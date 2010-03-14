Компания Deceuninck требует компенсации от команды Патрика Лефевра

Титульный спонсор угрожает иском бельгийской команде Deceuninck-Quick Step

Пандемия коронавируса оборвала сезон в профессиональном велоспорте, и компания Deceuninck не получила ожидаемой рекламы от весенних классик.

В интервью Het Nieuwsblad исполнительный директор Deceuninck Франсис Ван Ээкхаут (Francis Van Eeckhout) сказал, что компания хочет компенсировать потери.

Франсис Ван Ээкхаут: «Мы ведём переговоры о компенсации. Надеюсь, у нас получится. Проблема в упущенной весне. Мы второй сезон являемся главным спонсором и хотим получать выгоду от сотрудничества. А сейчас оно не работает.

Мы не будем озвучивать цифры. Но мне кажется понятным, что мы не обсуждаем дополнительные расходы. Надеюсь, мы придём к согласию. Мы знаем, как много персонала в штате команды. У нас точно нет намерений прекратить поддержку».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Наш персонал технически безработный. Люди, которые являются независимыми сотрудниками команды, получают меньше. Работа нашей команды поставлена на паузу. Мы уже экономим таким образом. Хочу подождать до 20 апреля, чтобы составить общую картину, потому что не только Deceuninck страдает, но также Quick-Step, Maes, Lidl, Latexco.

Конечно, в прошлом году они были избалованы количеством наших успехов, которых сейчас намного меньше. К тому же нельзя сказать, что мы не рекламируем спонсоров. Наше присутствие в средствах массовой информации выше, чем в прошлом году. В прошлое воскресенье более 600 000 человек смотрели виртуальный Тур Фландрии».