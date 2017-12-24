Риккардо Минали переходит в команду Israel Cycling Academy

Риккардо Минали подписал контракт с командой Israel Cycling Academy

23-летний итальянский гонщик Риккардо Минали подписал контракт с проконтинентальной командой Israel Cycling Academy, куда переходит после двух лет работы в казахстанской команде Astana.

Риккардо - сын итальянского велогонщика Николы Минали, проехавшего за свою карьеру 12 Гран-туров, и одержавшего победу на престижном спринтерском этапе на Елисейских Полях в 1997 году. Риккардо Минали стал третьим итальянским гонщиком команды, присоединившись к Кристиану Сбаральи и Давиде Чимолаи.

Риккардо Минали: «Лучшее впереди, и я покажу это в команде Israel Cycling Academy. Мой отец передал мне страсть к велоспорту. Не могу даже описать словами, насколько сильно я мотивирован. Не поймите меня неправильно. Я был счастлив выступать в команде Astana и в этом году показал несколько хороших результатов, выиграв два этапа Тура Лангкави. Но я знаю, что могу достичь гораздо большего, стать великим спринтером.

Мой отец был потрясающим гонщиком, именно поэтому с тех пор, как мне исполнилось 7 лет, велоспорт для меня на первом месте. Когда я стал профессиональным велогонщиком, именно отец первый, к кому я обращаюсь за советом. Он полностью поддержал меня при подписании контракта с командой Israel Cycling Academy.

Я верю, что здесь у меня будет много возможностей проявить себя в спринте, что я получу помощь развозящего поезда, который будет рассчитывать на меня. Не боюсь сказать, что мечтаю выиграть этап Джиро д’Италия и бороться за победу на Милан-Сан-Ремо.

Мы с отцом разные по типу спринтеры. Он более взрывной, я же не такой взрывной, но зато могу дольше удерживать скорость».

Кьель Карлстрём, менеджер команды Israel Cycling Academy: «Самое великолепное в Риккардо, что он как драгоценный, но необработанный камень, который может засверкать, если предоставить ему возможность и поддержку. Мы обязательно начнём строить для него «поезд».