Велогонщики команды CCC выступают против урезания зарплат

|
- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:56
Велогонщики и руководство команды CCC ведут переговоры по поводу урезания зарплат
Велогонщики команды Мирового тура CCC выступили против урезания зарплат и ведут переговоры с руководством команды. Как сообщает VeloNews, команда собиралась сократить зарплату на 80%, а теперь гонщики команды CCC вместе со своими юристами хотят найти решение, которое удовлетворило бы обе стороны.
В интервью Spazio Ciclismo Фаусто Маснада, гонщик команды CCC, рассказал о ситуации:
«Мы, гонщики, вместе с нашими юристами собрались вместе и сделали команде предложение в попытке найти компромисс. Ситуация критическая, мы не сможем принять то предложение, которое нам сделала команда. На данный момент мы выдвинули контрпредложение и ждём ответа.
Думаю, в ближайшие несколько дней мы получим ответ, приняли ли они наше предложение или нет. Если всё решится, надеюсь, затем мы начнём составлять расписание и начинать тренироваться с реальными целями.
На данный момент намерение команды – завершить сезон и быть представленными в гонках, если они возобновятся. О планах на будущее нам пока ничего не говорили».
В конце апреля польские средства массовой информации опубликовали информацию, что компания CCC в первом квартале 2020 года потеряла 340 миллионов польских злотых (81 миллион долларов). Вебсайт Bankier сообщил, что план оптимизации включает «закрытие проектов, связанных со спонсированием спорта на 2020-2021 год».
Однако, капитан команды CCC Грег Ван Авермат надеется, что с ослаблением мер изоляции в Европе и открытием магазинов ситуация улучшится, о чём рассказал в интервью VTM Nieuws. Также Грег Ван Авермат отметил, что не занимается поисками новой команды и надеется, что спонсор не откажется от поддержки.
Грег Ван Авермат: «Сейчас всё спокойно. Конечно, мы не единственная команда с проблемами. Мы следим за ситуацией, надеюсь, решение будет найдено. В Польше магазины откроются на следующей неделе, что, возможно, поможет спонсорам продолжить поддерживать нашу команду. Мы ведём переговоры, но не собираемся разглашать прессе проценты.
Цель – выжить в этом сезоне. А затем в следующем. Именно об этом нам надо думать. Мы знаем, что нет ничего определённого, но все мы настроены позитивно, хотя, конечно, положение не идеальное».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (157)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
close2you
Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
Цитата: Earl57
А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать.
На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов.
Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой. Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса.
Полностью согласен почти со всем. Про должность, возможно ему просто это в кайф, он не хочет повышения и т.д... тут ведь в Европе люди заняты любимым делом, многих устраивает должность кассира с з.п 1500€, этого на все хватает.... тут немного по другому мыслят на счёт повышения и карьеры.
-
AvA
UCI отложил объявление пересмо ... (10)
Испанская пресса выложила сегодня утром на всеобщее обозрение "неофициальный план гонок ЮСИ", который, согласно их публикации, должны будут официально подтвердить в ближайщий вторник!
-
-
Earl57
Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать.
На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов.
Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой. Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса.
-
flugegeheimen
UCI отложил объявление пересмо ... (10)
Как всегда, все упирается в деньги. Страховки, выполнение контрактных обязательств перед тв, спонсорами, городами. Запрет властей частично снимает с оргов ответственность.Объявить по своей инициативе "Наташ, вставай, мы все отменили" с точки зрения финансов смерти подобно. Сама столкнулась с отменой фестиваля в Нидерландах, орги партизанили до последнего, пока не вышел официальный запрет, хотя всем все понятно было.
-
Адриен
Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
Нынешняя схема велоспорта . которую поддерживают Леланг и Лефевр, напоминает ЗООПАРК. Когда кто-то начинает ратовать за то, чтобы живых "экспонатов" выпустили на волю, обязательно находятся те, кто с этим не согласен, утверждая, что животным в клетках и вольерах хорошо, их кормят, поят, лечат, холят и лелеят. Всё потому, что с ХОЗЯЕВАМИ зоопарка (спонсорами) повезло. Поэтому будут против... А Шотте совершенно прав - реформировать велоспорт НЕОБХОДИМО было еще ВЧЕРА. И в плане финансов, и правила , и структурно.... И как раз во время кризисов необходимость перемен более всего и проявляется...
-
Rokka
Дуг Райдер и Бьярне Риис о буд ... (1)
Брэйлсфорд думает о горцах, а Рийс о деньгах, вот и вся разница. Датчанин всегда был спорной фигурой, но то что он суёт свой нос в дела абсолютно другой команды показывает что он лицемер. Ведь Дэйв говорил только об инеос, а не о его невнятной команде
-
Earl57
"Tour for all" - серия вирт ... (5)
Когда контрактный год, а гонок в обычном формате в обозримом будущем не предвидится, то приходится использовать то, что доступно. Тут уж не до жиру, быть бы живу. То есть не обнаружить на своем месте в команде более бойкого и менее разборчивого ноунейма.
И когда спонсоры недовольны. тоже приходится напрягаться.Например, когда в этих онлайн-гонках показывают квиков, у каждого за спиной, на самом видном месте, огроменные баннеры с логотипом компании. Спонсоров надо ублажать любыми способами.
А те, кого не цепляет, могут идти лесом... Если не в состоянии сообразить что к чему, то это их проблемы. И только их.
-
-
Страницы истории велоспорта