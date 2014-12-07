Седрик Вассёр: «Команда Cofidis должна выступать так, будто является командой Мирового тура»

Генеральный менеджер команды Cofidis об итогах сезона 2018 года, составе и целях на 2019 год

Проконтинентальная французская команда Cofidis сформировала состав на 2019 год. В команде будет выступать 28 гонщиков. В 2018 году с командой начал работать новый генеральный менеджер Седрик Вассёр, и гонщики Cofidis завершили сезон с 21 победой, по сравнению с 13 победами 2017 года. Впервые с 2014 года гонщиком Cofidis была одержана победа на этапе Гран-тура (Насэр Буанни стал победителем 6 этапа Вуэльты Испании-2018).

Седрик Вассёр ставит целью переход команды на уровень Мирового тура в 2020 году.

В следующем сезоне в команду Cofidis придут пять новых гонщиков: 30-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума (Darwin Atapuma), перешедший из команды UAE Team Emirates; 27-летний эритрейский гонщик Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) из Dimension Data; 29-летний итальянский гонщик Филиппо Фортин (Filippo Fortin) из континентальной команды Felbermayr-Simplon Wels; 28-летний датский гонщик Йеспер Хансен (Jesper Hansen), перешедший из команды Astana; 31-летний французский гонщик Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon) из Fortuneo-Samsic и 27-летний бельгийский гонщик Зико Вайтенс (Zico Waeytens) из Veranda’s Willems-Crelan.

Состав команды Cofidis на 2019 год:

В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Cofidis Седрик Вассёр подвёл итоги сезона и рассказал о том, какие задачи ставит перед командой в следующем году.

Седрик Вассёр: «В этом году я старался поднять уровень команды. Я сохранил Кристофа Лапорта, у которого заканчивался контракт, что стало первым подписанием года. Мы заключили с ним контракт на три года. Мы также собираемся развиваться в разных направлениях.

План прост. Мы хотим, чтобы у Насэра Буанни сезон получился лучше, чем в 2018 году. Сезон не был испорчен, потому что он одержал шесть побед, выиграл этап Вуэльты Испании. Да, это правда, что наши отношения не всегда были идеальными. Ему понадобилось больше времени, чем я ожидал, чтобы понять новую стратегию команды.

Он пришёл в Cofidis четыре или пять лет назад, и всё было сконцентрировано вокруг него. Команда возложила всю ответственность на его плечи. Думаю, эта ноша оказалась для него слишком тяжёлой. В этом сезоне мы объяснили ему, что теперь на нём меньше давления. В конце года он понял, что ему надо доказывать своё лидерство в гонке. Возможно, этот год стал для него самым важным в карьере, потому что он научился тому, как должен действовать капитан команды.

Лидерство не в том, чтобы просто получать самую большую зарплату. Этого недостаточно. Если хочешь стать хорошим капитаном, надо делать намного больше.

Теперь Насэр отлично знает, что в 2019 году заканчивается его контракт. Это не означает, что он последний сезон выступает за Cofidis, потому что если всё пойдёт хорошо, в наших интересах сохранить его в команде. Если он в следующем году выиграет 20 гонок, нам будет важен такой гонщик.

Во время Тур де Франс я заметил, что у нас нет настоящего развозящего поезда для Лапорта. Я хотел, чтобы и у него, и у Буанни был сильный развозящий. Мы вели переговоры со многими гонщиками и договорились с Зико (Вайтенсом), который два года назад развозил Джона Дегенкольба. Он придёт в нашу команду, имея опыт выступления в Мировом туре, хотя в этом году выступал на более низком, проконтинентальном уровне, в бельгийской команде.

В начале 2018 года я не был уверен, наберём ли мы восемь сильных ребят для Тур де Франс. Теперь, думаю, мы можем выбирать из 14 или 15. Если мы хотим стать командой Мирового тура, то должны выступать так, будто уже ею являемся. У нас будет 28 гонщиков, как в большинстве команд Мирового тура.

Считаю, что 2019 год станет для нас переходным. Мы подписали опытных гонщиков из команд Мирового тура. Всё это я делаю с прицелом на переход в Мировой тур.

Йеспер Хансен финишировал 9-м на Вульте Каталонии. Топ-10 – очень высокий уровень. Мы хотим больше проявлять себя в горах, поэтому подписали Атапуму. В 2017 году он был вторым на Изоар на Тур де Франс, проиграв Варрану Баргию. В тот день я ехал этот этап на мотоцикле телекомпании и подумал, что Дарвин сможет выиграть, но Варран был слишком силён. На самом деле я думаю, что у него сезон сложился не идеально, он работал на Фабио Ару, который не выступал на высоком уровне. Трудно разыгрывать свою карту, когда должен работать на лидера, который находится не на пике формы. Уверен, что Дарвин сможет вернуться на свой лучший уровень. С Луисом-Анхелем Мате, Хесусом Эррадой у нас собралась очень сильная группа.

Если бы мы подписали, например, Ланду или Алафилиппа, то это плохо сказалось бы на психологическом состоянии таких гонщиков как Насэр. Надеюсь, что во время следующего сезона мы найдём пару – тройку сильных ребят, и они смогут работать с Насэром.

Мы очень старались уложиться в бюджет. Зарплата Насэра составляет значительную часть. И нам не хватает денег, чтобы вести переговоры с другим сильным гонщиком, и, думаю, подписывать такого гонщика было бы нечестно. Мы начали воплощать план с Насэром и Кристофом, а также с другими ребятами.

Нам нужен ещё один год, чтобы привыкнуть к новой стратегии. И мне очень хочется, чтобы ребята команды, которые многому научились в 2018 году, в следующем сезоне продолжили работать вместе. Когда я пришёл в Cofidis, у нас был один гонщик в голове пелотона, один – в середине, и пятеро в хвосте. Не было командного духа, но мы стали над этим работать. Но чтобы увидеть результаты, надо два года.

Насэру будет интересно, когда команда сможет разыгрывать разные карты, делая ставку на Атапуму в горах, на Лапорта в других гонках. Насэру нравится бокс, конечно, он любит бороться. Хочу, чтобы он всё время боролся за победу.

Думаю, в 2019 году станет легче. Когда я пришёл в команду, не думаю, что он меня знал. Он видел во мне человека, который хочет забрать его власть. Но что получилось в итоге? Мы одержали 21 победу с 10 разными гонщиками. Насэр выиграл шесть гонок и один этап Вуэльты Испании. Конечно, теперь он думает, что «Вассёр не настолько плохой».