Будущее команды Katusha-Alpecin под вопросом

Жозе Азеведу: «Не знаю, останется ли Ильнур Закарин в команде Katusha-Alpecin»

В конце сезона компания Alpecin, титульный спонсор команды Katusha-Alpecin, а также поставщик велосипедов Canyon, могут покинуть швейцарскую команду. Издание Tuttobici сообщило, что немецкие компании Canyon и Alpecin решили переключить внимание на восходящую звезду, 24-летнего голландского гонщика Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel), выступающего за континентальную команду Corendon-Circus, чтобы в 2021 году построить вокруг него команду.



Photo ©A.S.O. /Pauline Ballet

Генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу (Jose Azevedo) подтвердил в интервью Cyclingnews, что на данный момент не может предложить гонщикам команды продление контрактов.

Жозе Азеведу: «Я не знаю, останется ли Закарин в команде или уйдёт. Пару недель назад мы говорили с ним, но на данный момент решение не принято. Идут переговоры, у нас есть что сказать. Но сейчас не тот момент, чтобы это обсуждать.

У компании Alpecin контракт до конца этого года. Что касается будущего – я не знаю. Не могу сказать, останется ли компания или уйдёт. У нас есть ответственные за этот вопрос люди. Сейчас решение ещё не принято. О будущем сказать ничего не могу.

На данный момент у нас есть контракты на следующий года с 10 гонщиками. И мы не начинали работать над контрактами на 2020 год. Такова ситуация на данный момент. Теперь мы полностью сфокусированы на Тур де Франс-2019».