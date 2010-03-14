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Компания Deceuninck требует компенсации от команды Патрика Лефевра

Титульный спонсор угрожает иском бельгийской команде Deceuninck-Quick Step

 

 

  Пандемия коронавируса оборвала сезон в профессиональном велоспорте, и компания Deceuninck не получила ожидаемой рекламы от весенних классик.

 

   В интервью Het Nieuwsblad исполнительный директор Deceuninck Франсис Ван Ээкхаут (Francis Van Eeckhout) сказал, что компания хочет компенсировать потери.

 

  Франсис Ван Ээкхаут: «Мы ведём переговоры о компенсации. Надеюсь, у нас получится. Проблема в упущенной весне. Мы второй сезон являемся главным спонсором и хотим получать выгоду от сотрудничества. А сейчас оно не работает.

 

  Мы не будем озвучивать цифры. Но мне кажется понятным, что мы не обсуждаем дополнительные расходы. Надеюсь, мы придём к согласию. Мы знаем, как много персонала в штате команды. У нас точно нет намерений прекратить поддержку».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Наш персонал технически безработный. Люди, которые являются независимыми сотрудниками команды, получают меньше. Работа нашей команды поставлена на паузу. Мы уже экономим таким образом. Хочу подождать до 20 апреля, чтобы составить общую картину, потому что не только Deceuninck страдает, но также  Quick-Step, Maes, Lidl, Latexco.

 

  Конечно, в прошлом году они были избалованы количеством наших успехов, которых сейчас намного меньше. К тому же нельзя сказать, что мы не рекламируем спонсоров. Наше присутствие в средствах массовой информации выше, чем в прошлом году. В прошлое воскресенье более 600 000 человек смотрели виртуальный Тур Фландрии».

 

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Ужасный перевод, конечно, но, спасибо автору за новость. 

  2. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 08:04 | Регистрация: 14.03.2010

    И правда, не все ребята и девчонки занимаются пиаром или рекламой во время пандемии.. В теории могли бы активнее проводить стримы, общения с фанатами, просто рекламировать своих спонсоров - и всё онлайн, как и все..

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 09:21 | Регистрация: 18.09.2014

    С одной стороны, да, могли бы. С другой - это уже будет совсем не спорт. Очень неприятная ситуации. И винить некого, и выхода не предвидится.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  4. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 10:12 | Регистрация: 14.03.2010

    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте! И вовсе не обязательно на тех же стримах какие то сплетни/интриги/скандалы обсуждать или супер секретную информацию о подготовке к гонкам раскрывать.. Многие остаются неуслышанными, взгляды остаются неозвученными - и это грустно, что всё подвешено в каком то режиме ожидания..

  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 18.09.2014

    Цитата: APXEOLOG
    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте!

    Я-то, к примеру, не хочу. Я хочу гонки и на велосипед.(

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  6. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 12:57 | Регистрация: 8.07.2017

    Я тоже недополучаю выгоду (в виде удовольствия от просмотра велогонок) в текущей ситуации.

     

    Поэтому пусть Патрик Лефевр и другие команды предоставят и мне компенсацию! acute

     

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  7. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 17.05.2015

    Вот сейчас прочитал эту статью, комментарии про стримы , общения в сети, виртуальные "гонки"... И стало понятно - а почему раньше при разных пандемиях не возникало подобных ситуаций ? Не отменяли Олимпиады, различные соревнования, не было жестких карантинов, самоизоляций... ИНТЕРНЕТ ! ЕГО НЕ БЫЛО ! Ну какие в 1968 году - в разгар гонконгского гриппа - виртуальные общения, виртуальные гонки и матчи, удаленная работа, заказы товаров по сети и т.п.? И людей в четыре стены было не загнать ! И все это понимали - и даже не пытались, жизнь есть жизнь. Сейчас появилась возможность ВИРТУАЛЬНОЙ жизни. И мы имеем то, что имеем. А на деле то - ЭРЗАЦ.

    1. Имя: Алексей

      AvA

      Сегодня, 14:32 | Регистрация: 14.05.2017

      Да, вы правы, в 1968 году не было интернета. И ничего страшного в гонконгском гриппе не было. Всего-то около 40 тысяч ушедших только в США, но это не считается.
      И в 1986 году, 26 апреля, тоже интернета не было. И через 4 дня всех вывели на первомайскую демонстрацию, когда надо было, как минимум сидеть дома, а как максимум свалить на несколько сотен километров оттуда.... а потом, спустя несколько лет, медики зафиксировали просто обвал статистики по беременностям у девушек/женщин, период раннего полового созревания у которых пришёлся как раз на тот период. Но это же тоже не важно и не страшно, правда? Мы же, как тимуровцы, делаем и молчим, да?...

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    AvA-Фото

    Да, вы правы, в 1968 году не было интернета. И ничего страшного в гонконгском гриппе не было. Всего-то около 40 тысяч ушедших только в США, но это не считается.
    И в 1986 году, 26 апреля, тоже интернета не было. И через 4 дня всех вывели на первомайскую демонстрацию, когда надо было, как минимум сидеть дома, а как максимум свалить на несколько сотен километров оттуда.... а потом, спустя несколько лет, медики зафиксировали просто обвал статистики по беременностям у девушек/женщин, период раннего полового созревания у которых пришёлся как раз на тот период. Но это же тоже не важно и не страшно, правда? Мы же, как тимуровцы, делаем и молчим, да?...

  • Адриен
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Адриен-Фото

    Вот сейчас прочитал эту статью, комментарии про стримы , общения в сети, виртуальные "гонки"... И стало понятно - а почему раньше при разных пандемиях не возникало подобных ситуаций ? Не отменяли Олимпиады, различные соревнования, не было жестких карантинов, самоизоляций... ИНТЕРНЕТ ! ЕГО НЕ БЫЛО ! Ну какие в 1968 году - в разгар гонконгского гриппа - виртуальные общения, виртуальные гонки и матчи, удаленная работа, заказы товаров по сети и т.п.? И людей в четыре стены было не загнать ! И все это понимали - и даже не пытались, жизнь есть жизнь. Сейчас появилась возможность ВИРТУАЛЬНОЙ жизни. И мы имеем то, что имеем. А на деле то - ЭРЗАЦ.

  • Yuriy 17
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Я тоже недополучаю выгоду (в виде удовольствия от просмотра велогонок) в текущей ситуации.

     

    Поэтому пусть Патрик Лефевр и другие команды предоставят и мне компенсацию! acute

     

     

     

  • Александра
    Альберто Контадор выставил на ... (4)
    Александра-Фото

    Интересно, спасибо!

  • Александра
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Александра-Фото

    Цитата: APXEOLOG
    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте!

    Я-то, к примеру, не хочу. Я хочу гонки и на велосипед.(

  • APXEOLOG
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    APXEOLOG-Фото
    Это ныняшняя версия спорта приспособленная к текущей ситуации - болельщики хотят видеть и слышать что то интересное о спорте! И вовсе не обязательно на тех же стримах какие то сплетни/интриги/скандалы обсуждать или супер секретную информацию о подготовке к гонкам раскрывать.. Многие остаются неуслышанными, взгляды остаются неозвученными - и это грустно, что всё подвешено в каком то режиме ожидания..
  • Александра
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    Александра-Фото
    С одной стороны, да, могли бы. С другой - это уже будет совсем не спорт. Очень неприятная ситуации. И винить некого, и выхода не предвидится.
  • APXEOLOG
    Компания Deceuninck требует ко ... (8)
    APXEOLOG-Фото
    И правда, не все ребята и девчонки занимаются пиаром или рекламой во время пандемии.. В теории могли бы активнее проводить стримы, общения с фанатами, просто рекламировать своих спонсоров - и всё онлайн, как и все..
  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (34)
    Earl57-Фото
    То есть если вы считаете, что СК говорит ерунду, значит он говорит ерунду. Иначе и быть не может.
    Есть гонщики, которые просто не любят тренироваться на велостанке. Не только Грег, но и Барде, например. А Ланда недавно выложил в твиттере шутливое видео как он с остервенением разрубает велостанок топором. Это их личные заморочки и к техническим возможностям станков и компьютерных программ для них отношения не имеют.
  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (34)
    Earl57-Фото
    Ну, в прыжках с трамплина, например, давно учитывают влияние ветра на качество прыжка и в зависимости от направления ветра (встречный или попутный) и его силу применяют специальный коэффициент к итоговой оценке. Значит, можно и в велогонках такое сделать.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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