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Велокоманда Israel Cycling Academy подписала контракт с Даниэлем Наварро и Йенте Бирмансом

Йенте Бирманс и Дани Наварро подписали контракт с велокомандой Israel Cycling Academy

 

 

  36-летний испанский велогонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro) и 24-летний бельгийский велогонщик Йенте Бирманс (Jenthe Biermans ) подписали контракт с велокомандой Israel Cycling Academy.

 

Даниэль Наварро, выступавший в Katusha-Alpecin в 2019 году, будет одним из ключевых доместиков в команде Israel Cycling Academy, а универсал Йенте Бирманс, который выступал в Katusha-Alpecin с 2017 года, укрепит состав новой команды на классиках.

 

Велокоманда Israel Cycling Academy подписала контракт с Даниэлем Наварро и Йенте Бирмансом

 

  Дани Наварро: «Мне пришлось пройти через несколько месяцев неопределённости. С мая мы жили под давлением, не зная, что будет дальше. Когда, наконец, появились новости и я получил шанс продолжать выступать в команде Israel Cycling Academy, вернулись радость и спокойствие.

 

  Я давно следил за успехами команды, у меня сложилось впечатление, что они дают гонщикам шанс, великолепно помогают и успокаивают. Именно это я ищу сейчас – хочу снова наслаждаться велоспортом и отблагодарить команду за то, что смог продолжать выступать. Верю, что многое могу дать команде. Я пережил трудный год. Падение на Джиро д’Италия стоило мне шести недель. Но сейчас я здоров и готов к работе.

 

  Я горняк, привык помогать, я работал с такими гонщиками как Альберто Контадор, Лэнс Армстронг, Андреас Клёден, Роберто Эррас и многими другими. Сейчас в горах так же могу работать на Дэна Мартина и Бена Херманса, а также могу в общем быть сильным помощником для всей команды».

 

  Оскар Герреро (Oscar Guerrero), спортивный директор: «Я следил за Дани с тех пор, как он был юниором. Я знаю, что мы подписали ценного гонщика, на которого можем положиться и в горах, и на Гранд-турах. В прошлом он побеждал на гонках, и сейчас он может быть опасным для соперников гонщиком, уезжая в отрывы. Не сомневаюсь, что мы увидим великолепные выступления Дани Наварро».

 

Велокоманда Israel Cycling Academy подписала контракт с Даниэлем Наварро и Йенте Бирмансом

 

  Йенте Бирманс: «Я надеюсь продолжать расти и сделать следующий шаг в моей карьере.В юниорах я стал чемпионом Бельгии и в этой прекрасной майке выиграл юниорский Тур Фландрии. Оттуда началась моя любовь к классикам и открылись глаза на то, какое огромное значение имеют велоспорт и классики в Бельгии. Потом, в андерах, я дважды финишировал вторым на андеровском Париж-Рубэ. Классики всегда были моей целью. Надеюсь стать выдающимся классиком в израильской команде в 2020 году».

 

  Эрик Ван Ланкер (Eric Van Lancker), спортивный директор: «Йенте продолжает прогрессировать, но он уже является универсалом, который сможет помогать нам на классиках, особенно на Арденнских и фламандских гонках. Например, на Туре Фландрии Йенте способен защищать наших лидеров в критические моменты гонки».

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Теги к статье: Даниэль Наварро Йенте Бирманс Daniel Navarro Jenthe Biermans Israel Cycling Academy

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Astanaforever
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Astanaforever-Фото
    52 победы, это говорит о его таланте.
  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.
    Нет намекал я, не может команда с бюджетом вторым с конца показывать такие результаты, не знаю не одного примера, когда гонщик отказывался получать больше, чтобы остаться в "родной" команде.
  • Mima
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.
  • Vadik22
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    Vadik22-Фото

    Странно, что Поллита еще никто не подписал. Это огромное усиление северных классик

     

  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Серафим-Фото
    Ну, без этого правила у нас вообще не выжить. Причем это и автоводителей касается.
  • jerzyk
    Квоты на участие в соревновани ... (17)
    jerzyk-Фото

    Слава Богу, ОИ не завтра! :)

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран вернулся на вел ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

     

  • Cyrill
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Cyrill-Фото

    Ситуация у Алессандро конечно не простая, но в России всё немного жестче ... А как насчёт пятитонного грузовика на скорости 60 км/ч на расстоянии чуть более локтя ??? А как насчёт просто счастливой случайности и силы рук, что не "втянуло" под прицеп длинющей фуры на скорости 60+ на мокрой дороге ... Но, если кроме шуток, да, проблема есть и она более чем серьёзна ...

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    levonardo-Фото
    Наварро и Бирманс на год в ICA.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.

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