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Gazprom – RusVelo представила состав и технических партнеров на сезон 2018-го года

Gazprom – RusVelo представила состав и технических партнеров на сезон 2018-го года

 

В субботу, 27-го января, в итальянском городе Реццато состоялась официальная презентация единственной российской велосипедной профессиональной команды Gazprom – RusVelo.

Почетными гостями мероприятия стали генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде, руководитель Colnago Эрнесто Кольнаго, вице-президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, главный тренер сборной Италии Давиде Кассани, а также другие функционеры и представители велосипедной индустрии.

 

Gazprom – RusVelo представила состав и технических партнеров на сезон 2018-го года

 

Всем присутствующим были представлены гонщики, состав спортивных директоров и технические партнеры команды. В рамках презентации состоялся показ документального фильма об участии Gazprom - RusVelo в сотом издании легендарной велогонки «Джиро д’Италия».

В ходе церемонии генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о партнерах команды в 2018-м году: «Наши соглашения с “Газпромом”, Colnago и X-Bionic продолжают свое действие. В сотрудничестве с такими надежными партнерами мы можем быть уверены в будущем нашего проекта.

В этом сезоне мы начинаем сотрудничество с компаниями ALBA Optics и DMT. Это два быстроразвивающихся бренда, каждый из которых стремительно завоевывает популярность в мире велоспорта. В 2018-м году команда будет выступать в спортивных очках ALBA Optics и велотуфлях DMT».

 

Gazprom – RusVelo представила состав и технических партнеров на сезон 2018-го года

 

Прокомментировал генеральный менеджер и изменения в гоночном составе команды: «В это межсезонье мы провели существенное омоложение коллектива. В команду были приглашены ведущие молодые гонщики России, способные со временем стать лидерами не только Gazprom – RusVelo, но и национальной сборной. Новое поколение спортсменов отлично проявило себя на предсезонных сборах и готово к началу профессиональной карьеры. Весь гоночный состав подходит к первым стартам с отличным настроем. Соревновательный сезон для команды начнется в Испании уже через несколько дней».

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

 

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Теги к статье: Gazprom - RusVelo велоспорт России Ренат Хамидулин проконтинентальная команда

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 11:18 | Регистрация: 14.02.2016

    а что за документальный фильм об участии Gazprom - RusVelo в сотой Джиро д’Италия? Где-то увидеть его можно?

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Комментарии

  • ZX330-5G
    Винченцо Нибали стартует на Ту ... (1)
    ZX330-5G-Фото

    Удачи Акула

  • red
    Джон Дегенкольб – победитель д ... (1)
    red-Фото

    ничего удивительного: контракт-то на два года. на второй год можно и повыигрывать, нужно ж думать о будущем.

  • Виктор Сироткин
    Gazprom – RusVelo представила ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    а что за документальный фильм об участии Gazprom - RusVelo в сотой Джиро д’Италия? Где-то увидеть его можно?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег красавец ,это молодой колумбийский финишер очень от гавирии отличается ,и по манере езды и по физическим характер стикам, блестяще выступил на лавенире 2017 . надеюсь что станет открытием 2018 года .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Шикарный подиум ,гонка прошла интересно,всем побед!!!
  • aksbor
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    aksbor-Фото

    "Надев майку гонщика команды Sky, Павел Сиваков готов приобретать новые знания...". Да уж...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Earl57-Фото

    Ух какой этап был! Тот редкий случай, когда доехал отрыв дня. Не все, но большая часть, 10 из 17-ти. И пусть из максимальных двух с половиной минут осталось всего нескольно секунд, но осталось, не догнали. Это была славная охота! Из местных удержались немногие, и в отрыве, и в пелотоне. Гонсало Нахар выстоял, хотя неугомонный Оскар Севилья все-таки отгрыз у него 11 секунд. 

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски о планах на с ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Михал Квятковски
    проводить гонку умнее

    не много толку считать себя "умным" гонщиком, когда для других ты просто хитро.опый

    конечно, такие милансанремы на бумаге выглядят настоящими победами. но карма есть. и она пачкается.

  • motte
    Том Скуйиньш – победитель Trof ... (1)
    motte-Фото

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

  • Александра
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    Александра-Фото

    Удачи Павлу. Да, я не любитель командного доминирования Скай, но парнишке уж точно лучше попасть в сильнейшую команду мирового тура, чем трудоустроиться в одну из команд России.

    Да и какие у нас команды? Вспомнишь провальный сезон Русвело... так лучше и не вспоминать.

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