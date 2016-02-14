- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 10:40
Gazprom – RusVelo представила состав и технических партнеров на сезон 2018-го года
В субботу, 27-го января, в итальянском городе Реццато состоялась официальная презентация единственной российской велосипедной профессиональной команды Gazprom – RusVelo.
Почетными гостями мероприятия стали генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде, руководитель Colnago Эрнесто Кольнаго, вице-президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, главный тренер сборной Италии Давиде Кассани, а также другие функционеры и представители велосипедной индустрии.
Всем присутствующим были представлены гонщики, состав спортивных директоров и технические партнеры команды. В рамках презентации состоялся показ документального фильма об участии Gazprom - RusVelo в сотом издании легендарной велогонки «Джиро д’Италия».
В ходе церемонии генеральный менеджер Gazprom – RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о партнерах команды в 2018-м году: «Наши соглашения с “Газпромом”, Colnago и X-Bionic продолжают свое действие. В сотрудничестве с такими надежными партнерами мы можем быть уверены в будущем нашего проекта.
В этом сезоне мы начинаем сотрудничество с компаниями ALBA Optics и DMT. Это два быстроразвивающихся бренда, каждый из которых стремительно завоевывает популярность в мире велоспорта. В 2018-м году команда будет выступать в спортивных очках ALBA Optics и велотуфлях DMT».
Прокомментировал генеральный менеджер и изменения в гоночном составе команды: «В это межсезонье мы провели существенное омоложение коллектива. В команду были приглашены ведущие молодые гонщики России, способные со временем стать лидерами не только Gazprom – RusVelo, но и национальной сборной. Новое поколение спортсменов отлично проявило себя на предсезонных сборах и готово к началу профессиональной карьеры. Весь гоночный состав подходит к первым стартам с отличным настроем. Соревновательный сезон для команды начнется в Испании уже через несколько дней».
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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