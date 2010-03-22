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Будущее команды Katusha-Alpecin под вопросом

Жозе Азеведу: «Не знаю, останется ли Ильнур Закарин в команде Katusha-Alpecin»

 

 

  В конце сезона компания Alpecin, титульный спонсор команды Katusha-Alpecin, а также поставщик велосипедов Canyon, могут покинуть швейцарскую команду. Издание Tuttobici сообщило, что немецкие компании Canyon и Alpecin решили переключить внимание на восходящую звезду, 24-летнего голландского гонщика Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel), выступающего за континентальную команду Corendon-Circus, чтобы в 2021 году построить вокруг него команду.

 


Photo ©A.S.O. /Pauline Ballet

 

Генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin Жозе Азеведу (Jose Azevedo) подтвердил в интервью Cyclingnews, что на данный момент не может предложить гонщикам команды продление контрактов.

 

  Жозе Азеведу: «Я не знаю, останется ли Закарин в команде или уйдёт. Пару недель назад мы говорили с ним, но на данный момент решение не принято. Идут переговоры, у нас есть что сказать. Но сейчас не тот момент, чтобы это обсуждать.

 

  У компании Alpecin контракт до конца этого года. Что касается будущего – я не знаю. Не могу сказать, останется ли компания или уйдёт. У нас есть ответственные за этот вопрос люди. Сейчас решение ещё не принято. О будущем сказать ничего не могу.

 

  На данный момент у нас есть контракты на следующий года с 10 гонщиками. И мы не начинали работать над контрактами на 2020 год. Такова ситуация на данный момент. Теперь мы полностью сфокусированы на Тур де Франс-2019».

 

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Ильнур Закарин

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  1. ssgxpam

    Сегодня, 16:00 | Регистрация: 18.05.2019

    Может в Астану Закарину

    1. Имя: Алексей

      T72

      Сегодня, 16:06 | Регистрация: 8.07.2019

      Вместо кого?

    2. Имя: Harley

      ironharley

      Сегодня, 17:10 | Регистрация: 17.08.2017

      К Грайпелю и Баргилю, в аркею

  2. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 16:55 | Регистрация: 11.02.2017

    наконец то этот цирк закроется.

  3. ssgxpam

    Сегодня, 17:03 | Регистрация: 18.05.2019

    Цитата: T72
    Вместо кого?
    я думаю фульс уйдет

    1. Имя: Алексей

      T72

      Сегодня, 17:09 | Регистрация: 8.07.2019

      Боюсь капитанить уже не возьмут никуда. :(

  4. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 17:11 | Регистрация: 17.08.2017

    Вон он чо, то-то они ломанули TTT на все бабки...

    1. Имя: Алексей

      T72

      Сегодня, 17:21 | Регистрация: 8.07.2019

      Да не, там команда все сплошь раздельщики. Один Ильнур горняк. Выше головы не прыгнули.

  5. ktilp-12

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 20.06.2015

     Вряд ли найдется спонсор. Знаменитые команды как Скай и Квики искали спонсоров, а Катюша видимо закроется или станет соседом  Газпрома, т.е. в проконти. 

  6. Имя: Paolo

    bettini11

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 22.03.2010

    Очень хочу, чтоб г-н Макаров, снова, взял под свое крыло команду. Возродите Катюшу. Сейчас это сброб какой-то...

  7. close2you

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 22.07.2017

    Киттель знал чем пахнет этот шампунь))

  8. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 27.07.2011

    Киттель все бабки сьел и команда развалилась

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (12)
    rude_rider-Фото
    Киттель все бабки сьел и команда развалилась
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    Ильнур сразу говорил, что едет исключительно за этапами. Не знаю, почему некоторые решили, что он будет бороться за генерал
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Жужу опять заберет этап.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Серафим-Фото
    Ильнуро смысла нет здесь выкладываться.
  • aksbor
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    aksbor-Фото

    Пока интересно,пять часов трансляции пролетели почти незаметно. И это главное!

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Есть для Сагана момент, взять финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Николай Н.-Фото

    Писал я, что этап под Алафилиппо, а он не только выиграл этап, но и маячку прихватил. Теперь у волчьей стаи трудно будет её забрать. Саган теперь по праву будет в зелёной маячке ехать. Ильнур что-то совсем капнул.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ??? Посмотрите повтор : между Берналем(12-ое место на этапе) и Томасом( 13-ое место) по дистанции разрыв метров 7-8 , не больше !!!А перед Берналем тоже разрывы !Опять начинается старая песня - тянут за ушы бывший Sky !!!
    Я это тоже заметил. Буду пересматривать финиш. И Луценко 1 секунду проигрывал перед этим этапом . Теперь почему то идет с одним временем с Фульсом вровень?? А приехал вместе с ним .
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ???
    А с такого перепугу, что там на самом деле был разрыв, мне сразу в прямой трансляции показалось, что Томас далековато от Берналя, но Курдюков сказал, что все генералы приезжают на финиш вместе, а в итоге действительно 5 секунд дали. Вы не любите sky - это ваше право, но здравый смысл-то должен быть!
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Gorn9k-Фото
    Томас не потянет генерал
    Всегда в голос ору с этого высказывания про прошлогоднего победителя

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