Велокоманда Israel Cycling Academy подписала контракт с Даниэлем Наварро и Йенте Бирмансом

Йенте Бирманс и Дани Наварро подписали контракт с велокомандой Israel Cycling Academy

36-летний испанский велогонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro) и 24-летний бельгийский велогонщик Йенте Бирманс (Jenthe Biermans ) подписали контракт с велокомандой Israel Cycling Academy.

Даниэль Наварро, выступавший в Katusha-Alpecin в 2019 году, будет одним из ключевых доместиков в команде Israel Cycling Academy, а универсал Йенте Бирманс, который выступал в Katusha-Alpecin с 2017 года, укрепит состав новой команды на классиках.

Дани Наварро: «Мне пришлось пройти через несколько месяцев неопределённости. С мая мы жили под давлением, не зная, что будет дальше. Когда, наконец, появились новости и я получил шанс продолжать выступать в команде Israel Cycling Academy, вернулись радость и спокойствие.

Я давно следил за успехами команды, у меня сложилось впечатление, что они дают гонщикам шанс, великолепно помогают и успокаивают. Именно это я ищу сейчас – хочу снова наслаждаться велоспортом и отблагодарить команду за то, что смог продолжать выступать. Верю, что многое могу дать команде. Я пережил трудный год. Падение на Джиро д’Италия стоило мне шести недель. Но сейчас я здоров и готов к работе.

Я горняк, привык помогать, я работал с такими гонщиками как Альберто Контадор, Лэнс Армстронг, Андреас Клёден, Роберто Эррас и многими другими. Сейчас в горах так же могу работать на Дэна Мартина и Бена Херманса, а также могу в общем быть сильным помощником для всей команды».

Оскар Герреро (Oscar Guerrero), спортивный директор: «Я следил за Дани с тех пор, как он был юниором. Я знаю, что мы подписали ценного гонщика, на которого можем положиться и в горах, и на Гранд-турах. В прошлом он побеждал на гонках, и сейчас он может быть опасным для соперников гонщиком, уезжая в отрывы. Не сомневаюсь, что мы увидим великолепные выступления Дани Наварро».

Йенте Бирманс: «Я надеюсь продолжать расти и сделать следующий шаг в моей карьере.В юниорах я стал чемпионом Бельгии и в этой прекрасной майке выиграл юниорский Тур Фландрии. Оттуда началась моя любовь к классикам и открылись глаза на то, какое огромное значение имеют велоспорт и классики в Бельгии. Потом, в андерах, я дважды финишировал вторым на андеровском Париж-Рубэ. Классики всегда были моей целью. Надеюсь стать выдающимся классиком в израильской команде в 2020 году».

Эрик Ван Ланкер (Eric Van Lancker), спортивный директор: «Йенте продолжает прогрессировать, но он уже является универсалом, который сможет помогать нам на классиках, особенно на Арденнских и фламандских гонках. Например, на Туре Фландрии Йенте способен защищать наших лидеров в критические моменты гонки».