объяснения, тогда имеем право использовать гель на Тур де Франс-2018».